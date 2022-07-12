Українські військові захопили танк і чотири бронемашини противника, - ОК "Південь"
Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Серед трофеїв української армії – танк Т-72Б3, а також дві БМП-2, одна БМД-2К і один 1 БТР-Д. Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.
Топ коментарі
+7 Александр Чуднивец #474549
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+5 Яр Холодний
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p.s. кажуть там і просто автомат можуть замінувать. ідеш, автомат, підняв бабах і лет с гоу на концерт до Кобзона