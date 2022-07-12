Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО
Началось обучение первых 150 операторов "Армии дронов" в школе Дронариум.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.
Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, выполняемые на фронте.
"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что отправить собственный дрон или донат можно на UNITED24.
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