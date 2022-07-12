Еще $1,7 млрд грантовой помощи поступило в Украину от США

Соединенные Штаты Америки направили в Украину еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составляет 3 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Шмигаль поблагодарил США и Президента Джо Байдена за столь невероятную поддержку.

Также смотрите: Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО