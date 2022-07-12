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Шмыгаль и Пелоси обсудили признание РФ страной-спонсором терроризма

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пелосі,ненсі

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудили признание России страной-спонсором терроризма, а также конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что обсудили с Нэнси Пелоси признание России страной-спонсором терроризма и конфискацию замороженных активов в пользу Украины. Поблагодарил Конгресс США за всестороннюю военно-техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций. Вместе победим и восстановим Украину", - отметил Шмигаль.

Читайте также: Необходимости в признании РФ государством-спонсором терроризма нет, - Макрон
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Топ комментарии
+4
Який з неї спонсор, росія не спонсор, вона саме і є тим терористом.
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12.07.2022 00:39
+3
а про визнання дєрьмака зрадником обговорили?
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12.07.2022 00:22
+2
Саме такий темін в своїй резолюції підтримав Комітет Сенату США.Наступний крок за адміністрацією Байдена.Якщо США визнають рашку державою-спонсором тероризму,це спричинить серйозні наслідки для московії
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12.07.2022 00:47
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война, оккупация, военные преступления, терроризм, геноцид, "гибридная" война, ядерная война, там бы определились с градациями и что после чего идет, и за последствия. а то "спонсор" он как бы только денег дает, а Хйло уже не спонсор, его надо прямо "мочить в сортире".
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12.07.2022 00:11 Ответить
Саме такий темін в своїй резолюції підтримав Комітет Сенату США.Наступний крок за адміністрацією Байдена.Якщо США визнають рашку державою-спонсором тероризму,це спричинить серйозні наслідки для московії
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12.07.2022 00:47 Ответить
а про визнання дєрьмака зрадником обговорили?
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12.07.2022 00:22 Ответить
Вот это как раз забота Шмигаля... про спонсоров тероризма беседы вести. В стране уже все норм, бензина завались, рабочих мест куева гора, цены упали, инфляция ноль...
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12.07.2022 00:32 Ответить
Який з неї спонсор, росія не спонсор, вона саме і є тим терористом.
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12.07.2022 00:39 Ответить
Шмигалька такий собі ермак на підхваті із купой родичів жадаючіх грошей грошей грошей
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12.07.2022 00:42 Ответить
ШМАРА+ПЫЛЕСОС!ЧЕ ЩЕ ТРЕБА?
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12.07.2022 00:43 Ответить
ПИСЗДЕЦ!!!ДА ПОРАША САМА СТРАНА ВО ГЛАВЕ ПУТИНА *****!!!ТЕРРОРИСТЫ НОМЕР 1-В МИРЕ!!!****** ИХ ЕЩЁ ОБГОВАРИВАТЬ?КЛЕЙМО ВСЕМ НА СРАКУ!!!
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12.07.2022 00:48 Ответить
Есть незаконные действия определяющие терроризм, идентифицирует и признавайте, если демократический мир печётся за законность.
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12.07.2022 01:22 Ответить
Россия по всем свойствам террористы!
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12.07.2022 02:00 Ответить
Да не спонсор, а государство террорист. Как ИГИЛ.
ИГИЛ признавали спонсором?
Хотя это тоже было "государством" - с правительством, своей денежной единицей, монетами и банкнотами, банками, почтой, судебной системой и т.п.
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12.07.2022 08:14 Ответить
РабZeя не спонсор...а Помойка мавзолєйная сама й є Терорісто...Бандитто...та вбивці ...
Так точніше...тому що виходить сама собі спонсор...це й так ясно...
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12.07.2022 08:29 Ответить
признать и спонсором терроризма и недостраной террористом и другоном разных бандформирований
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12.07.2022 09:44 Ответить
 
 