Українські військові захопили танк і чотири бронемашини противника, - ОК "Південь"

Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Серед трофеїв української армії – танк Т-72Б3, а також дві БМП-2, одна БМД-2К і один 1 БТР-Д. Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.

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