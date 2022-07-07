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Єврокомісія закликала операторів зв’язку зберігати пільговий роумінг для українців

связь,вышка,мобильная

Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", відповідну заяву опублікували 7 липня.

"Дуже важливо, щоб українці мали доступну можливість підтримувати зв’язок з рідними й друзями. Тому Єврокомісія закликає європейських та українських операторів продовжити угоду, яка дозволяла українським біженцям упродовж трьох місяців користуватися роумінгом безкоштовно або з пільговими тарифами", - сказано в ній.

Термін дії домовленості, підписаної 8 квітня на три місяці, завершиться у п’ятницю. До неї приєдналися 38 операторів - європейські та всі українські.

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"Згідно з оцінкою органу європейських регуляторів з електронних комунікацій (BEREC), угода між операторами виявилася дуже успішною. Це дає підстави продовжувати її і Єврокомісія закликає операторів зберігати свої зобов’язання", - зазначають у тексті.

У ЄК зазначають, що, окрім пільгових умов дзвінків в Україну, європейські оператори забезпечили 2,5 млн SIM-карток для українців, які виїхали з країни, та встановили багато спеціальних точок WiFi у центрах проживання та на пунктах перетину кордону.

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Автор: 

біженці (1858) Єврокомісія (2142) Європа (1790) пільги (438) роумінг (83)


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1. В ЕС снят роуминг для внутренних разговоров в сети. К примеру - я могу звонить по обычной связи ( без роуминга) СО СЛОВАЦКОГО МОБИЛЬНОГО в любую страну ЕС НА СЛОВАЦКИЙ МОБИЛЬНЫЙ АБОНЕНТА без лишних затрат

ПОЧЕМУ украинские операторы снимают оплату за роуминг за звонки между украинскими клиентами за рубежом ???

ГРАБЕЖ В УКРАИНЕ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ . Грабеж простых граждан. А граждане от незнания даже не возмущаются.
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07.07.2022 20:56 Відповісти
За кого голосували в 2019?
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07.07.2022 21:02 Відповісти
Ну так, пряма залежність між тарифами і голосуванням
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08.07.2022 04:17 Відповісти
Я теж можу дзвонити з Київстару в Україні на інший Київстар в іншій точці планети без витрат. Витрати будуть хто приймає дзвінок
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07.07.2022 21:06 Відповісти
Дивно. У мене гривня за одну хвилину. Мії двома картками Київстар.
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08.07.2022 00:13 Відповісти
Надо приказать,******* уже с этими попросили,порекомендовали и прочей невнятной херней.
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07.07.2022 21:01 Відповісти
призвала!!! бл#ть, эти кацапские ненасытные вадафонокиевстаровские с..ки, требуют полную оплату пакетов, а то , что связи, на части территории где побывали орки и снесли все вышки, нет практически никакой связи и естественно интернета, их жлобов не волнует, что позвонить близким или скажем в на 03, надо пол села обойти, что бы найти точку соединения, когда уже этих тварей выгонят из страны, на голову просто не налазит как в период войны связь у нас кацапская
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07.07.2022 21:28 Відповісти
Який роумінг? Ми - країна-кандидат ЄС. Не має бути взагалі ніякого роумінгу в ЄС.
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07.07.2022 22:08 Відповісти
 
 