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Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шотландія

За даними The Guardian, Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям. Йдеться про програму "суперспонсорства", в рамках якої українці отримують безкоштовне житло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Уряд Шотландії вирішив призупинити свою програму спонсорства для українських біженців на три місяці через нестачу відповідного житла. Призупинення програми, вважають в уряді, гарантуватиме, що вже переміщені особи, як і ті, хто прибуде до Шотландії в найближчі місяці, точно опиняться в безпеці і отримають підтримку в повному обсязі.

Наразі, вже 4 тисячі 666 з 7 тисяч українців, які вже прибули до Шотландії, отримали житло за "схемою суперспонсорства" , яка була запущена 18 березня. У Шотландії очікують, що в найближчі місяці країна прийме ще 18 тисяч осіб.

Якщо ж українських біженців буде ще більше, то місцевій владі, можливо, доведеться екстрено розміщувати їх в умовах, які не відповідають "теплому шотландському прийому", вважають в уряді.

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"Станом на 5 липня урядові дані показують, що кількість заяв на отримання візи, в яких Шотландія вказана як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем, кількість виданих віз зросла на 27%, а число тих, що прибувають за схемою спонсора зросла на 20%", - повідомляє The Guardian.

В уряді Шотландії припускають, що кількість біженців зростатиме, а тому знадобиться більше житла для їх розміщення. Селити людей планують вже в готелях і студентських містечках, а в липні їх почнуть розміщувати на борту пасажирського судна.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Чогось не довіряють ці жителі укр владі. Мабуть марафон не дивляться. А так би як ломанулись назад, як ломанулись. Тільки де робота для них?
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11.07.2022 23:47
+12
Щиро дякуємо шотландцям за допомогу.
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12.07.2022 00:05
+10
Жителям областей на территории которых вообще не велись боевые действия пора домой
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11.07.2022 23:44
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А ти з якої частини? Центральної, західної, верхньої, нижньої, з Усть-***********, каZZапе?
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11.07.2022 23:39 Відповісти
Я до війни їздив на заробітки, платив за койко-місце в кімнаті на 4 чол, пахав по 12 годин без вихідних і радів, що є можливість працювати за нормальну зарплату. І тепер я тихо ох***ваю з цього всього.
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11.07.2022 23:38 Відповісти
але умови там справді шикарні. ще й віза на 3 роки
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12.07.2022 00:00 Відповісти
не писди про без выходных бот!
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12.07.2022 04:04 Відповісти
Завістливий чортяка ти ,як справжній хрюський
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12.07.2022 08:56 Відповісти
Жителям областей на территории которых вообще не велись боевые действия пора домой
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11.07.2022 23:44 Відповісти
Чогось не довіряють ці жителі укр владі. Мабуть марафон не дивляться. А так би як ломанулись назад, як ломанулись. Тільки де робота для них?
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11.07.2022 23:47 Відповісти
робота зараз "не на часі")) Шмигаль зайнятий визнанням параші спонсором тероризму))
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12.07.2022 00:38 Відповісти
Ну це потрібна справа. І не Шмигаль приймає закони.
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12.07.2022 02:13 Відповісти
Щиро дякуємо шотландцям за допомогу.
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12.07.2022 00:05 Відповісти
нашим біженцям нехай зе-лупин уряд допомага. звідки кошти? підказую: зменшіть зарплатню абдристовичу, працівникам телеканалу домь, зменшіть видатки на єдиний маратон, мона ліквідувати нарешті оаск,... загалом багато, що можна зробити. аби бажання було...
а шотландцям велике дякую. й раджу іншим урядам наслідувати їхньому прикладу.
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12.07.2022 00:23 Відповісти
Не тільки Шотландія зіткнулися з нестачею відповідного житла і це дуже сумно, але ще сумніше від того що їде в основному хитра публіка із Західної України. Принаймні в Канаді не видно втративших усе харківчан та маріупольців. І це не працює на Україну.
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12.07.2022 00:24 Відповісти
Перепрошую, їдуть ще хітріші ті що давно живуть у Європі, зі західної України переважно їдуть до своїх родичів, які давно живуть там, а ще багато їде з кацапії, які живуть там давно і зараз підшумок тікають! То, хто з них хитрожопіший! І щоб ви розуміли, то західну теж обстрілювали і не знаю, що ви так вчипилися до західною, але по-моїх сусідах, по сусідніх селаз всі на місці, дехто коли були обстріли, то дітей відправили в Польщі до родичів, а зараз повирталися всі до дому!
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12.07.2022 00:49 Відповісти
Маріуполь - це Україна
Харків - це Україна
Луганськ - це Україна
Донецьк - це Україна
Крим - це Україна
І навіть Львів та Чернівці- це Україна
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12.07.2022 06:53 Відповісти
Якщо сам не в окопі то і не гавкай
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12.07.2022 00:49 Відповісти
Цьому є просте пояснення. Так далеко.. в США чи Канаду прості люди не поїдуть. Ті хто туди їдуть- давно мріяли емігрувати, мають кошти, або родичів. Так склалось що в Канаді багато вихідців з заходу України (Західної України - у нас нема) і їм простіше там облаштуватись. Вони скоріш вже не повернуться, хто думає повертатись сидять у Польщі, Литві, Латвії.
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12.07.2022 00:50 Відповісти
всюди є і всі люди різні, а в цілому, прийняли ж у себе на завжди купу бойовиків та маргиналів з Африки (люди, які врятувалися від війни так не поводяться і різні культури такого відношення до місцевих не пояснюють. В будь-якій культурі неблагодарність це погано)
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12.07.2022 01:12 Відповісти
Більша частина тих хто поїхали у Канаду - це гастербайтери з польщі, чехії. Які на момент початку війни взагалі не були в Україні. І справа тут не у західній Україні
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12.07.2022 06:29 Відповісти
Правильно роблять шотландці. Так уже поступають прибалти, поляки, німці... А далі буде ще гірше: ці "біженці" уже заї.али всю Європу, хлинувши на чужі харчі, тряпки, халяву, на чужі голови і шиї. Батьківщину треба захищати, відбудовувати, відновлювати у такі скрутні часи, а не використовувати війну, щоб переїхати на чужу землю, де вас ніхто не чикає і (поки що тихо) ненавидить. Ганьба. Національна гідність - де? Я б дав 48 годин - всі, нах.й і без права повернення. Не заважайте нам жити і воювати.
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12.07.2022 08:24 Відповісти
 
 