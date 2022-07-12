Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять РФ воздушное пространство для номинальной поддержки Путина, - ISW
Президент РФ Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину хотя бы номинальную поддержку.
Вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может изменить стабильность и даже выживание режима Лукашенко.
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по А-50 потренироваться нашим Мигам
все равно мы держим войска на границе
то использовать их нужно с пользой
чтоб бульбаши не корчили из себя крутых вояк