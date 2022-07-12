Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять РФ воздушное пространство для номинальной поддержки Путина, - ISW

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину хотя бы номинальную поддержку.

Вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может изменить стабильность и даже выживание режима Лукашенко.

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