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За кордоном перебувають 22 тис. українських вчителів, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном ще залишається 22 тис. українських вчителів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас на сьогодні 22 тис. вчителів, які виїхали за межі території України. Мушу вам сказати, що чотири місяці тому таких вчителів було понад 30 тис. Вчителі повертаються на свої робочі місця, повертаються до України", - сказав очільник МОН.
Водночас, міністр наголосив, якщо на території будь-якої громади буде ухвалено рішення про дистанційне навчання з нового навчального року, то вчителям цих шкіл не обов'язково повертатися до країни, і навпаки – якщо школа запрацює офлайн, то вчитель має повернутися і проводити уроки у очному форматі.
Топ коментарі
+5 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар11.07.2022 20:17
+3 Oleg Smirnov 9524fae4
показати весь коментар11.07.2022 21:00
+1 Ksenia VB
показати весь коментар11.07.2022 20:30
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Потрібно просто перестати платити зарплати вчителям, які не працюють офлайн. А так, рік вони просиділи вдома при короновірусі, тепер війна, а зарплата йде. Непогано так влаштувалися!
В Україні різні регіони і ситуація різна. Не можно порівнювати Миколаїв із Івано-Франківськом!
Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.