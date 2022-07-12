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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военные захватили танк и четыре бронемашины противника, - ОК "Південь"

південь

Во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкинскому району подразделения ВСУ обнаружили несколько единиц заброшенной российской техники в исправном состоянии и с боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Среди трофеев украинской армии – танк Т-72Б3, а также две БМП-2, одна БМД-2К и один БТР-Д. Захваченные боевые машины переведены в состав Вооруженных сил Украины.

Также читайте: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке

Автор: 

техника (1733) ВСУ (6553) трофеи (179)


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Топ комментарии
+7
Вдале полювання ВСУ-респект...
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12.07.2022 06:41
+5
Вона їм "прилітать" почала ще в березні На Поліссі наші масово захоплювали їх техніку - яку покинутою - без пального а яку - в бою - коли кацапи в паніці кидали її і тікали пішки Під Муравєйкою ціла рота втекла покинувши 10 танків І ще - комплекс С-300 і транспортно-евакуаційну машину Після зняття блокади по Чернігову танкова рота пройшла - половина танків - трофейні
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12.07.2022 08:24
+3
то як зі Зміїним акт доброй волі
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12.07.2022 06:44
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Вдале полювання ВСУ-респект...
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12.07.2022 06:41 Ответить
то як зі Зміїним акт доброй волі
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12.07.2022 06:44 Ответить
угу, точьно акт доброй волі
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12.07.2022 06:50 Ответить
Прекрасно, скоро россиянам будет прилетать ответка из их же оружия .
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12.07.2022 07:04 Ответить
Вона їм "прилітать" почала ще в березні На Поліссі наші масово захоплювали їх техніку - яку покинутою - без пального а яку - в бою - коли кацапи в паніці кидали її і тікали пішки Під Муравєйкою ціла рота втекла покинувши 10 танків І ще - комплекс С-300 і транспортно-евакуаційну машину Після зняття блокади по Чернігову танкова рота пройшла - половина танків - трофейні
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12.07.2022 08:24 Ответить
І московія є спонсором ЗСУ. Просто так без домовленостей, безкоштовно і навіть сама підігнала прямо на передову 5 одиниць броньованої техніки.
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12.07.2022 07:09 Ответить
Йолочка!!! - Г О Р И !!!
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12.07.2022 07:11 Ответить
Ленд Лиз от кацапии
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12.07.2022 08:07 Ответить
Наші котики хазяйновиті, бережи вас Господь
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12.07.2022 10:03 Ответить
Проверяйте эти танки на маячки.Это может быть подстава.
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12.07.2022 12:41 Ответить
або покинута та замінована техніка.
p.s. кажуть там і просто автомат можуть замінувать. ідеш, автомат, підняв бабах і лет с гоу на концерт до Кобзона
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12.07.2022 14:48 Ответить
 
 