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Ще $1,7 млрд грантової допомоги надійшло до України від США

сша,сенат

Сполучені Штати Америки направили до України ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги становить 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував США та Президенту Джо Байдену за таку неймовірну підтримку.

Також читайте: Україна отримала від Німеччини грант на €1 млрд, - Мінфін

Автор: 

допомога (8304) США (22590) Україна (5868) грант (349)


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Топ коментарі
+6
😱 Порошенко на «передку»: «Чуєте вибухи? Це працює наша арта»
https://youtube.com/watch?v=XDILkpxcll8
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12.07.2022 11:24
+6
і толку, дєрьмак з татаровим все спздять.
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12.07.2022 11:25
+5
В тому то й справа, що є. Тому і послали сигнал "ми все бачимо".
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12.07.2022 11:26
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😱 Порошенко на «передку»: «Чуєте вибухи? Це працює наша арта»
https://youtube.com/watch?v=XDILkpxcll8
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12.07.2022 11:24 Відповісти
Вчора дивився на 5 каналі. Ледве впізнав його.
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12.07.2022 11:29 Відповісти
Шо, к Ермаку претензий нет?
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12.07.2022 11:24 Відповісти
В тому то й справа, що є. Тому і послали сигнал "ми все бачимо".
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12.07.2022 11:26 Відповісти
Есть. И я сильно переживаю, что эта помощь обернется против Байдена. Раз уж эти вопросы по целевому использованию средств поднимаются в конгрессе, то скандал будет. Как он будет называть - не знаю. Лендлизгейт или ермакгейт, но он будет, если Украина не отреагирует прямо сейчас
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12.07.2022 11:31 Відповісти
Не відреагує ! зелений боїться ярмака, тому ніяких дій не буде, навпаки будуть дії зробити так щоб США від нас відвернулися.
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12.07.2022 11:42 Відповісти
і толку, дєрьмак з татаровим все спздять.
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12.07.2022 11:25 Відповісти
Мы все увидим полный отчёт об их использовании?...
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12.07.2022 11:25 Відповісти
тоже интересует этот вопрос, почему чиновники не отчитываются за потраченые деньги, а то только и слышно дали те дали эти а куда оно девается не известно......
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12.07.2022 11:49 Відповісти
Розкрадуть як і все інше.
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12.07.2022 11:29 Відповісти
Здєсь можно прібарахліцца, внукам хватит.
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12.07.2022 11:30 Відповісти
Благаємо, про повний контроль за витратою.
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12.07.2022 11:34 Відповісти
А теперь представьте, что нет этих денег и нет оружия из США. И все из-за упрямства оманского осла и его дермака.
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12.07.2022 11:34 Відповісти
Тільки контролюйте всі свої кошти, бо ця гнилла, промооскальська шушара все розтягне
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12.07.2022 11:38 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
А вот и видео с применением французского 155-мм боеприпаса BONUS "выстрелил и забыл". BONUS это два суббоеприпаса, с инфракрасным наведением, спускающиеся над полем боя на винглетах и атакующие цель проникающим зарядом То есть, ВСУ применяют как минимум SMArt, BONUS и Excalibur
https://twitter.com/i/status/1546747550740672512
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12.07.2022 11:42 Відповісти
Пані Вікторія, не втручайтесь. Гроші ******* тишу. А зелені ******* ******* зелень.
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12.07.2022 11:48 Відповісти
 
 