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Из Евросоюза домой вернулись уже 3 млн украинцев, – Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших Украину в первые месяцы войны.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"По нашим данным, в Евросоюз въехало 6,7 млн ​​украинцев и примерно 3 млн уже вернулись назад. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн ​​украинцев", – сказала Йохансон.

Еврокомиссар добавила, что цифры недосконально точные,  поскольку часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, затем – в другой. Либо не подавали заявки совсем, либо подали заявку, но уже уехали.

"Поэтому примерно 3,2-3,7 млн ​​украинцев находятся сейчас на территории ЕС", - сказала Йохансен.

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Она добавила, что наибольшее бремя наплыва украинцев испытала на себе Чехия, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей страны.

На втором месте – Польша, на третьем – Эстония, на четвертом – Литва, на пятом – Болгария, на шестом – Латвия.
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Топ комментарии
+6
Їдуть в основному жінки з дітьми: 1)щоб провідати батьків і знову вернутися у Європу; 2)які не змогли знайти житла та роботи і вертаються на поки ситуація в їхніх регіонах більш-менш спокійна
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11.07.2022 23:24
+5
Знаю багатьох, що виїхали в ЄС, але звідти віддалено працюють на українських роботодавців
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11.07.2022 22:58
+3
Тому, що дивитесь, скільки України повертається, 3 млн. І це тільки половина. Та й повериаєтья тільки трму, що поляки, чехи, німці і т.д. їм сказали десь так: "...ми свою країну повинні захищати і працювати в неї, а не вас паразитів кормити, тому ідіть геть...". А тим часом із війська не звільняють навіть важко поранених, тому що нема заміни їм. От чому. Та і ще є причини, але їх краще не казати публічно, бо зараз спробуйте підняти питання про сірі зони та розмінування шляхів, відразу станете нацзрадником замість тих, котрі насправді зрадники з гори.
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11.07.2022 23:31
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ничёсебе!
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11.07.2022 22:43 Ответить
Багато виїхала і живе по другому паспорту... Польському, румунському, угорському... А це мільйони осіб!
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11.07.2022 22:53 Ответить
бред они бы и раньше выехали - а не вернулись многие пока еще а осенью еще и школьники уедут многие
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12.07.2022 04:48 Ответить
Чудова новина!
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11.07.2022 22:53 Ответить
что тут чудового пока еще рано возращаться особенно детям и школьникам
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12.07.2022 04:49 Ответить
Знаю багатьох, що виїхали в ЄС, але звідти віддалено працюють на українських роботодавців
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11.07.2022 22:58 Ответить
Підтведжую. У мене серед знайомих колег, десь у 80% така сама ситуація: живуть від Польщу до Португалії, і працюють віддалено.
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12.07.2022 06:17 Ответить
Вот и хорошо! Вернулись, и сразу в армию, и бегом! А то они видите ли катаются туда-сюда, а я тут за Украину воевать должен, и меня никуда не пускают! Теперь их очередь!
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11.07.2022 23:03 Ответить
тебе не пускають до рідного Саранску?
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11.07.2022 23:07 Ответить
Саранск, це твоє рідне місто. А я тут, в Україні, на війні за Україну, котра сама собі не потрібна. От бач, скільки України првертається в Україну?! То чому мені Україна повинна бути більш потрібна, чим сама собі?!
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11.07.2022 23:14 Ответить
А чому сама собі не потрібна?
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11.07.2022 23:17 Ответить
Тому, що дивитесь, скільки України повертається, 3 млн. І це тільки половина. Та й повериаєтья тільки трму, що поляки, чехи, німці і т.д. їм сказали десь так: "...ми свою країну повинні захищати і працювати в неї, а не вас паразитів кормити, тому ідіть геть...". А тим часом із війська не звільняють навіть важко поранених, тому що нема заміни їм. От чому. Та і ще є причини, але їх краще не казати публічно, бо зараз спробуйте підняти питання про сірі зони та розмінування шляхів, відразу станете нацзрадником замість тих, котрі насправді зрадники з гори.
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11.07.2022 23:31 Ответить
Ну ти давб@й@б
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12.07.2022 01:02 Ответить
а ти чим кращий , пердячи з Польщі ? Ну хіба тим - що довбень ((
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12.07.2022 01:30 Ответить
не писти кацап немцы такого не говорят
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12.07.2022 04:53 Ответить
Stanislav Shchukin ты мудило кацапское ни за какую армию ты не воевал
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12.07.2022 04:52 Ответить
Підтримую! Воювати мають по майновому цензу, якщо в нас капіталізм. Тобто спершу повинні йти найбагатші, далі середній клас, а тоді вже найбідніші. Тому що бідним по суті нема за що воювати - вони нічим не володіють.
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11.07.2022 23:31 Ответить
а кацапов надо банить на форуме сразу по интеллектуальному цензу
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12.07.2022 04:54 Ответить
не писди кацап епанный - а вернулись в основном женщины и то не все
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12.07.2022 04:51 Ответить
Їдуть в основному жінки з дітьми: 1)щоб провідати батьків і знову вернутися у Європу; 2)які не змогли знайти житла та роботи і вертаються на поки ситуація в їхніх регіонах більш-менш спокійна
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11.07.2022 23:24 Ответить
точно и никто с европы никого не выгоняет (как пистят тут местные кацапские боты - но мы их забаним)
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12.07.2022 04:55 Ответить
Так чоловікам всю війну заборонений виїзд із України. Як вони можуть бути більшістю приїхавших, Карл?
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12.07.2022 06:24 Ответить
зрадофіли розганяли істєрію, що з України вже виїхало 20 млн чоловік і ніколи сюди не повернуться. Однак щось пішло не так...
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12.07.2022 06:21 Ответить
 
 