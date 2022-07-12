Спартц закликала Єрмака піти у відставку

Американська конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Вікторії Спартц

"Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака.

Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно", - йдеться в заяві.

Спартц заявила, що Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти неї. Окрім того, вона стверджує, що замість визнати свою армію та розпочати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ "на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику". За її словами, "Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО".

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