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За кордоном перебувають 22 тис. українських вчителів, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном ще залишається 22 тис. українських вчителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас на сьогодні 22 тис. вчителів, які виїхали за межі території України. Мушу вам сказати, що чотири місяці тому таких вчителів було понад 30 тис. Вчителі повертаються на свої робочі місця, повертаються до України", - сказав очільник МОН.

Водночас, міністр наголосив, якщо на території будь-якої громади буде ухвалено рішення про дистанційне навчання з нового навчального року, то вчителям цих шкіл не обов'язково повертатися до країни, і навпаки – якщо школа запрацює офлайн, то вчитель має повернутися і проводити уроки у очному форматі.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
роспочати навчання офлайн може лише або дибіл, або зрадник. Яка школа буде новим Амстором?
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11.07.2022 20:17
+3
Якщо вчителя повертаються - то, мабуть, добре.
Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.
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11.07.2022 21:00
+1
Там будуть отримувати зарплату в 5000 євро ))
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11.07.2022 20:30
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роспочати навчання офлайн може лише або дибіл, або зрадник. Яка школа буде новим Амстором?
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11.07.2022 20:17 Відповісти
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11.07.2022 20:19 Відповісти
Шкарлет это 2в1,можно не удивляться
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11.07.2022 20:21 Відповісти
Тільки зрадник може топити за навчання онлайн. Це повна дебілізація дітей. Мало того що усі ці "вчителі" знизили рівень шкільної освіту до повного дна, так ще й вони ж голосують за різні там петиції, щоби й далі сидіти вдома.
Потрібно просто перестати платити зарплати вчителям, які не працюють офлайн. А так, рік вони просиділи вдома при короновірусі, тепер війна, а зарплата йде. Непогано так влаштувалися!

В Україні різні регіони і ситуація різна. Не можно порівнювати Миколаїв із Івано-Франківськом!
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12.07.2022 09:24 Відповісти
По сути много кто уже может возвращатся. Много уехавших со Львовской или Ивано-Франковской области, пора уже домой, это уже первые месяцы войны кого всем страшно было и непонятно где будет линия фронта
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11.07.2022 20:20 Відповісти
Ну людям видніше "пора чи не пора".А ви точно знаєте де через місяць буде ця лінія?Є гарантія що кацапи тактичну ядерну зброю не застосують якщо в них гірше справи підуть??
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11.07.2022 22:16 Відповісти
А може стратегічну? А може слід усе в Болгарії кинути і бігти до ПАР, чи до Австралії?
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12.07.2022 09:25 Відповісти
Там будуть отримувати зарплату в 5000 євро ))
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11.07.2022 20:30 Відповісти
Якщо вчителя повертаються - то, мабуть, добре.
Якби ще тільки плагіатор Шкарлет виїхав. Назавжди.
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11.07.2022 21:00 Відповісти
 
 