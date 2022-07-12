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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять РФ воздушное пространство для номинальной поддержки Путина, - ISW

лукашенко

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину хотя бы номинальную поддержку.

Вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может изменить стабильность и даже выживание режима Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко обсудили "возможные общие шаги" в ответ на ограничение калининградского транзита со стороны Литвы, - Кремль

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31218) россия (95393)


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Топ комментарии
+10
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12.07.2022 06:56
+4
Картопляний підар буде висіти на гіляці
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12.07.2022 06:58
+3
Картоплина, що згнила,така ж шизанута як і *****, два бойові підораси напевно вже 200 разів совокупилися в пориві пристрасті.
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12.07.2022 06:59
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Ці два мерзенні покидьки-вбивці сидітимуть у Гаазі поряд-звісно якщо доживуть...
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12.07.2022 06:55 Ответить
Не доживуть! Кого ж тоді кацапам і бульбашам винуватить у всіх гріхах? Це у кацапні "в заводі" - вибирать горлоріза вождем, разом з ним різать, палить, грабувать, а, отримавши по морді - придушить його і звинуватить у всьому А себе назвать "жертвами" Колись один розумний чоловік сказав (коли у всьому винуватить стали Сталіна) "А три миллиона доносов тоже Сталин написал?"
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12.07.2022 08:18 Ответить
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12.07.2022 06:56 Ответить
Картопляний підар буде висіти на гіляці
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12.07.2022 06:58 Ответить
кажуть Путін його дотис, рішення прийнято, Білорусь вступить у війну (військово) 1 вересня +/- два тижні. Хоча вже й так зловили декілька їхніх ДРГ
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12.07.2022 06:58 Ответить
Вступить при певних умовах. Поки умов нема.
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12.07.2022 07:09 Ответить
нє кажуть вже рішення принято
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12.07.2022 07:13 Ответить
ось хоча б вчора літав літак А-50 видавав винищувачам цілевказання на нашій території і вони по радіоканалу бурно обговорювали шо і де атакувать
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12.07.2022 07:18 Ответить
до того ж, кажуть в березні їхня міліція ходила по селам Київської обл. випитуючи інфу про учасників АТО/ООС; а їх ССО приймало участь у захопленні Чорнобильської АС
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12.07.2022 07:12 Ответить
першим ділом треба буде атакувати їх НПЗ у Мозирі
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12.07.2022 07:20 Ответить
Кот Семён тебе прямо доложил? Не неси чепуху ипсошную. Если бы путлер его дожал, то уже бы американская и британская разведка все карты раскрыла, как это было зимой с кацапами, когда амеры раскрыли все планы путлера ещё в декабре за долго до нападения. И да в сентябре у них 11 числа намечаются референдумы, по этому никаких там боевых действий не будет
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12.07.2022 07:27 Ответить
це розповів Сазонов у ефірі Espreso.tv, і Безсмертний там же
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12.07.2022 07:40 Ответить
О да солдат ВСУ у нас знает больше чем разведка американская... .
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12.07.2022 07:48 Ответить
вона може й каже та знає що її не почують, як із боневтіком перед вторгненням
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12.07.2022 09:19 Ответить
Кстати прочитал вью этого вояки эксперта по бульбе. Так вот эксперт он такой себе. Говорит что путлер объявит о втором этапе в сентябре. Только вот незадача, второй этап уже идёт сейчас. Этот эксперт где-то просчитался.
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12.07.2022 07:54 Ответить
ну поюачимо. я б того не хотів - другий фронт, та як на мене все до того і йде. хоча кажу ж, вже приймала Білорусь участь військово і продовжує потроху
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12.07.2022 09:15 Ответить
Картоплина, що згнила,така ж шизанута як і *****, два бойові підораси напевно вже 200 разів совокупилися в пориві пристрасті.
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12.07.2022 06:59 Ответить
Лука - шлюшка Путіна
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12.07.2022 07:03 Ответить
брутальна похотлива шлюшка
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12.07.2022 07:46 Ответить
пора уже пройтись по военым базам в беларусии
по А-50 потренироваться нашим Мигам
все равно мы держим войска на границе
то использовать их нужно с пользой
чтоб бульбаши не корчили из себя крутых вояк
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12.07.2022 08:08 Ответить
спеціально ж русні виділила аеродром під базу
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12.07.2022 09:16 Ответить
ні, бо тоді вийде що ми напали, а лукло просто захищається
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12.07.2022 11:01 Ответить
Ну, якщо годувати, надавати у користування аеродроми, техніку та озброювати (на півдні збили перший білоруський БПЛА "ЧЕКАН") - це лише номінальна підтримка...
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12.07.2022 10:26 Ответить
 
 