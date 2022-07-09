Юрчишин про лист Спартц щодо Єрмака: "Просто треба перестати красти та боятися бути викритим"
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Те, що діяльність татарівського крила ОП стане (є вже давно) предметом пильної публічної та непублічної уваги наших партнерів, було зрозуміло з повернення уваги до боротьби з корупцією.
Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин, коментуючи лист конгресменки Вікторії Спартц Байдену щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Добре що це не сталося до рішення ЄС про кандидатство для України чи перед голосуванням щодо лендлізу: про лист Спартц і не тільки.
Те, що діяльність татарівського крила ОП стане (є вже давно) предметом пильної публічної та непублічної уваги наших партнерів, було зрозуміло з повернення уваги до боротьби з корупцією. Вона, ця увага, суттєво впала після 2019 року, бо були сподівання на нового президента та його команду. І початкові кроки дуже обнадіювали. Коли ж в ній почали домінувати старі кадри Януковича - все вернулося на круги своя. Анонімні канали та наїзди на активістів-ґрантожерів, позиціонування "орла Захарченка", "служаку ригівської міліції" як ефективного менеджера правоохоронних органів...все це вже було, не нове. Кремлівський почерк коломойське виконання.
Як наслідок - недовіра партнерів та іміджеві втрати для татарівських патронів - президента та керівника його офісу.
Що б мало бути? Відсторонення Татарова, призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оголошення про початок конкурсу на директора НАБУ, публічна заява Єрмака - готовий до перевірки моїх зв'язків, приховувати нічого, формуйте міжнародну групу. В ідеалі синхронізація з США по санкціям, зокрема проти Коломойського.
Що буде? Обурення з втручання у внутрішню політику, подальший тиск на суд для зриву конкурсу на керівника САП, словесна перепалка з партнерами, сповільнення темпів співпраці, доведення ситуації до складної і...реалізація частини кроків з "що б мало бути". Бо без партнерів воювати з руснею не реально. На жаль, пакет рішень буде без кадрових змін у ОП. Бо не знаю, чим всіх її тримає Олег Татаров, певно, папочки ще з часів Януковича дуже повні, але відпускати його не хочуть. Скоріше бояться.
Та все одно рано чи пізно доведеться визначатися. Бо як казав Матвій 6:24-25 Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.
Прикро, що це все під час активних боїв. І так, це точно використає рашка. Питання хто замовник, традиційно так і залишиться за дужками. Зрештою, щоб не потрапляти в такі халепи, просто треба перестати красти та боятися бути викритим", - заявив Юрчишин.
Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А я, не удивлюсь что дерьмак всего лишь напарник зЕлохского! Как ***** прохрюкало: "Всё идёт по плану!"? Блин, во время войны, легализуют взятки "падаррки", про документы уже молчу! зЕ, как ты про Пороха говорил: "Деньги на крови.", так? А что, кто то тому же тЮзику, самолёт истребитель или танк подарит? Помните, нас предупредили, если мы потеряем статус кандидата в ЕС, вся ответственность лежит только на зЕлохском!
PS: Знаю, что в такие времена, категорически нельзя такое писать, но и такие чудеса ведь тоже нельзя вытворять!!! Боюсь, с этим законом "про взятки", какаяразница будет тянуть войну до бесконечности!
PРS: Дай Бог, что я ошибаюсь...
Я до чого якщо зеленський не почне чистити оточення , це буде говорити про друге і це брати задниця велика задниця
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
У мене до порошенка свої претензії. Але значно інтелектуальніші ніж оце ваше лайно - барига.
українськиймалороський народнасєлєніє, у яких національний вид спорту - біг по граблях!!!
зе - звичайний використаний туалетний папір, під яким купа лайна, яка і створює колір, запах та смак української влади
безугла/тищенкі/зе/інши арахамії - не можуть бути зрадниками, бо істоти без мозку та моралі.
Интересно сколько еще общественность и союзники должны указывать на очевидные факты Зеленскому, что бы он обратил на это внимание и предпринял меры?
А еще есть Ваня Бакланов, чьи подчиненные вместе с Ермаком слили врагу (москалям) Юг Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
В рамках надзорного запроса Конгресса я прошу вашу Администрацию проинформировать Конгресс о проведенном расследовании и надзора в отношении главы администрации президента Зеленского Андрея Ермака, на запланированном секретном брифинге Конгресса по надзору 12 июля, 2022.
Основываясь на различных разведывательных данных и действиях г-на Ермака в Украине, Конгресс должен срочно получить эту информацию. Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны придерживаться соответствующего уровня строгости и подотчетности американскому народу, чтобы наша помощь действительно не попала в руки не тех людей, так как Украине срочно нужен повышенный уровень и скорость помощи в обеспечении безопасности со стороны Вашей администрации, чего, к сожалению, не произошло.
Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, это наша ответственность сообщить ему, если у нас могут быть какие-либо проблемы с ключевыми людьми вокруг него. Это также наш долг перед храбрыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, ведущим эту борьбу за свободу и международный порядок для всех нас.
[Секретная информация удалена]
Дополнительно хочу обратить ваше внимание, что г-н Ермак назначил г-на Олега Татарова своим заместителем по правоохранительным органам по борьбе с коррупцией, который вместо этого, как вы хорошо знаете, более года задерживал назначение независимого прокурора по борьбе с коррупцией, делая Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное Бюро (НАБУ) недееспособными. Г-н Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до его назначения, когда его дело было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Г-н Татаров также был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте Януковиче преследуя протестующих Евромайдана.
Г-н Ермак вызывает много опасений у самых разных людей в Соединенных Штатах и на международном уровне. Считается, что он высоко ценится вашим главным советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Я хотела бы, чтобы вы как можно скорее ответили Конгрессу по этому срочному вопросу, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Не стесняйтесь обращаться в мой офис напрямую для получения более подробной информации о нашем брифинге. С нетерпением жду вашего незамедлительного ответа.
Искренне, Виктория Спартц.
tatarov-prokremlivs'ka navolo4 !
Воєний стан це коли навпаки все простіше ніж в ваш гуманний мирний час.