Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів", - Федоров. ФОТО

Розпочалося навчання перших 150 операторів "Армії дронів" у школі Дронаріум.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

Під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші завдання, які виконуватимуть на фронті.

"Усе можливо завдяки вам! Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт", - наголосив Федоров.

Він додав, що відправити власний дрон чи донат можна на UNITED24.

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