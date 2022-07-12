Спартц закликала Єрмака піти у відставку
Американська конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Вікторії Спартц
"Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака.
Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно", - йдеться в заяві.
Спартц заявила, що Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти неї. Окрім того, вона стверджує, що замість визнати свою армію та розпочати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ "на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику". За її словами, "Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО".
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Але ж вони зайняті - помирають за Україну в кав'ярнях і ресторанах Варшави, Відня і Будапешту.
на місці без суду і слідства !!
А "на підвал"?..
цікаво - яка може бути реакція сторони-союзника?
У Штатів є чим чавити зелену падаль, але, як і у випадку з кацапією, вони всіма силами намагаються не влазити у наші внутрішні справи без нагальної необхідності. Але зелені дебіли довели до того, що у Штатів просто не лишилося іншого виходу. Доведеться ще й захищати українців від їх власного ідіотизму...
ЩО ЛЮБА АКЦІЯ - ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРОТИ Зе і дЄРМАКА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
ЯК ДОПОМОГА ВОРОГУ ??
Як цих ублюдочних прокремлівців викинути з влади України.
Аж цікаво, чи велемудра 73%на частина народу й далі захищатиме своє зелене чудо природи...
идёт крупная игра, все ходы просчитаны и главная цель - совсем не Зеленский, как ему ни обидно
следите за инстинктивными подёргиваниями ОП: спасение рядового Портнова, эпизодические наезды на популярность Залужного...
даже недавняя поездка в США новой американской посолки вполне ложится в этот расклад, так что впереди много интересного