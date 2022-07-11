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Шотландия приостанавливает программу помощи украинским беженцам, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шотландія

По данным The Guardian, Шотландия приостанавливает программу помощи украинским беженцам. Речь идет о программе "суперспонсорства", в рамках которой украинцы получают бесплатное жилье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правительство Шотландии решило приостановить свою программу спонсорства для украинских беженцев на три месяца. Все дело в том, что в стране столкнулись с нехваткой подходящего жилья. Приостановка программы, считают в правительстве, будет гарантировать, что уже перемещенные лица, как и те, кто прибудет в Шотландию в ближайшие месяцы, точно окажутся в безопасности и получат поддержку в полном объеме.

По данным, уже 4 тысячи 666 из 7 тысяч украинцев, уже прибывших в Шотландию, получили жилье это по "схеме суперспонсорства", которая была запущена 18 марта. В Шотландии ожидают, что в ближайшие месяцы страна примет еще 18 тысяч человек.

Если же украинских беженцев будет еще больше, то местным властям, возможно, придется экстренно размещать их в условиях, не соответствующих "теплому шотландскому приему", считают в правительстве.

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"По состоянию на 5 июля правительственные данные показывают, что количество заявлений на получение визы, в которых Шотландия указана в качестве спонсора, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей, количество выданных виз выросло на 27%, а число прибывающих по схеме спонсора выросло на 20%", - сообщает The Guardian.

В правительстве Шотландии предполагают, что количество беженцев будет расти, а потому понадобится больше жилья для их размещения. Селить людей планируют уже в гостиницах и студенческих городах, а в июле их начнут размещать на борту пассажирского судна.
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Топ комментарии
+21
Чогось не довіряють ці жителі укр владі. Мабуть марафон не дивляться. А так би як ломанулись назад, як ломанулись. Тільки де робота для них?
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11.07.2022 23:47
+12
Щиро дякуємо шотландцям за допомогу.
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12.07.2022 00:05
+10
Жителям областей на территории которых вообще не велись боевые действия пора домой
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11.07.2022 23:44
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А ти з якої частини? Центральної, західної, верхньої, нижньої, з Усть-***********, каZZапе?
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11.07.2022 23:39 Ответить
Я до війни їздив на заробітки, платив за койко-місце в кімнаті на 4 чол, пахав по 12 годин без вихідних і радів, що є можливість працювати за нормальну зарплату. І тепер я тихо ох***ваю з цього всього.
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11.07.2022 23:38 Ответить
але умови там справді шикарні. ще й віза на 3 роки
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12.07.2022 00:00 Ответить
не писди про без выходных бот!
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12.07.2022 04:04 Ответить
Завістливий чортяка ти ,як справжній хрюський
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12.07.2022 08:56 Ответить
Жителям областей на территории которых вообще не велись боевые действия пора домой
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11.07.2022 23:44 Ответить
Чогось не довіряють ці жителі укр владі. Мабуть марафон не дивляться. А так би як ломанулись назад, як ломанулись. Тільки де робота для них?
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11.07.2022 23:47 Ответить
робота зараз "не на часі")) Шмигаль зайнятий визнанням параші спонсором тероризму))
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12.07.2022 00:38 Ответить
Ну це потрібна справа. І не Шмигаль приймає закони.
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12.07.2022 02:13 Ответить
Щиро дякуємо шотландцям за допомогу.
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12.07.2022 00:05 Ответить
нашим біженцям нехай зе-лупин уряд допомага. звідки кошти? підказую: зменшіть зарплатню абдристовичу, працівникам телеканалу домь, зменшіть видатки на єдиний маратон, мона ліквідувати нарешті оаск,... загалом багато, що можна зробити. аби бажання було...
а шотландцям велике дякую. й раджу іншим урядам наслідувати їхньому прикладу.
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12.07.2022 00:23 Ответить
Не тільки Шотландія зіткнулися з нестачею відповідного житла і це дуже сумно, але ще сумніше від того що їде в основному хитра публіка із Західної України. Принаймні в Канаді не видно втративших усе харківчан та маріупольців. І це не працює на Україну.
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12.07.2022 00:24 Ответить
Перепрошую, їдуть ще хітріші ті що давно живуть у Європі, зі західної України переважно їдуть до своїх родичів, які давно живуть там, а ще багато їде з кацапії, які живуть там давно і зараз підшумок тікають! То, хто з них хитрожопіший! І щоб ви розуміли, то західну теж обстрілювали і не знаю, що ви так вчипилися до західною, але по-моїх сусідах, по сусідніх селаз всі на місці, дехто коли були обстріли, то дітей відправили в Польщі до родичів, а зараз повирталися всі до дому!
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12.07.2022 00:49 Ответить
Маріуполь - це Україна
Харків - це Україна
Луганськ - це Україна
Донецьк - це Україна
Крим - це Україна
І навіть Львів та Чернівці- це Україна
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12.07.2022 06:53 Ответить
Якщо сам не в окопі то і не гавкай
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12.07.2022 00:49 Ответить
Цьому є просте пояснення. Так далеко.. в США чи Канаду прості люди не поїдуть. Ті хто туди їдуть- давно мріяли емігрувати, мають кошти, або родичів. Так склалось що в Канаді багато вихідців з заходу України (Західної України - у нас нема) і їм простіше там облаштуватись. Вони скоріш вже не повернуться, хто думає повертатись сидять у Польщі, Литві, Латвії.
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12.07.2022 00:50 Ответить
всюди є і всі люди різні, а в цілому, прийняли ж у себе на завжди купу бойовиків та маргиналів з Африки (люди, які врятувалися від війни так не поводяться і різні культури такого відношення до місцевих не пояснюють. В будь-якій культурі неблагодарність це погано)
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12.07.2022 01:12 Ответить
Більша частина тих хто поїхали у Канаду - це гастербайтери з польщі, чехії. Які на момент початку війни взагалі не були в Україні. І справа тут не у західній Україні
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12.07.2022 06:29 Ответить
Правильно роблять шотландці. Так уже поступають прибалти, поляки, німці... А далі буде ще гірше: ці "біженці" уже заї.али всю Європу, хлинувши на чужі харчі, тряпки, халяву, на чужі голови і шиї. Батьківщину треба захищати, відбудовувати, відновлювати у такі скрутні часи, а не використовувати війну, щоб переїхати на чужу землю, де вас ніхто не чикає і (поки що тихо) ненавидить. Ганьба. Національна гідність - де? Я б дав 48 годин - всі, нах.й і без права повернення. Не заважайте нам жити і воювати.
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12.07.2022 08:24 Ответить
 
 