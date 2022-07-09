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На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Конгресі США попросили Байдена перевірити можливі зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з РФ. Натомість Telegram-канал "Резидент", який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ, став на захист очільника Офісу Президента.
Про це у Facebook пише журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, Єрмак у нас Джеймс Бонд. Але це не точно", - прокоментувала вона.
Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.
В МЗС назвали це "маніпуляцією".
Топ коментарі
+72 Евгений Гриб b2d8970e
показати весь коментар09.07.2022 14:40
+66 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар09.07.2022 14:43
+60 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар09.07.2022 14:42
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І МЗС помиляється щодо належності Єрмака і Татарова до вищого політичного керівництва України. Хоч абсолютно протизаконна узурпація ними зверхності над вищим політичним керівництвом України безсумнівна.
Було: https://zn.ua/ukr/POLITICS/mzs-vidreahuvalo-na-zajavu-konhresvumen-spartts-shchodo-mozhlivikh-zvjazkiv-jermaka-z-kremlem.html