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Новости Война
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Спартц призвала Ермака уйти в отставку

спартц,єрмак

Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе ОП Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Виктории Спартц.

"Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака.

Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", - говорится в заявлении.

Спартц заявила, что Ермак начал клеветническую кампанию против нее. Кроме того, она утверждает, что вместо того, чтобы признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев "во главе с Андреем Ермаком играет в политику". По ее словам, "Киев, похоже, имеет деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".

Также читайте: Никифоров о заявлениях Спартц по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента

Автор: 

Ермак Андрей (1259) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+166
Если убрать Ермака, то спецоперация пойдет не по плану
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12.07.2022 07:21
+139
А если всю зешоблу убрать-сразу провал спецоперации
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12.07.2022 07:25
+126
Взяти і винести вперед ногами з АП! На кону доля цілої держави.
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12.07.2022 07:14
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Страница 5 из 5
Коли питання йде про зраду, то Єрмак завжди тут як тут.
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12.07.2022 19:38 Ответить
Єрмак повинен піти у відставку, стає токсичним. На банковій повинні нарешті це зрозуміти.
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12.07.2022 19:16 Ответить
ні, не у відставку. А до Медведчука сусідом по камері.
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12.07.2022 20:30 Ответить
А должен про отставку говорить Президент, но он либо дурак ,либо замазан вместе с Ермаком. Все « позитивные блогеры» торопятся отмазать Ермака, обычного клерка, который не имеет таких полномочий , какие ему отдал Зеленский, а самое ужасное, что у нас война и они готовы ссорится с Америкой во имя спасения секретаря Президента, просто ужас
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12.07.2022 19:22 Ответить
Это какой-то сюр. Зеленскому прямо и доходчиво говорят, что его Елдак - кремлёвский крот и дожен быть ХОТЯ БЫ отстранён от всех должностей. Но что делает малорос? Вместо того, чтобы отмежеваться от ФСБшной крысы и не замазаться предательским говном, зеленский начинает быковать, натравливая своё ЗЕкодло на США. Вывод неутешительный: на Банковой нет невиновных в предательстве. Зеленский такой же ФСБшный крот, как и Ермак, как и вся ЗЕшобла, что привёл к власти малорос. И они делают всё, чтобы Украина легла под рашку. Не только Ермак должен уйти в отставку, должны уйти в отставку все, начиная с зеленского и заканчивая последней уборщицей и курьером. Полная перезагрузка власти!
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12.07.2022 19:36 Ответить
Он тупой клоун !!! Ему ясно дали понять что если оно не ответит как его просят по этой теме - отставка как минимум всех кротов в окружении, то США вывалят в СМИ его "Оманский кейс" - и тогда уже все - побег в Ростов им Всем обеспечен !!! (Если успеют)..))
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12.07.2022 23:34 Ответить
Краще нового президента, пятого наприклад - тоді все Зе лайно само змиється з влади автоматично.
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12.07.2022 23:57 Ответить
Зеленський - ніхто, і звати його ніяк. Країною від його імені керують люди Коломойського - спочатку Богдан, тепер Єрмак. Піде Єрмак - знайдеться ще якась паскуда, Татаров, Портнов, Рабінович, і хто там ще у нас фаворитом Зеленського не був.
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13.07.2022 01:05 Ответить
для агента фсб, в Украине должна быть только одна отставка - физическая ликвидация
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12.07.2022 19:38 Ответить
ЄРМАКА, АРАХАМІЮ, ТАТАРОВА НЕ УУ ВІДСТАВКУ, А ЗА ****** ГРАТИ!!!
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12.07.2022 19:40 Ответить
демченка ще.
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12.07.2022 22:36 Ответить
я читал что ЦРУ дало Зелёному список где почти 120 крото-рыл с ОП, КМ, ВР, ГШ, .... Жах
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12.07.2022 23:38 Ответить
Може пошукати серед єрмакових ставлеників якогось радника, який у барі до чоловіків пристає, щоб єрмак пішов у відставку? Хоча, там схоже, всі такі, їх на 3.14д@р@с@ не візьмеш.
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12.07.2022 19:45 Ответить
Виносити вперед копитами треба починати з Зеленського 99% його дружбанів.
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12.07.2022 19:59 Ответить
В першу чергу їх потрібно знищити фізично і показово!
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12.07.2022 21:52 Ответить
Зеленые мрази 8 лет рвут страну, три года брешут, воруют и предают---чего ты ждешь? Пока выполнят весь оманский договорняк????
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12.07.2022 21:14 Ответить
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12.07.2022 21:34 Ответить
гімно не може підти у відставку, тобто на дно, воно буде плавати і смердіти, ну тільки якщо хтось захоче очистити воду то візьме його і зїсть
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12.07.2022 21:08 Ответить
.
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12.07.2022 21:11 Ответить
В Києві є ЯР....шоблі там місця вистачить)))
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12.07.2022 21:21 Ответить
квартал 95, розширена версія)))
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12.07.2022 23:40 Ответить
Необхідно, щоб лисий із кварталу і хор коломойського заспівали про Вікторію Спарц в прайм-таймовий слот 1+1 у єдиному марафоні.
Але ж вони зайняті - помирають за Україну в кав'ярнях і ресторанах Варшави, Відня і Будапешту.
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12.07.2022 21:16 Ответить
та шо ви таке говорите!! зараз на всіх каналах отого марафону верещать, що в нас ніхто в ресторанах не сидить і в кав'ярні не ходить - усі готуються до війни!!! а ота гамериканка - просто обмовляє нагло Україну!
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12.07.2022 23:39 Ответить
Щойно Тарас Березовець на Прямому повідомив, що в одному американському ЗМІ ЩОЙНО вийшла доказова стаття по факти реекспорту з України озброєння НАТО (наданого Україні в якості допомоги для війни з лаптєстаном) на Близький Схід. Поки що незрозуміло, кого саме з керівництва України автори статті звинувачують в цій контрабанді.
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12.07.2022 21:34 Ответить
Якщо це правда , то цих людей з владних структур потрібно розстріляти
на місці без суду і слідства !!
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12.07.2022 22:19 Ответить
Це жах і капець.
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12.07.2022 23:12 Ответить
якщо це підтвердиться - гаплик Україні
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12.07.2022 23:36 Ответить
Якщо це правда, то нас чекаю доля Афганістану. Зробили це разом, ***ть...
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13.07.2022 01:02 Ответить
"Влада яка вибирає між Єрмаком та Ленд-Лізом - Єрмака , раптом опиняється у Ростові" ©
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12.07.2022 21:41 Ответить
Спарцт пытается упразнить коррупцию в Украине,молодец.Респект этой женщине!
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12.07.2022 21:51 Ответить
Краще за грати.
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12.07.2022 22:09 Ответить
Відставка Єрмака шляхом розстрілу через повішення.
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12.07.2022 22:47 Ответить
Ніт, троха не так. Бо тут малувато драйву та екшену. Тут тре' спершу провести сеанс пляшкування. Потім - сеанс швабрування. А вже потім - розстріл через повішання протягом трьох днів з обов'язковими перервами на швабрування і пляшкування.
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12.07.2022 23:22 Ответить
Ставки растут. Или ермак, или лендлиз. что выберет боневтик?
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12.07.2022 22:50 Ответить
Я поднял этот вопрос среди Зенедоразвитых, так меня чуть на вилы не подняли. Им хоть в глазассы, все божья роса.
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12.07.2022 22:55 Ответить
***. А как он может пойти в отставку, он не госслужащий. Да и по бумагам его нету...
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12.07.2022 23:04 Ответить
Він же ж типу «віце препіздєнт» , хоча у нас його взагалі не може бути. Завхоз повинен піти у відставку - це ж на голову не налазить.
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12.07.2022 23:10 Ответить
У відставку відправити цю паскуду, виходить, проблематично.
А "на підвал"?..
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12.07.2022 23:23 Ответить
Новина вийшла рано вранці,зараз вже ніч.Хто-небудь чув реакцію Єрмака,чи хоча б найвеличнішого?Сидять,мов гівна об'їлися.А народ чекає пояснень,пропетлять не вийде
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12.07.2022 23:11 Ответить
повний ігнор з їхнього боку
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12.07.2022 23:33 Ответить
Сидять штани сушать.
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13.07.2022 11:56 Ответить
от наївна дівчина! наші політикани не соромляться геть нічого, такі поняття як честь та порядність в їхньому словнику і в їхньому розумі відсутні, тож - "нє даждетесь". та зеля скоріше вдавиться, ніж дасть доторкнутися до дєрмака! чимось той його за зябра тримає.
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12.07.2022 23:32 Ответить
Мені здається, що він його від чогось прикриває, наче страхує. Може там була умова, що Зе живий допоки Дєрьмак біля нього, тільки Зе його прибирає, то кагебе прибирає самого Зе.
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13.07.2022 11:59 Ответить
театр абсурду! спочатку "допоможіть! ви мусите нас захистити, бо ми захищаємо вас!... дайте зброї більше! більше! ще більше! і грошей більше!...." штати напрягаються, стараються, видають... а тепер "шо ви там розводите недовіру і взагалі не ваше діло, куди ми ваші грошики та зброю діваємо!"
цікаво - яка може бути реакція сторони-союзника?
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12.07.2022 23:47 Ответить
Надзвичайно неприємною та небезпечною, в першу чергу для пересічних громадян.
У Штатів є чим чавити зелену падаль, але, як і у випадку з кацапією, вони всіма силами намагаються не влазити у наші внутрішні справи без нагальної необхідності. Але зелені дебіли довели до того, що у Штатів просто не лишилося іншого виходу. Доведеться ще й захищати українців від їх власного ідіотизму...
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13.07.2022 01:00 Ответить
Коли США надали Україні власне озброєння, це вже їхні справи де і як ця зброя використовуюється і як застосовується за призначенням
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13.07.2022 10:45 Ответить
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12.07.2022 23:48 Ответить
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12.07.2022 23:50 Ответить
По кількості переглядів статті (майже 58000), ця тема в топі цікавості суспільства.
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12.07.2022 23:48 Ответить
Ви думаєте-73% прийшовших на вибори вже витерли зелену сечу з обличчя чи ще зі смаком злизують її зі своїх пик?
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12.07.2022 23:54 Ответить
Ермак прислал искрометнуть кварталовским юмором для одноклеточных?
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12.07.2022 23:59 Ответить
вот и в чем она не права??
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12.07.2022 23:57 Ответить
А ЩО НАМ НАРОДУ УКРАЇНИ РОБИТИ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ ВІЙСЬКОГО СТАНУ ЯК
ЩО ЛЮБА АКЦІЯ - ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОТИ Зе і дЄРМАКА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
ЯК ДОПОМОГА ВОРОГУ ??
Як цих ублюдочних прокремлівців викинути з влади України.
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13.07.2022 00:00 Ответить
американцам надо их вывезти в Гуантанамо и там побеседовать
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13.07.2022 00:09 Ответить
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13.07.2022 00:47 Ответить
Если Янелох Оманский привязан к д'Ермаку какой-то пуповиной, то последний может утащить его с собой в направлении крейсера "Мокша".
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13.07.2022 00:53 Ответить
Оце ляпаси полетіли в жирне рохкало дЄрмака... Можна тільки аплодувати стоячи та уклінно дякувати шановній пані за те, що в такий спосіб долучилася до очищення нашої влади, хоча я впевнений, що у неї й без України повно своїх справ.
Аж цікаво, чи велемудра 73%на частина народу й далі захищатиме своє зелене чудо природи...
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13.07.2022 00:55 Ответить
Осмелюсь предположить, что что-то есть в том, что орки уже за почти 5 месяцев войны отказывают себе стрелять по офису президента Украины в Киеве. По логике, получается так, что там внутри есть кто-то свой или свои, которого или которых они боятся задеть. Это может быть не Ермак или Зеленский, а может и они тоже. Развейте мои смутные сомнения.
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13.07.2022 01:40 Ответить
Все просто-в ОП ніхто з них не сидить.Це ж логічно.Під час війни для них є зовсім інші приміщення
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13.07.2022 02:18 Ответить
наивно полагать, что нынешняя волна, поднятая Викторией Спартц - её личная инициатива
идёт крупная игра, все ходы просчитаны и главная цель - совсем не Зеленский, как ему ни обидно
следите за инстинктивными подёргиваниями ОП: спасение рядового Портнова, эпизодические наезды на популярность Залужного...
даже недавняя поездка в США новой американской посолки вполне ложится в этот расклад, так что впереди много интересного
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13.07.2022 08:57 Ответить
Трохи наївно,бо без команди головного ,він нічого сам зробити не може.
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18.07.2022 00:22 Ответить
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