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Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів", - Федоров. ФОТО

Розпочалося навчання перших 150 операторів "Армії дронів" у школі Дронаріум.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

Під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші завдання, які виконуватимуть на фронті.

"Усе можливо завдяки вам! Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт", - наголосив Федоров.

Він додав, що відправити власний дрон чи донат можна на UNITED24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень українці зібрали на "Армію дронів" ₴400 млн, - Федоров

Стартувало навчання перших 150 операторів Армії дронів, - Федоров 01

Стартувало навчання перших 150 операторів Армії дронів, - Федоров 02

Автор: 

Федоров Михайло (878) дрони (4695)


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успеем раньше русских, которые будут учиться на иранских...
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12.07.2022 11:06 Відповісти
Разве для рф проблема купить миллион дронов?
С Ираном дело не в дронах - а завлекти в войну.
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12.07.2022 11:10 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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12.07.2022 11:12 Відповісти
Двое рабZeянцев позавчора засняли на відос старт Искандеров...які у небі зробили сальто с пируетом та полетіли на точку старту...
Скільки сдохло при цьому щурів путлєра..невідомо...
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12.07.2022 11:14 Відповісти
Цей мінцифротранс розуміє, що просто онлайн здає держтаємницю?! Хто, де, яка кількість, чим займається? Вони реально йо@нуті, чи реально зрадники?! Чи те і друге одночасно?!
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12.07.2022 11:33 Відповісти
 
 