Еще $1,7 млрд грантовой помощи поступило в Украину от США
Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составляет 3 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Шмигаль поблагодарил США и Президента Джо Байдена за столь невероятную поддержку.
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https://youtube.com/watch?v=XDILkpxcll8
А вот и видео с применением французского 155-мм боеприпаса BONUS "выстрелил и забыл". BONUS это два суббоеприпаса, с инфракрасным наведением, спускающиеся над полем боя на винглетах и атакующие цель проникающим зарядом То есть, ВСУ применяют как минимум SMArt, BONUS и Excalibur
https://twitter.com/i/status/1546747550740672512