Ще $1,7 млрд грантової допомоги надійшло до України від США
Сполучені Штати Америки направили до України ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги становить 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль подякував США та Президенту Джо Байдену за таку неймовірну підтримку.
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https://youtube.com/watch?v=XDILkpxcll8
А вот и видео с применением французского 155-мм боеприпаса BONUS "выстрелил и забыл". BONUS это два суббоеприпаса, с инфракрасным наведением, спускающиеся над полем боя на винглетах и атакующие цель проникающим зарядом То есть, ВСУ применяют как минимум SMArt, BONUS и Excalibur
https://twitter.com/i/status/1546747550740672512