Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям, - The Guardian

За даними The Guardian, Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям. Йдеться про програму "суперспонсорства", в рамках якої українці отримують безкоштовне житло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Уряд Шотландії вирішив призупинити свою програму спонсорства для українських біженців на три місяці через нестачу відповідного житла. Призупинення програми, вважають в уряді, гарантуватиме, що вже переміщені особи, як і ті, хто прибуде до Шотландії в найближчі місяці, точно опиняться в безпеці і отримають підтримку в повному обсязі.

Наразі, вже 4 тисячі 666 з 7 тисяч українців, які вже прибули до Шотландії, отримали житло за "схемою суперспонсорства" , яка була запущена 18 березня. У Шотландії очікують, що в найближчі місяці країна прийме ще 18 тисяч осіб.

Якщо ж українських біженців буде ще більше, то місцевій владі, можливо, доведеться екстрено розміщувати їх в умовах, які не відповідають "теплому шотландському прийому", вважають в уряді.

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"Станом на 5 липня урядові дані показують, що кількість заяв на отримання візи, в яких Шотландія вказана як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем, кількість виданих віз зросла на 27%, а число тих, що прибувають за схемою спонсора зросла на 20%", - повідомляє The Guardian.

В уряді Шотландії припускають, що кількість біженців зростатиме, а тому знадобиться більше житла для їх розміщення. Селити людей планують вже в готелях і студентських містечках, а в липні їх почнуть розміщувати на борту пасажирського судна.