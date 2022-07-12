Шмыгаль и Пелоси обсудили признание РФ страной-спонсором терроризма
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудили признание России страной-спонсором терроризма, а также конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Только что обсудили с Нэнси Пелоси признание России страной-спонсором терроризма и конфискацию замороженных активов в пользу Украины. Поблагодарил Конгресс США за всестороннюю военно-техническую поддержку, финансовую помощь и усиление санкций. Вместе победим и восстановим Украину", - отметил Шмигаль.
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+4 Aleksandr Rudenko
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его надо прямо "мочить в сортире".
ИГИЛ признавали спонсором?
Хотя это тоже было "государством" - с правительством, своей денежной единицей, монетами и банкнотами, банками, почтой, судебной системой и т.п.
Так точніше...тому що виходить сама собі спонсор...це й так ясно...