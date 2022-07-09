Юрчишин про лист Спартц щодо Єрмака: "Просто треба перестати красти та боятися бути викритим"

Те, що діяльність татарівського крила ОП стане (є вже давно) предметом пильної публічної та непублічної уваги наших партнерів, було зрозуміло з повернення уваги до боротьби з корупцією.

Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин, коментуючи лист конгресменки Вікторії Спартц Байдену щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Добре що це не сталося до рішення ЄС про кандидатство для України чи перед голосуванням щодо лендлізу: про лист Спартц і не тільки.

Те, що діяльність татарівського крила ОП стане (є вже давно) предметом пильної публічної та непублічної уваги наших партнерів, було зрозуміло з повернення уваги до боротьби з корупцією. Вона, ця увага, суттєво впала після 2019 року, бо були сподівання на нового президента та його команду. І початкові кроки дуже обнадіювали. Коли ж в ній почали домінувати старі кадри Януковича - все вернулося на круги своя. Анонімні канали та наїзди на активістів-ґрантожерів, позиціонування "орла Захарченка", "служаку ригівської міліції" як ефективного менеджера правоохоронних органів...все це вже було, не нове. Кремлівський почерк коломойське виконання.

Як наслідок - недовіра партнерів та іміджеві втрати для татарівських патронів - президента та керівника його офісу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук побачила в листі конгресвумен США Спартц вплив "деяких українських діячів": "Заспокойтеся та не заважайте"

Що б мало бути? Відсторонення Татарова, призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оголошення про початок конкурсу на директора НАБУ, публічна заява Єрмака - готовий до перевірки моїх зв'язків, приховувати нічого, формуйте міжнародну групу. В ідеалі синхронізація з США по санкціям, зокрема проти Коломойського.

Що буде? Обурення з втручання у внутрішню політику, подальший тиск на суд для зриву конкурсу на керівника САП, словесна перепалка з партнерами, сповільнення темпів співпраці, доведення ситуації до складної і...реалізація частини кроків з "що б мало бути". Бо без партнерів воювати з руснею не реально. На жаль, пакет рішень буде без кадрових змін у ОП. Бо не знаю, чим всіх її тримає Олег Татаров, певно, папочки ще з часів Януковича дуже повні, але відпускати його не хочуть. Скоріше бояться.

Та все одно рано чи пізно доведеться визначатися. Бо як казав Матвій 6:24-25 Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ

Прикро, що це все під час активних боїв. І так, це точно використає рашка. Питання хто замовник, традиційно так і залишиться за дужками. Зрештою, щоб не потрапляти в такі халепи, просто треба перестати красти та боятися бути викритим", - заявив Юрчишин.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.