За кордоном перебувають 22 тис. українських вчителів, - Шкарлет

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном ще залишається 22 тис. українських вчителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас на сьогодні 22 тис. вчителів, які виїхали за межі території України. Мушу вам сказати, що чотири місяці тому таких вчителів було понад 30 тис. Вчителі повертаються на свої робочі місця, повертаються до України", - сказав очільник МОН.

Водночас, міністр наголосив, якщо на території будь-якої громади буде ухвалено рішення про дистанційне навчання з нового навчального року, то вчителям цих шкіл не обов'язково повертатися до країни, і навпаки – якщо школа запрацює офлайн, то вчитель має повернутися і проводити уроки у очному форматі.

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