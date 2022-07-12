Ще $1,7 млрд грантової допомоги надійшло до України від США

Сполучені Штати Америки направили до України ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги становить 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував США та Президенту Джо Байдену за таку неймовірну підтримку.

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