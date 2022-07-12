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Українські військові захопили танк і чотири бронемашини противника, - ОК "Південь"

південь

Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Серед трофеїв української армії – танк Т-72Б3, а також дві БМП-2, одна БМД-2К і один 1 БТР-Д. Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль, - Міноборони

Автор: 

техніка (1822) ЗСУ (7504) трофеї (184)


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Топ коментарі
+7
Вдале полювання ВСУ-респект...
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12.07.2022 06:41
+5
Вона їм "прилітать" почала ще в березні На Поліссі наші масово захоплювали їх техніку - яку покинутою - без пального а яку - в бою - коли кацапи в паніці кидали її і тікали пішки Під Муравєйкою ціла рота втекла покинувши 10 танків І ще - комплекс С-300 і транспортно-евакуаційну машину Після зняття блокади по Чернігову танкова рота пройшла - половина танків - трофейні
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12.07.2022 08:24
+3
то як зі Зміїним акт доброй волі
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12.07.2022 06:44
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Вдале полювання ВСУ-респект...
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12.07.2022 06:41 Відповісти
то як зі Зміїним акт доброй волі
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12.07.2022 06:44 Відповісти
угу, точьно акт доброй волі
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12.07.2022 06:50 Відповісти
Прекрасно, скоро россиянам будет прилетать ответка из их же оружия .
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12.07.2022 07:04 Відповісти
Вона їм "прилітать" почала ще в березні На Поліссі наші масово захоплювали їх техніку - яку покинутою - без пального а яку - в бою - коли кацапи в паніці кидали її і тікали пішки Під Муравєйкою ціла рота втекла покинувши 10 танків І ще - комплекс С-300 і транспортно-евакуаційну машину Після зняття блокади по Чернігову танкова рота пройшла - половина танків - трофейні
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12.07.2022 08:24 Відповісти
І московія є спонсором ЗСУ. Просто так без домовленостей, безкоштовно і навіть сама підігнала прямо на передову 5 одиниць броньованої техніки.
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12.07.2022 07:09 Відповісти
Йолочка!!! - Г О Р И !!!
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12.07.2022 07:11 Відповісти
Ленд Лиз от кацапии
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12.07.2022 08:07 Відповісти
Наші котики хазяйновиті, бережи вас Господь
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12.07.2022 10:03 Відповісти
Проверяйте эти танки на маячки.Это может быть подстава.
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12.07.2022 12:41 Відповісти
або покинута та замінована техніка.
p.s. кажуть там і просто автомат можуть замінувать. ідеш, автомат, підняв бабах і лет с гоу на концерт до Кобзона
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12.07.2022 14:48 Відповісти
 
 