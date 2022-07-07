РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11846 посетителей онлайн
Новости
2 784 8

Еврокомиссия призвала операторов связи сохранять льготный роуминг для украинцев

связь,вышка,мобильная

Еврокомиссия призвала операторов связи пойти навстречу украинцам, выехавшим в Европу из-за войны, и далее сохранять для них возможность звонить по телефону домой с бесплатным или льготным роумингом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее заявление было опубликовано 7 июля.

"Очень важно, чтобы у украинцев была доступная возможность поддерживать связь с родными и друзьями. Поэтому Еврокомиссия призывает европейских и украинских операторов продлить соглашение, которое позволяло украинским беженцам в течение трех месяцев пользоваться роумингом бесплатно или по льготным тарифам", - сказано в нем.

Срок действия договоренности, подписанной 8 апреля на три месяца, завершится в пятницу. К ней присоединились 38 операторов – европейские и все украинские.

Также читайте: С начала войны 7 тысяч украинцев попросили политическое убежище в Молдове

"Согласно оценке органа европейских регуляторов по электронным коммуникациям (BEREC), соглашение между операторами оказалось очень успешным. Это позволяет продолжить его и Еврокомиссия призывает операторов сохранять свои обязательства", - отмечают в тексте.

В ЕК отмечают, что, кроме льготных условий звонков в Украину, европейские операторы обеспечили 2,5 млн SIM-карт для уехавших из страны украинцев и установили много специальных точек WiFi в центрах проживания и на пунктах пересечения границы.

Читайте: Чехия хочет убедить украинских беженцев не оставаться только в Праге

беженцы (1637) Еврокомиссия (1443) Европа (1835) льготы (547) роуминг (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1. В ЕС снят роуминг для внутренних разговоров в сети. К примеру - я могу звонить по обычной связи ( без роуминга) СО СЛОВАЦКОГО МОБИЛЬНОГО в любую страну ЕС НА СЛОВАЦКИЙ МОБИЛЬНЫЙ АБОНЕНТА без лишних затрат

ПОЧЕМУ украинские операторы снимают оплату за роуминг за звонки между украинскими клиентами за рубежом ???

ГРАБЕЖ В УКРАИНЕ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ . Грабеж простых граждан. А граждане от незнания даже не возмущаются.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:56 Ответить
За кого голосували в 2019?
показать весь комментарий
07.07.2022 21:02 Ответить
Ну так, пряма залежність між тарифами і голосуванням
показать весь комментарий
08.07.2022 04:17 Ответить
Я теж можу дзвонити з Київстару в Україні на інший Київстар в іншій точці планети без витрат. Витрати будуть хто приймає дзвінок
показать весь комментарий
07.07.2022 21:06 Ответить
Дивно. У мене гривня за одну хвилину. Мії двома картками Київстар.
показать весь комментарий
08.07.2022 00:13 Ответить
Надо приказать,******* уже с этими попросили,порекомендовали и прочей невнятной херней.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:01 Ответить
призвала!!! бл#ть, эти кацапские ненасытные вадафонокиевстаровские с..ки, требуют полную оплату пакетов, а то , что связи, на части территории где побывали орки и снесли все вышки, нет практически никакой связи и естественно интернета, их жлобов не волнует, что позвонить близким или скажем в на 03, надо пол села обойти, что бы найти точку соединения, когда уже этих тварей выгонят из страны, на голову просто не налазит как в период войны связь у нас кацапская
показать весь комментарий
07.07.2022 21:28 Ответить
Який роумінг? Ми - країна-кандидат ЄС. Не має бути взагалі ніякого роумінгу в ЄС.
показать весь комментарий
07.07.2022 22:08 Ответить
 
 