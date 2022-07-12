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Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО

Началось обучение первых 150 операторов "Армии дронов" в школе Дронариум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, выполняемые на фронте.

"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что отправить собственный дрон или донат можно на UNITED24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров

Стартовало обучение первых 150 операторов Армии дронов, - Федоров 01

Стартовало обучение первых 150 операторов Армии дронов, - Федоров 02

Федоров Михаил (506) дроны (3912)


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успеем раньше русских, которые будут учиться на иранских...
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12.07.2022 11:06 Ответить
Разве для рф проблема купить миллион дронов?
С Ираном дело не в дронах - а завлекти в войну.
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12.07.2022 11:10 Ответить
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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12.07.2022 11:12 Ответить
Двое рабZeянцев позавчора засняли на відос старт Искандеров...які у небі зробили сальто с пируетом та полетіли на точку старту...
Скільки сдохло при цьому щурів путлєра..невідомо...
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12.07.2022 11:14 Ответить
Цей мінцифротранс розуміє, що просто онлайн здає держтаємницю?! Хто, де, яка кількість, чим займається? Вони реально йо@нуті, чи реально зрадники?! Чи те і друге одночасно?!
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12.07.2022 11:33 Ответить
 
 