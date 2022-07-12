РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11454 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 328 16

Еще $1,7 млрд грантовой помощи поступило в Украину от США

сша,сенат

Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составляет 3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Шмигаль поблагодарил США и Президента Джо Байдена за столь невероятную поддержку.

Также смотрите: Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО

помощь (7770) США (26471) Украина (44919) грант (27)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
😱 Порошенко на «передку»: «Чуєте вибухи? Це працює наша арта»
https://youtube.com/watch?v=XDILkpxcll8
показать весь комментарий
12.07.2022 11:24
+6
і толку, дєрьмак з татаровим все спздять.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:25
+5
В тому то й справа, що є. Тому і послали сигнал "ми все бачимо".
показать весь комментарий
12.07.2022 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😱 Порошенко на «передку»: «Чуєте вибухи? Це працює наша арта»
https://youtube.com/watch?v=XDILkpxcll8
показать весь комментарий
12.07.2022 11:24 Ответить
Вчора дивився на 5 каналі. Ледве впізнав його.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:29 Ответить
Шо, к Ермаку претензий нет?
показать весь комментарий
12.07.2022 11:24 Ответить
В тому то й справа, що є. Тому і послали сигнал "ми все бачимо".
показать весь комментарий
12.07.2022 11:26 Ответить
Есть. И я сильно переживаю, что эта помощь обернется против Байдена. Раз уж эти вопросы по целевому использованию средств поднимаются в конгрессе, то скандал будет. Как он будет называть - не знаю. Лендлизгейт или ермакгейт, но он будет, если Украина не отреагирует прямо сейчас
показать весь комментарий
12.07.2022 11:31 Ответить
Не відреагує ! зелений боїться ярмака, тому ніяких дій не буде, навпаки будуть дії зробити так щоб США від нас відвернулися.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:42 Ответить
і толку, дєрьмак з татаровим все спздять.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:25 Ответить
Мы все увидим полный отчёт об их использовании?...
показать весь комментарий
12.07.2022 11:25 Ответить
тоже интересует этот вопрос, почему чиновники не отчитываются за потраченые деньги, а то только и слышно дали те дали эти а куда оно девается не известно......
показать весь комментарий
12.07.2022 11:49 Ответить
Розкрадуть як і все інше.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:29 Ответить
Здєсь можно прібарахліцца, внукам хватит.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:30 Ответить
Благаємо, про повний контроль за витратою.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:34 Ответить
А теперь представьте, что нет этих денег и нет оружия из США. И все из-за упрямства оманского осла и его дермака.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:34 Ответить
Тільки контролюйте всі свої кошти, бо ця гнилла, промооскальська шушара все розтягне
показать весь комментарий
12.07.2022 11:38 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
А вот и видео с применением французского 155-мм боеприпаса BONUS "выстрелил и забыл". BONUS это два суббоеприпаса, с инфракрасным наведением, спускающиеся над полем боя на винглетах и атакующие цель проникающим зарядом То есть, ВСУ применяют как минимум SMArt, BONUS и Excalibur
https://twitter.com/i/status/1546747550740672512
показать весь комментарий
12.07.2022 11:42 Ответить
Пані Вікторія, не втручайтесь. Гроші ******* тишу. А зелені ******* ******* зелень.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:48 Ответить
 
 