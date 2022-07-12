Моравецкий сравнил агрессивное насаждение Путиным "русского мира" с действиями УПА
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий видит в агрессивной политике президента РФ Владимира Путина сходство с действиями украинских националистических организаций.
Об этом говорится и в сообщении на его фейсбук-странице, пишет Цензор.НЕТ.
"Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА – Путин, который пытаеться принести русский мир", – говорится в сообщении.
Судя по прикрепленной фотографии, эти слова Моравецкий мог провозгласить накануне во время церемонии памяти жертв Волынской трагедии. Несколько лет назад Сейм Польши признал 11 июля "Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой".
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Може не треба було рівняти Українську Повстанчу Армію з ******? А то виходить, як лавров про гітлера закидував євреям.
Щодо заяви Моравецького. Вчора був день знаний як "Кривава неділя", коли УПА-північ атакували 100 польских сіл і почали етнічні чистки на цивільних особах, в тому числі жінках і дітях. Всього за часів Волинської різні і кривавих подій в Галіціїї (етнічна Малопольща Всходня) було вбито около 100 тис. людей.
І в мене зараз питання, я не кажу що поляки були святі, але чи є виправдання цим вбивствам звичайних беззбройних людей сокирами і вилами здебільшого, і чим тоді УПА краща від загонів терористів з ОРДЛО і росіян які прийшли на нашу землю?
Моравецького змусили принаймні сказати ці "мягкі" слова, щоб частину польского суспільства, які вже десятиріччя вимагають найпростішого - провести ексгумацію місць поховань поляків на Волині щоб мати змогу їх нормально поховати, по людськи. І тільки.
Велика проблема в тому, що Українці не знають цілої правди про Клячківського і Шухевича і їх методів боротьби, перейнятих у німців. Почитайте наприклад книжку Гжегожа Мотикі - Волинська різня 43, щоб зрозуміти їх погляд на цю історію.
А може ти, "нажаль", - кацапскій гонтончик????
Недовго нападникам опиралось 20 осіб з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F УДП , чий пост знаходився у селі. У ході акції село було оточено бойовиками АК і БХ, спалено понад 300 селянських будинків, вбито за різними даними від 800 до 1240 українцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-2 [2] . Серед них 70 % становили жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортурhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4] . Серед загиблих від рук АК були і поляки з Сагрині. Близько 14:00 нападники покинули село, а згарища почали грабувати поляки з сусідніх селищ.
Усього в ході акції в Сагрині та прилеглих селах бойовики АК і БХ вбили близько 1300 українців із числа мирного населення, переважно жінок, дітей і людей похилого вікуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-%D0%9D%D0%A1-5 [5] . 10 березня згідно плану АК було атаковано 7 українських селищ. Було знищено села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B5 Пригоріле , Мєтке, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B5 Шиховиці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5 Теребінь , Струженець, Турковичі.
"Різня", гутариш? Поляків завчасно попередили, і дали часу, щоб вони покинули українські землі. І, доречі, велика частина їх (десятки тисяч) організовано пішли до Польщі і їх не чіпали.
"Геноцид", кажеш? Цікаве у вас, ляхів, поняття геноциду... Геноцид поляків з боку Українців на окупованих поляками українських землях? З таким же успіхом німці могли би звинуватити москалів у геноциді німців під Сталінградом! Слава і Дяка УПА! За те, що не маємо зараз т.з. "компактного проживання " поляків і маємо спокій на своїх Західних кордонах.
А, щодо заяв польського міністра - то керівництво країни, котре має національну гідність, мало би викликати польського посла в Києві і Львові до МЗС України, покласти раком, зачитати Ноту протесту за "розпалювання міжнаціональної і міждержавної ворожнечі", запхати тоту ноту послові у писок, відкрити двері, дати копняка у сраку і провітрити приміщення. Не жвинди, ляше. Ви отримали відплату і заслужено і припиніть скиглити.
Чи гонор взяв верх над здоровим глуздом?Як при таких розкладах думати про союз Британя-Польща-Україна?На чийому полі грає пан Моравецьки?Це було його дурість,чи прихована мета-зруйнйвати майбутній союз,зіпсувати наші відносини ?Пора вже всім зрозуміти,і ворогам,і друзям-Україна не торгує своїми героями,історією,не шукає собі пана чи нове ярмо.
"Волинська трагедія: ненависть українців до поляків формувалась десятиліттями. Передумови і мотиви "
https://www.radiosvoboda.org/a/volynska-trahediya-polyaky-ukrayintsi-dyversanty-bandy/31352114.html
По-другому не бывает.
Накапливается и прорывает.
Надо понимать момент.
Плюс частково наше бидло яке створює не найкраще враження.
Що це має на меті:
1) Зупинити постачання високоефективної зброї.
2) Забрати права в українців в Польщі і вигнати біженців.
3) Розпалити нове вогнище у відносинах двух народів.
Тепер далі, як один з інструментів це незачинений "гештальт" відносно подій на Волині, ролі Бандери/Шухевича/Клячківського в цих кривавих подіях.
На уряд тисне суспільство, з вимогами тиснути на Україну визнати "Волинську різню" як геноцид.
Польский уряд, добре розуміючи, шкідливість та не можність вирішення цього питання під час війни не пішов на радикальну заяву, але щоб зберегти обличчя партії перед своїми виборцями (PiS права консервативна партія) висловив то ще висловив, в більш м'якій формі, переклавши частину відповідальності на путінську Росію. В той самий день пресс служба PiS виходить з повідомленням, що німці винні так як під час їх окупації відбулись ці події на Волині. Що маємо з цього, частина суспільства в польші задоволена, що питання підняли, частина вини скинута на росіян і німців як компроміс в підході для українців і підтримка нашої боротьби проти росіян. Менша, маргінально-радикальна частина польских націоналістів назвали Моравецького зрадником і слугою України і УПА.
Кінець дискусії. Всім дякую.
То Польща друг чи союзник , чи просто тимчасово по дорозі ? Треба визначатися вже сьогодні.
Але треба зрозуміти, що болить в тому і полякам. Питання Волинської різні вони досить болюче і як гнійник кровоточить на здоровому тілі міждержавних і міжсцспільних відносин двох близьких народів.
Керівництво УПА здійснило стратегічно правильний крок, свого часу позбавивши поляків компактного проживання на території Західної України - Галичини і Волині. Тоді в 40-х поляків-колоністів жило там близько 350 тисяч і мали свої збройні формування. Залишившись там, зараз їх було би уже близько мільйона націоналів і Польща мала би всі підстави до поступової анексії частини Західної України.Тим більше, що ідіот-зеленський ініціює Закон про особливий статус поляків в Україні!
Слава Богу і УПА, що поляки не мають у нас місць компактного проживання!