Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО

Началось обучение первых 150 операторов "Армии дронов" в школе Дронариум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, выполняемые на фронте.

"Все возможно благодаря вам! Спасибо, что поддерживаете проект, донатите, отправляете собственные дроны. Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что отправить собственный дрон или донат можно на UNITED24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров





