Спартц призвала Ермака уйти в отставку

Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе ОП Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Виктории Спартц.

"Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака.

Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", - говорится в заявлении.

Спартц заявила, что Ермак начал клеветническую кампанию против нее. Кроме того, она утверждает, что вместо того, чтобы признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев "во главе с Андреем Ермаком играет в политику". По ее словам, "Киев, похоже, имеет деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".

Также читайте: Никифоров о заявлениях Спартц по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента