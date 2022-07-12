Украинские военные захватили танк и четыре бронемашины противника, - ОК "Південь"

Во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкинскому району подразделения ВСУ обнаружили несколько единиц заброшенной российской техники в исправном состоянии и с боекомплектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Среди трофеев украинской армии – танк Т-72Б3, а также две БМП-2, одна БМД-2К и один БТР-Д. Захваченные боевые машины переведены в состав Вооруженных сил Украины.

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