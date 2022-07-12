Спартц призвала Ермака уйти в отставку
Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе ОП Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Виктории Спартц.
"Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака.
Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", - говорится в заявлении.
Спартц заявила, что Ермак начал клеветническую кампанию против нее. Кроме того, она утверждает, что вместо того, чтобы признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев "во главе с Андреем Ермаком играет в политику". По ее словам, "Киев, похоже, имеет деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".
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Але ж вони зайняті - помирають за Україну в кав'ярнях і ресторанах Варшави, Відня і Будапешту.
на місці без суду і слідства !!
А "на підвал"?..
цікаво - яка може бути реакція сторони-союзника?
У Штатів є чим чавити зелену падаль, але, як і у випадку з кацапією, вони всіма силами намагаються не влазити у наші внутрішні справи без нагальної необхідності. Але зелені дебіли довели до того, що у Штатів просто не лишилося іншого виходу. Доведеться ще й захищати українців від їх власного ідіотизму...
ЩО ЛЮБА АКЦІЯ - ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОТИ Зе і дЄРМАКА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
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Як цих ублюдочних прокремлівців викинути з влади України.
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идёт крупная игра, все ходы просчитаны и главная цель - совсем не Зеленский, как ему ни обидно
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