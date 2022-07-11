Із Євросоюзу додому повернулися вже 3 млн українців, – Єврокомісія

З Євросоюзу виїхали 3 млн українців, які залишили Україну в перші місяці війни.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"За нашими даними, до Євросоюзу в'їхало 6,7 млн українців і приблизно 3 млн вже повернулися назад. Заявку на тимчасовий захист подали 3,7 млн українців", – сказала Йохансон.

Єврокомісарка додала, що цифри недосконало точні, оскільки часто українці подавали заявки спочатку в одній країні ЄС, потім – в іншій. Або не подавали заявки зовсім, або подали заявку, але вже виїхали.

"Тому, приблизно 3,2-3,7 млн українців перебувають зараз на території ЄС", – сказала Йохансен.

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Вона додала, що найбільшого тягаря напливу українців зазнала на собі Чехія, якщо розраховувати кількість біженців на душу населення країни, що приймає.

На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.