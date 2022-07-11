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Із Євросоюзу додому повернулися вже 3 млн українців, – Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

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З Євросоюзу виїхали 3 млн українців, які залишили Україну в перші місяці війни.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"За нашими даними, до Євросоюзу в'їхало 6,7 млн українців і приблизно 3 млн вже повернулися назад. Заявку на тимчасовий захист подали 3,7 млн українців", – сказала Йохансон.

Єврокомісарка додала, що цифри недосконало точні, оскільки часто українці подавали заявки спочатку в одній країні ЄС, потім – в іншій. Або не подавали заявки зовсім, або подали заявку, але вже виїхали.

"Тому, приблизно 3,2-3,7 млн українців перебувають зараз на території ЄС", – сказала Йохансен.

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Вона додала, що найбільшого тягаря напливу українців зазнала на собі Чехія, якщо розраховувати кількість біженців на душу населення країни, що приймає.

На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Їдуть в основному жінки з дітьми: 1)щоб провідати батьків і знову вернутися у Європу; 2)які не змогли знайти житла та роботи і вертаються на поки ситуація в їхніх регіонах більш-менш спокійна
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11.07.2022 23:24
+5
Знаю багатьох, що виїхали в ЄС, але звідти віддалено працюють на українських роботодавців
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11.07.2022 22:58
+3
Тому, що дивитесь, скільки України повертається, 3 млн. І це тільки половина. Та й повериаєтья тільки трму, що поляки, чехи, німці і т.д. їм сказали десь так: "...ми свою країну повинні захищати і працювати в неї, а не вас паразитів кормити, тому ідіть геть...". А тим часом із війська не звільняють навіть важко поранених, тому що нема заміни їм. От чому. Та і ще є причини, але їх краще не казати публічно, бо зараз спробуйте підняти питання про сірі зони та розмінування шляхів, відразу станете нацзрадником замість тих, котрі насправді зрадники з гори.
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11.07.2022 23:31
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ничёсебе!
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11.07.2022 22:43 Відповісти
Багато виїхала і живе по другому паспорту... Польському, румунському, угорському... А це мільйони осіб!
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11.07.2022 22:53 Відповісти
бред они бы и раньше выехали - а не вернулись многие пока еще а осенью еще и школьники уедут многие
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12.07.2022 04:48 Відповісти
Чудова новина!
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11.07.2022 22:53 Відповісти
что тут чудового пока еще рано возращаться особенно детям и школьникам
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12.07.2022 04:49 Відповісти
Знаю багатьох, що виїхали в ЄС, але звідти віддалено працюють на українських роботодавців
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11.07.2022 22:58 Відповісти
Підтведжую. У мене серед знайомих колег, десь у 80% така сама ситуація: живуть від Польщу до Португалії, і працюють віддалено.
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12.07.2022 06:17 Відповісти
Вот и хорошо! Вернулись, и сразу в армию, и бегом! А то они видите ли катаются туда-сюда, а я тут за Украину воевать должен, и меня никуда не пускают! Теперь их очередь!
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11.07.2022 23:03 Відповісти
тебе не пускають до рідного Саранску?
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11.07.2022 23:07 Відповісти
Саранск, це твоє рідне місто. А я тут, в Україні, на війні за Україну, котра сама собі не потрібна. От бач, скільки України првертається в Україну?! То чому мені Україна повинна бути більш потрібна, чим сама собі?!
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11.07.2022 23:14 Відповісти
А чому сама собі не потрібна?
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11.07.2022 23:17 Відповісти
Тому, що дивитесь, скільки України повертається, 3 млн. І це тільки половина. Та й повериаєтья тільки трму, що поляки, чехи, німці і т.д. їм сказали десь так: "...ми свою країну повинні захищати і працювати в неї, а не вас паразитів кормити, тому ідіть геть...". А тим часом із війська не звільняють навіть важко поранених, тому що нема заміни їм. От чому. Та і ще є причини, але їх краще не казати публічно, бо зараз спробуйте підняти питання про сірі зони та розмінування шляхів, відразу станете нацзрадником замість тих, котрі насправді зрадники з гори.
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11.07.2022 23:31 Відповісти
Ну ти давб@й@б
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12.07.2022 01:02 Відповісти
а ти чим кращий , пердячи з Польщі ? Ну хіба тим - що довбень ((
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12.07.2022 01:30 Відповісти
не писти кацап немцы такого не говорят
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12.07.2022 04:53 Відповісти
Stanislav Shchukin ты мудило кацапское ни за какую армию ты не воевал
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12.07.2022 04:52 Відповісти
Підтримую! Воювати мають по майновому цензу, якщо в нас капіталізм. Тобто спершу повинні йти найбагатші, далі середній клас, а тоді вже найбідніші. Тому що бідним по суті нема за що воювати - вони нічим не володіють.
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11.07.2022 23:31 Відповісти
а кацапов надо банить на форуме сразу по интеллектуальному цензу
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12.07.2022 04:54 Відповісти
не писди кацап епанный - а вернулись в основном женщины и то не все
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12.07.2022 04:51 Відповісти
Їдуть в основному жінки з дітьми: 1)щоб провідати батьків і знову вернутися у Європу; 2)які не змогли знайти житла та роботи і вертаються на поки ситуація в їхніх регіонах більш-менш спокійна
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11.07.2022 23:24 Відповісти
точно и никто с европы никого не выгоняет (как пистят тут местные кацапские боты - но мы их забаним)
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12.07.2022 04:55 Відповісти
Так чоловікам всю війну заборонений виїзд із України. Як вони можуть бути більшістю приїхавших, Карл?
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12.07.2022 06:24 Відповісти
зрадофіли розганяли істєрію, що з України вже виїхало 20 млн чоловік і ніколи сюди не повернуться. Однак щось пішло не так...
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12.07.2022 06:21 Відповісти
 
 