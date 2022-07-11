Из Евросоюза домой вернулись уже 3 млн украинцев, – Еврокомиссия
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Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших Украину в первые месяцы войны.
Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"По нашим данным, в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись назад. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон.
Еврокомиссар добавила, что цифры недосконально точные, поскольку часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, затем – в другой. Либо не подавали заявки совсем, либо подали заявку, но уже уехали.
"Поэтому примерно 3,2-3,7 млн украинцев находятся сейчас на территории ЕС", - сказала Йохансен.
Она добавила, что наибольшее бремя наплыва украинцев испытала на себе Чехия, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей страны.
На втором месте – Польша, на третьем – Эстония, на четвертом – Литва, на пятом – Болгария, на шестом – Латвия.
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