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Юрчишин про лист Спартц щодо Єрмака: "Просто треба перестати красти та боятися бути викритим"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

спартц,єрмак

Те, що діяльність татарівського крила ОП стане (є вже давно) предметом пильної публічної та непублічної уваги наших партнерів, було зрозуміло з повернення уваги до боротьби з корупцією.

Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин, коментуючи лист конгресменки Вікторії Спартц Байдену щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Добре що це не сталося до рішення ЄС про кандидатство для України чи перед голосуванням щодо лендлізу: про лист Спартц і не тільки.

Те, що діяльність татарівського крила ОП стане (є вже давно) предметом пильної публічної та непублічної уваги наших партнерів, було зрозуміло з повернення уваги до боротьби з корупцією. Вона, ця увага, суттєво впала після 2019 року, бо були сподівання на нового президента та його команду. І початкові кроки дуже обнадіювали. Коли ж в ній почали домінувати старі кадри Януковича - все вернулося на круги своя. Анонімні канали та наїзди на активістів-ґрантожерів, позиціонування "орла Захарченка", "служаку ригівської міліції" як ефективного менеджера правоохоронних органів...все це вже було, не нове. Кремлівський почерк коломойське виконання.

Як наслідок - недовіра партнерів та іміджеві втрати для татарівських патронів - президента та керівника його офісу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук побачила в листі конгресвумен США Спартц вплив "деяких українських діячів": "Заспокойтеся та не заважайте"

Що б мало бути? Відсторонення Татарова, призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оголошення про початок конкурсу на директора НАБУ, публічна заява Єрмака - готовий до перевірки моїх зв'язків, приховувати нічого, формуйте міжнародну групу. В ідеалі синхронізація з США по санкціям, зокрема проти Коломойського.

Що буде? Обурення з втручання у внутрішню політику, подальший тиск на суд для зриву конкурсу на керівника САП, словесна перепалка з партнерами, сповільнення темпів співпраці, доведення ситуації до складної і...реалізація частини кроків з "що б мало бути". Бо без партнерів воювати з руснею не реально. На жаль, пакет рішень буде без кадрових змін у ОП. Бо не знаю, чим всіх її тримає Олег Татаров, певно, папочки ще з часів Януковича дуже повні, але відпускати його не хочуть. Скоріше бояться.

Та все одно рано чи пізно доведеться визначатися. Бо як казав Матвій 6:24-25 Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.

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Прикро, що це все під час активних боїв. І так, це точно використає рашка. Питання хто замовник, традиційно так і залишиться за дужками. Зрештою, щоб не потрапляти в такі халепи, просто треба перестати красти та боятися бути викритим", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.
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Топ коментарі
+114
Когда работники ФСБ Верещук, Татаров, Єрмак предстанут перед судом за саботаж производства оружия в 2019-2022 и сдачу без боя Юга Украины?

Теперь тем более стало понятно почему ЗE уволил главного СБУшника Харькова и чморит мера Чернигова. Задание ФСБ Ермака-Татарова по сдаче городов НЕ ВЫПОЛНЕНО
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09.07.2022 17:23
+112
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09.07.2022 17:21
+98
Побачите скільки лайна випливе після війни про самого ЗЕуйобка, дізнаєтесь скільки воно вкрало і прозрієте!
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09.07.2022 17:21
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кумівства в 3е команді нема а е набагато гірше і треба багатьоx 3а рускім кораблем або і в камеру вони що не3амінимі
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09.07.2022 18:33 Відповісти
Всё как на копростане: цар хароший, баяре плахие!
А я, не удивлюсь что дерьмак всего лишь напарник зЕлохского! Как ***** прохрюкало: "Всё идёт по плану!"? Блин, во время войны, легализуют взятки "падаррки", про документы уже молчу! зЕ, как ты про Пороха говорил: "Деньги на крови.", так? А что, кто то тому же тЮзику, самолёт истребитель или танк подарит? Помните, нас предупредили, если мы потеряем статус кандидата в ЕС, вся ответственность лежит только на зЕлохском!
PS: Знаю, что в такие времена, категорически нельзя такое писать, но и такие чудеса ведь тоже нельзя вытворять!!! Боюсь, с этим законом "про взятки", какаяразница будет тянуть войну до бесконечности!
PРS: Дай Бог, что я ошибаюсь...
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09.07.2022 18:34 Відповісти
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09.07.2022 18:36 Відповісти
Якщо зеленський добровільний дурень ну це одне , але якщо він в темі це просто тотальне резчарування для цивілізованого світу і біда для українців яка межує з їх зникненням ..
Я до чого якщо зеленський не почне чистити оточення , це буде говорити про друге і це брати задниця велика задниця
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09.07.2022 18:45 Відповісти
Я не думаю щоб він був таким дауном щоб не розуміти (3 роки)швидше є гарантії його безпеки
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09.07.2022 19:30 Відповісти
Да товарісч зільонскій , обісралися ви по саму макушку....
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09.07.2022 18:52 Відповісти
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09.07.2022 20:12 Відповісти
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...

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10.07.2022 03:32 Відповісти
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09.07.2022 20:14 Відповісти
можна хоч ЯКІСЬ докази про "баригу"? бо те, що у вас нема мізків і ви безмежно тупі не дає вам право на індулігенцію за знищення України і тисячі смертей, до яких привів ваш тупенький "вирок"!
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09.07.2022 19:04 Відповісти
философия упоротых из "отрядов путина" сильно повредила ваш мозг.. держитесь там, бо запоребрик (со своими инструкциями) всё-равно вас кинет..(
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09.07.2022 22:02 Відповісти
ну так телевізор же показував вчителя на велосипеді, як можна було за "баригу" голосувати. А хто до речі наспівав у вуха вам пісеньку про баригу? Сракашвілі? А хто такий барига? - Торговець краденим. До сіх пор шукають і ніяк не найдуть, що украв і перепродав порошенко.
У мене до порошенка свої претензії. Але значно інтелектуальніші ніж оце ваше лайно - барига.
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09.07.2022 21:16 Відповісти
Людина судить інших по собі і саме тому велика частина віслючків, які голосували за зеленого бабуїна, сподіваються, що хоч щось нариють на Порошенка. А після війни, я це можу гарантувати на 100 відсотків, продовжать обирати орієнтуючись на величину та соковитість морквинки, яку їм пообіцяють по телевізору. Бо для віслючків не важливо куди їх веде погонич. для них головне щоб перед носом була прив'язана велика соковита морквина за якою вони будуть тягнутися. Це їх мрія.
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09.07.2022 22:28 Відповісти
на мою думку існує глибоко законспірована особа,або група осіб які керують Зеленським, пдбираючи своїх людей в його оточення. він не може самостійно приймати рішення, і не може вийти з цієї гри.
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09.07.2022 18:54 Відповісти
існує , чи то пак животіє, український малороський народ насєлєніє, у яких національний вид спорту - біг по граблях!!!
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09.07.2022 19:05 Відповісти
так Єрмак і керує
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09.07.2022 20:09 Відповісти
Путін.
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09.07.2022 20:45 Відповісти
да-да, най Зеленський вийде нарешті і зробить заяву. "Треба просто припинити красти!"
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09.07.2022 19:07 Відповісти
для спасения рядового татарова зеленскому надо его назначить главой САП, или отправить послом в Германию.
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09.07.2022 19:15 Відповісти
Тут мова йле ппо держзраду, а юрчишин гальмує справу і захищає ермака, як це розуміти?
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09.07.2022 19:21 Відповісти
«Зе» треба визначатися з ким далі бути і чи бути взагалі?
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09.07.2022 19:29 Відповісти
Тобто, Ви до цього часу вважаєте, що зе здатне на дії?!
зе - звичайний використаний туалетний папір, під яким купа лайна, яка і створює колір, запах та смак української влади
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09.07.2022 20:27 Відповісти
Боріса Джонсона вимусили піти у відставку тільки за те що він прикрив товариша по партії і щось комусь не повідомив.. В Україні вже 3-й рік тривають скандали з Єрмаком, торгівля посадами, Оман із патрушевим, вагнерівці, підготовка до війни, Чонгар, Херсон… і навіть запит на перевірку викликає істерику в ОПі. « Это какой-то позор!». Про яку цивілізацію мова?
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09.07.2022 19:30 Відповісти
Нажаль Б. Джонсон зробив лордом роzz олігархам та ввів його у палату лордів, а ще він з його роzz сином гуляв на вечірках під час covid карантину. Доя мене особисто це був шок, вде це факт.
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09.07.2022 22:01 Відповісти
серйозно? чи це прикол? а дєрьмак-реаліті вас не шокують? зрада і здача півдня, Маріуполя, здача азовців? все це дрібнички в порівнянні з косяками Джонсона?
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10.07.2022 00:39 Відповісти
А про Ермака ни слова, не пол шишки , а шо так
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09.07.2022 19:34 Відповісти
Зе или реально дебил или во главе банды
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09.07.2022 19:36 Відповісти
Дуже обнадійливі ***ть кроки з 2019го. Абаржаться...
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09.07.2022 19:53 Відповісти
Еще одна московская консерва Юрчишин валяет дурачка. Речь не о просто воровстве, а об измене Родине, работе, на спецслужбы России, саботаже, подрыве экономики и обороны Украины. Не надо прикрывать Татарым преступления Ермака. Это не какаято передряга в офисе это жизни сотни тысяч украинцев
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09.07.2022 19:57 Відповісти
татарови/єрмаки/портнови/шефіри/етс - не можуть бути "предателями", бо ніколи не були українцями!
безугла/тищенкі/зе/інши арахамії - не можуть бути зрадниками, бо істоти без мозку та моралі.
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09.07.2022 20:32 Відповісти
Российского (вражеского) агента Андрея Ермака активно пиарят и ежедневно лижут ему очко нескольку телеграм помоек типа ушей кличка и вертикали) Также Люся Арестович одно время в эфирах Фейгина регулярно полировал очко своей подружки Ермака).
Интересно сколько еще общественность и союзники должны указывать на очевидные факты Зеленскому, что бы он обратил на это внимание и предпринял меры?
А еще есть Ваня Бакланов, чьи подчиненные вместе с Ермаком слили врагу (москалям) Юг Украины.
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09.07.2022 20:03 Відповісти
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09.07.2022 20:12 Відповісти
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09.07.2022 20:51 Відповісти
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09.07.2022 20:59 Відповісти
Писал не однократно - рано или поздно( думаю рано, сразу после победы) - Беню сдадут штатам , где получит с командой несколько пожизненных. С Зе бандой будут разбираться наши воины , он не докажет, что не лох , будущее его грустное и не определенное. По-всякому лет на 500 тюрьмы он и Татаровы и Ермаку уже заработали. Расскажут сколько получили за сдачу границ Украины и с Крымом и в Луганской обл и границу с Беларусью.
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09.07.2022 21:17 Відповісти
З ними повинен розібратись військовий трибунал, а незалежний військовий прокурор з легкістю забезпечить доказову базу статті ДЕРЖАВНА ЗРАДА!
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09.07.2022 21:33 Відповісти
як казав Кузьма то всьо має бути пи...ене та стріляне інакше ні перемоги ні України не буде!!!
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09.07.2022 21:36 Відповісти
Юрій Швець з США в деталях розповідає про нинішню ситуацію з Єрмаком:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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09.07.2022 21:43 Відповісти
Уважаемый господин Президент,

В рамках надзорного запроса Конгресса я прошу вашу Администрацию проинформировать Конгресс о проведенном расследовании и надзора в отношении главы администрации президента Зеленского Андрея Ермака, на запланированном секретном брифинге Конгресса по надзору 12 июля, 2022.

Основываясь на различных разведывательных данных и действиях г-на Ермака в Украине, Конгресс должен срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны придерживаться соответствующего уровня строгости и подотчетности американскому народу, чтобы наша помощь действительно не попала в руки не тех людей, так как Украине срочно нужен повышенный уровень и скорость помощи в обеспечении безопасности со стороны Вашей администрации, чего, к сожалению, не произошло.

Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, это наша ответственность сообщить ему, если у нас могут быть какие-либо проблемы с ключевыми людьми вокруг него. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, ведущим эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас.

[Секретная информация удалена]

Дополнительно хочу обратить ваше внимание, что г-н Ермак назначил г-на Олега Татарова своим заместителем по правоохранительным органам по борьбе с коррупцией, который вместо этого, как вы хорошо знаете, более года задерживал назначение независимого прокурора по борьбе с коррупцией, делая Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное Бюро (НАБУ) недееспособными. Г-н Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до его назначения, когда его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Г-н Татаров также был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте Януковиче преследуя протестующих Евромайдана.

Г-н Ермак вызывает много опасений у самых разных людей в Соединенных Штатах и на международном уровне. Считается, что он высоко ценится вашим главным советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Не стесняйтесь обращаться в мой офис напрямую для получения более подробной информации о нашем брифинге. С нетерпением жду вашего незамедлительного ответа.

Искренне, Виктория Спартц.
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09.07.2022 21:58 Відповісти
Зелені шавки верещук та речник МЗС ніколенко, заскиглили в унісон за командою з Банкової. А сам "герой" скандалу, він же "козир", як і зелений опариш, традиційно, вважають за краще відмовчуватися.
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09.07.2022 22:08 Відповісти
Матвій 6:24-25 Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.
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09.07.2022 22:25 Відповісти
ermak-agent kremlya "kozir'"
tatarov-prokremlivs'ka navolo4 !
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09.07.2022 22:28 Відповісти
ЗАВХОЗ И КО должны уже сидеть на параше !!!!
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09.07.2022 23:05 Відповісти
Міняю F-35 на беню
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09.07.2022 23:07 Відповісти
Слабенька стаття від Юрчищина, дуже гуманна і толерантна.
Воєний стан це коли навпаки все простіше ніж в ваш гуманний мирний час.
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10.07.2022 01:40 Відповісти
"Позвольте, но... Как же он служил в очистке?" ©
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10.07.2022 02:21 Відповісти
Сьогодні головне::не скільки вкрали, а скільки тисяч украінців загинуло, дякуючи ОП. Це здача Херсона, Бердянська .. - всіх портів за один день і наслідок : оточення Маріуполя і трагедія "Азовсталь"; це не підготовлені бомбосховище і не проведені міроприємства по захисту мирного населення, це тероборона в містах бех збороі, це саботування випуску наших розробок зброі. Це , нарешті, викладені бравурні фотот полігону під Львовом із заявою, що тут тренуються бійці, фото Подоляка із Арахамією; , із наступним обстрілом цього прлігону і десятком смертей . І ось головний " рєшала" украінськоі політики- Єрмак, який ще за день до війни запевняв РНБО: Війни не буде. Війни не буде , але чомусь сотні депутатських родин за дві неділі до війни покинули Украіну: всі своі знали . Але єрмаки не сподівлися, що знову народ встане на захист своіх домівок і дасть відсіч, жертвуючи десятками тисяч смертей
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10.07.2022 08:45 Відповісти
,,Сын,, Коломойского и его слуги , после войны обязательно получат по полной. Народ Украины уже сделал своим выбором президента полуфюрера- начиная от билетиков в туалет до судей прокуроров правительством - все и все слуги Коломойского. Пожалуйста, люди, на следующих выборах не сделайте полного фюрера.
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10.07.2022 09:24 Відповісти
Ответьте на вопрос - после того как за Ермака возьмутся всерьёз, то в какую страну он смоется? Правильно, в паРашу к своему папе работающему в ГРУ России. Как и Портновы и Татаровыи вся эта украинофобска-воровская мишпуха.
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12.07.2022 10:24 Відповісти
ЧТО ВЫ УДИВЛЯЕТЕСЬ!! КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ ДЕБИЛ Зеленский ,ТАКАЯ ЖЕ И ЕГО ШУТОВСКАЯ дебильная воровская КОМАНДА, вместе с этими Ермаками, Арахамиями , Тупыми кладовщиками- Шмыргалями, мартышками Безуглыми и т. д. !! Жаль только наших геройски погибших солдат и офицеров, разрушенные города и села и 10 млн. обескровленных переселенцев!!... К сожалению ничего из себя этот клоун-президент Зеленский не представляет!!Очередной Жулик и ворюга , как все предыдущие президенты Украины!!
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12.07.2022 11:59 Відповісти
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