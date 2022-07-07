Еврокомиссия призвала операторов связи сохранять льготный роуминг для украинцев

Еврокомиссия призвала операторов связи пойти навстречу украинцам, выехавшим в Европу из-за войны, и далее сохранять для них возможность звонить по телефону домой с бесплатным или льготным роумингом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее заявление было опубликовано 7 июля.

"Очень важно, чтобы у украинцев была доступная возможность поддерживать связь с родными и друзьями. Поэтому Еврокомиссия призывает европейских и украинских операторов продлить соглашение, которое позволяло украинским беженцам в течение трех месяцев пользоваться роумингом бесплатно или по льготным тарифам", - сказано в нем.

Срок действия договоренности, подписанной 8 апреля на три месяца, завершится в пятницу. К ней присоединились 38 операторов – европейские и все украинские.

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"Согласно оценке органа европейских регуляторов по электронным коммуникациям (BEREC), соглашение между операторами оказалось очень успешным. Это позволяет продолжить его и Еврокомиссия призывает операторов сохранять свои обязательства", - отмечают в тексте.

В ЕК отмечают, что, кроме льготных условий звонков в Украину, европейские операторы обеспечили 2,5 млн SIM-карт для уехавших из страны украинцев и установили много специальных точек WiFi в центрах проживания и на пунктах пересечения границы.

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