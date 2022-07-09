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На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єрмак

В Конгресі США попросили Байдена перевірити можливі зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з РФ. Натомість Telegram-канал "Резидент", який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ, став на захист очільника Офісу Президента.

Про це у Facebook пише журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, Єрмак у нас Джеймс Бонд. Але це не точно", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

В МЗС назвали це "маніпуляцією".

На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
ждем видосика от зеленского на защиту ермака
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09.07.2022 14:40
+66
я б на місці Зеленського вже не ціплявся за Ермака, бо потоне разом з ним.
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09.07.2022 14:43
+60
Ермак і його гниди мають бути викинуті з влади.
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09.07.2022 14:42
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Шо это было? Надеюсь, сарказм
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09.07.2022 16:42 Відповісти
Панамку вдягни, бо вже бачу напекло і насвітило.
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09.07.2022 16:49 Відповісти
Вова, навіщо він тобі? Гарного завгоспа я тобі знайду і за меншу зарплатню.
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09.07.2022 16:42 Відповісти
У них ЛЮБОВЬ
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09.07.2022 16:43 Відповісти
Ні, у них один хазяїн!
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09.07.2022 20:04 Відповісти
там любофффф гей - компромат ..........
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09.07.2022 20:49 Відповісти
ОМАНливі якісь теми для статей... Який ще Бонд, мінімум - майор Ісаєв!
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09.07.2022 16:45 Відповісти
У відосиках гнусавого трупного хробака,думаю зашифровані послання до *****,і не потрібно ніякої конспірації.
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09.07.2022 16:47 Відповісти
Поерше,ЛЮДИ! Громодяне! Всі хто мешкає в я Україні та за її межами. !!!Чому ВСЯ УКРАЇНА користується Телеграмом???????? Це вже давно всім відомо хто володаря телеграм каналу та його походження !!! Припинить користуватися!!!! Як можна!! Державні структури навіть працюють через телеграм ,всі ці телеграфні послуги так інше ,все це модна робити за допомогою інших мереж!!!!!! Так ні Україна використовує Телеграм!!!! Жах!!!!
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09.07.2022 16:53 Відповісти
Через московських кротів у владі, ось чому користуються російським підФСБшним месенджером.
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09.07.2022 17:38 Відповісти
телемарахвон щас підтягнеться !
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09.07.2022 16:55 Відповісти
Давно козиря пора пощупати!
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09.07.2022 16:57 Відповісти
никогда еще Юстас так не был близко к провалу......
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09.07.2022 17:19 Відповісти
Зелена шобла готова похєрити допомогу партнерів заради посад корупціонерів
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09.07.2022 17:25 Відповісти
Московське кубло в ОП на чолі з Єрмаком, який сьогодні чисто московськими підлими методами керує державою, невпинно вишукуючи як здати Москві Україну - так, щоб і надалі лишитись при владі, це досить таки прозора очевидність. Якщо хоч трішки зважати на факти і хоч трішки при цьому думати звісно.

І МЗС помиляється щодо належності Єрмака і Татарова до вищого політичного керівництва України. Хоч абсолютно протизаконна узурпація ними зверхності над вищим політичним керівництвом України безсумнівна.

Було: https://zn.ua/ukr/POLITICS/mzs-vidreahuvalo-na-zajavu-konhresvumen-spartts-shchodo-mozhlivikh-zvjazkiv-jermaka-z-kremlem.html
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09.07.2022 17:35 Відповісти
Невже зеленогейт на горизонті ?
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09.07.2022 18:07 Відповісти
Зелённые кретины.
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09.07.2022 18:12 Відповісти
Якщо СБУ каже, що ці канали ФСБшні і значить запускають фейки, то виходить Завгосп є агентом у кацапі, а вони його прикривають)
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09.07.2022 18:59 Відповісти
Штірліц ще ніколи не був так близько до викриття.
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09.07.2022 19:18 Відповісти
прикольно интересно, зеля догадается его уволить? или будет продолжение этой детективной истории?
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09.07.2022 20:05 Відповісти
боневтік щось довго відосика знімає
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09.07.2022 21:31 Відповісти
Ага, "полотно работает"... Так "полотно", що під час візиту зільоного а Англію, МІ-6 заборонила ярмарку заходити в офіс служби. Що називається, "не пустили на поріг".
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09.07.2022 22:13 Відповісти
ярмочка на ПНХ...ка!!!!
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09.07.2022 23:27 Відповісти
Збіг?Збіг,плять?
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10.07.2022 11:25 Відповісти
Телеграм канал ФСБ пише "наш істочнік в ОП". Хто б це міг бути?
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10.07.2022 13:41 Відповісти
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