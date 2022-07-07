Єврокомісія закликала операторів зв’язку зберігати пільговий роумінг для українців

Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідну заяву опублікували 7 липня.

"Дуже важливо, щоб українці мали доступну можливість підтримувати зв’язок з рідними й друзями. Тому Єврокомісія закликає європейських та українських операторів продовжити угоду, яка дозволяла українським біженцям упродовж трьох місяців користуватися роумінгом безкоштовно або з пільговими тарифами", - сказано в ній.

Термін дії домовленості, підписаної 8 квітня на три місяці, завершиться у п’ятницю. До неї приєдналися 38 операторів - європейські та всі українські.

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"Згідно з оцінкою органу європейських регуляторів з електронних комунікацій (BEREC), угода між операторами виявилася дуже успішною. Це дає підстави продовжувати її і Єврокомісія закликає операторів зберігати свої зобов’язання", - зазначають у тексті.

У ЄК зазначають, що, окрім пільгових умов дзвінків в Україну, європейські оператори забезпечили 2,5 млн SIM-карток для українців, які виїхали з країни, та встановили багато спеціальних точок WiFi у центрах проживання та на пунктах перетину кордону.

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