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Моравецький порівняв агресивне насадження Путіним "русского мира" з діями УПА

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вбачає у агресивній політиці президента РФ Володимира Путіна схожість з діями українських націоналістичних організацій.

Про це йдеться й повідомленні на його фейсбук-сторінці, пише Цензор.НЕТ.

"Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА - Путін, який намагається принести русский мир", - йдеться у повідомленні.

Судячи з долученої світлини, ці слова Моравецький міг проголосити напередодні під час церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії. Кілька років тому Сейм Польщі визнав 11 липня "Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав депутатів сумлінно поставитися до законопроєкту про статус поляків в Україні

Моравецький порівняв агресивне насадження Путіним русского мира з діями УПА 01

Автор: 

націоналісти (154) Польща (8488) путін володимир (23766) УПА (136) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+46
******...ппц, какой же еанат...
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12.07.2022 12:03
+46
нагадайте коли існувала Українська імперія ?
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12.07.2022 12:05
+41
Можна подумати у Польщі небуло націоналізму а дехто і зараз хворий на агресивний шовінізм який ховається під вшануванням пам'яті.
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12.07.2022 12:07
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Ну вот это всё забывают. То что на УПА наклеветали коммунисты, как советские, так и польские. И тот факт, что украинцы были недовольны поляками, так как польские фермеры по сути колонизировали нашу территорию. Это огромная несправедливость по отношению к Украине и нашему народу и нужно чтобы это стало исторической правдой, а не все эти сказки.
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12.07.2022 12:59 Відповісти
путен - я и русский, я дагестанец, еврей....и бандеровец)
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12.07.2022 12:57 Відповісти
такие заявы делать это ущербно для руководства Польши ..Волынская резня не могла быть , потому что волыной не режут ,а стреляют
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12.07.2022 13:03 Відповісти
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12.07.2022 13:06 Відповісти
Не треба це зараз розносити. Бо Пілсудський був не кращим, але для поляків він герой.
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12.07.2022 13:06 Відповісти
мы же не позволяем себе подобных заявлений в его адрес, то что делают поляки?? крышу снесло?!
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12.07.2022 22:50 Відповісти
Наш націоналізм - реакція на спроби наших тодішніх і сьогоднішніх сусідів знищити Україну, як ДЕРЖАВУ. А у поляків - експансія на Українські землі. Тому з такими порівняннями, нехай швиденько йде за руцьким карапльом.
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12.07.2022 13:10 Відповісти
Моравецкому прямо сейчас нужно кинуть камень в огород" Украины???...Под шумок "протащить" планы дестабилизации украино-польских отношений? Моравецкий забыл,что у поляков тоже были националистические движения.погубившие тысячи украинцев???..Поляки должны или полностью закрыть исторические распри с соседями (не только Украиной) и открыть новые страницы нового времени новых отношений или продолжать назначать на гос. должности тех.кто подпорчивает строительство этих новых отношений..Правительство Польши обязано дать оценку этому чиновнику.как сделала Украина за своего "зарвавшегося" в своё время посла..
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12.07.2022 13:14 Відповісти
там вся проблема в тому дурнуватому Качинському(лідеру правлячої партії) При Туску була інша риторика
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12.07.2022 19:46 Відповісти
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12.07.2022 13:21 Відповісти
"Зміни себе і зміниться світ". Матюк завжди залишиться матюком, більш того, щоб матюкнутися-мусиш використати мову московії. То чи варто???
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12.07.2022 15:21 Відповісти
А використовувати риторіку московії про "волинську різню", коли до неї була "люблинська різня", - це нормально?
Може не треба було рівняти Українську Повстанчу Армію з ******? А то виходить, як лавров про гітлера закидував євреям.
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12.07.2022 17:23 Відповісти
I на фініші обiсрався
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12.07.2022 13:21 Відповісти
Мазовецький у порівняннях не перевершений як славнозвісний паштет "мазовецький"))) кому УПА на своїй території нав'язувало якусь ідеологію окрім захисту України від нацистів і комуністів...?!
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12.07.2022 13:24 Відповісти
Так уж исторически сложилось, что украинский национализм происходит от извечных притязаний московитов на Украину, а не тождественен ему. Так что сравнение паршивое, пан Моравецкий.
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12.07.2022 13:25 Відповісти
берите в кавычки "национализм", "нацизм", вымышленные понятия.
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12.07.2022 15:20 Відповісти
Чому? Відкрий тлумачний словник і прочитай
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12.07.2022 16:42 Відповісти
А что плохого в национализме? Просто россиянам выгодно отождествлять его с нацизмом, а на самом деле все европейские страны, когда-нибудь да взывали и взывают к "духу нации". Или быть патриотом своей страны (националистом) - это плохо? Если бы в Украине после развала коммунистической империи сразу были бы такие националисты, какие появились сейчас после нападения роzzийской империи, то этого нападения никогда бы не было, ибо роzzие не пришлось бы защищать "руzzкоязычных"
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12.07.2022 17:30 Відповісти
Так не тільки московітів а й поляків - теж! І що саме цікаве: історія свідчить невмолимо: коли поляки були єдиною силою з українцями - вони були непереможні А як тільки починали ставиться до українців зверхньо і гнобить - українці відних відверталися а Польща втрачала незалежність Перший раз при Понятовському а другий - в 1939-му
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12.07.2022 16:40 Відповісти
Саме через це і станеться Третій розділ Польщі., І, можливо останній...
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12.07.2022 19:30 Відповісти
Геноцид граждан Речи Посполитой. Уже геноцид?
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12.07.2022 13:28 Відповісти
Це він і нас, і путіна звичайно красиво вкурвив. Думаю не варто реагувати на все це несамовитими криками)
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12.07.2022 13:35 Відповісти
Схоже, чутки про нашу "єдність" із поляками виявилися перебільшеними... А їх фантомні болі не дають їм заснути ще більше, ніж наші - нам.
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12.07.2022 13:37 Відповісти
Как только линия фронта немного стабилизировалась, пошли вскукареки - уже не боятся, что завтра освободители под варшавой будут. И после таких заявлений законы об особом статусе поляков в Украине или какие-то союзы с польшей нет смысла даже обсуждать, от греха подальше.
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12.07.2022 13:39 Відповісти
Да, он дебил, но поляки нам помогают чем только могут. Лучший помощник - это мотивированный помощник. Кто мотивирует Моравецкого?
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12.07.2022 13:54 Відповісти
кстати отношеие к нам поляков, я бы не сказал что супер....очень много плохих примеров....
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12.07.2022 22:53 Відповісти
Wy też u nas nie jesteście święci. Na szczęście większość Ukraińców to normalni ludzie i dlatego pomagamy jak możemy.
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13.07.2022 02:37 Відповісти
Ніхто з вас тут не має рації. Ви дали стільки матеріалу в своїх коментарях для російської пропаганди, яка буде використовувати ці скріншоти на польських медіаресурсах, а корисні путінські валєнкі з Конфедерації (права популістична партія) будуть казати, що вони мали рацію, що українці дякуючи за допомогу плюють їм в обличчя. Найгірше вирішення під час війни, щоб вистрілити собі в коліно.

Щодо заяви Моравецького. Вчора був день знаний як "Кривава неділя", коли УПА-північ атакували 100 польских сіл і почали етнічні чистки на цивільних особах, в тому числі жінках і дітях. Всього за часів Волинської різні і кривавих подій в Галіціїї (етнічна Малопольща Всходня) було вбито около 100 тис. людей.

І в мене зараз питання, я не кажу що поляки були святі, але чи є виправдання цим вбивствам звичайних беззбройних людей сокирами і вилами здебільшого, і чим тоді УПА краща від загонів терористів з ОРДЛО і росіян які прийшли на нашу землю?

Моравецького змусили принаймні сказати ці "мягкі" слова, щоб частину польского суспільства, які вже десятиріччя вимагають найпростішого - провести ексгумацію місць поховань поляків на Волині щоб мати змогу їх нормально поховати, по людськи. І тільки.

Велика проблема в тому, що Українці не знають цілої правди про Клячківського і Шухевича і їх методів боротьби, перейнятих у німців. Почитайте наприклад книжку Гжегожа Мотикі - Волинська різня 43, щоб зрозуміти їх погляд на цю історію.
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12.07.2022 13:40 Відповісти
Етнічні чистки УПА - це вигадка російських пропагандистів. Вже давно відомо що це було російське НКВД, як і в випадку з Катинью, де були вбиті польські офіцери, а брехали на німців
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12.07.2022 13:51 Відповісти
Нажаль це не правда і це дезінформація. Наведіть мені джерело або історичний документ на ваше ствердження, а я вам можу навести підтвердження своєї думки
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12.07.2022 13:56 Відповісти
Почитайте ще книжки інших кацапских НКВДшних гантонів, іх тут багато!!!! А може жертв було 200 міліонів???? Бо навіть кацапопедія чомусь показує - "ОКОЛО" 50-60 тис.

А може ти, "нажаль", - кацапскій гонтончик????
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12.07.2022 14:09 Відповісти
Один з прикладів Різанина в Сагрині:

Недовго нападникам опиралось 20 осіб з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F УДП , чий пост знаходився у селі. У ході акції село було оточено бойовиками АК і БХ, спалено понад 300 селянських будинків, вбито за різними даними від 800 до 1240 українцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-2 [2] . Серед них 70 % становили жінки та діти. Більшість загиблих перед смертю зазнали знущань і тортурhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-4 [4] . Серед загиблих від рук АК були і поляки з Сагрині. Близько 14:00 нападники покинули село, а згарища почали грабувати поляки з сусідніх селищ.

Усього в ході акції в Сагрині та прилеглих селах бойовики АК і БХ вбили близько 1300 українців із числа мирного населення, переважно жінок, дітей і людей похилого вікуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96#cite_note-%D0%9D%D0%A1-5 [5] . 10 березня згідно плану АК було атаковано 7 українських селищ. Було знищено села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B5 Пригоріле , Мєтке, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B5 Шиховиці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5 Теребінь , Струженець, Турковичі.
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12.07.2022 14:25 Відповісти
Звідки взялися поляки на Волині, це чия була територія у 43 році. За порядок на окупованій території відповідає країна-окупант. Тому всі претензії щодо незаконних дій на Волині з 1941 по 1944 до німців. А з 1944 по 1991 - до Москви.
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12.07.2022 13:55 Відповісти
Ну і навіщо писати так багато? Ніби це змінить порядок подій. Спочатку буде «волинськая резня», а як відповідь на неї «пасіфікаціяукраінців». Поляки не можуть зрозуміти що до них відносилися як до окупантів, якими вони на той час і були зі своєї ідеєю «східних кресів».
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12.07.2022 14:35 Відповісти
Не підтримуючи вбивство відповідь на запитання. Ми були і є на своїй землі. І тоді , і зараз нас хотіли , і хочуть позбавити цього права ЖИТИ І ГОСПОДАРЮВАТИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ!!!
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12.07.2022 15:26 Відповісти
Не треба жвиндіти, ляше. УПА нізвідки не прийшла і нікуди не відходила. Вона воювала на своїй землі, за свою землю і за своїх людей. Польща називала (та й подекуди продовжує називати) наші Західні терени своїми "східними кресами". Польські переселенці (колоністи) котрими заселяли українські землі Волині і Галичини з метою колонізації служили базами для польських воєнізованих формувань (АК, батальонів хлопських), котрі в польських поселеннях відгодовувались, відлежувались, лікувались, черпали інформацію і поповнення і звідти робили наскоки на українські села, де убивали, палили, грабували і гвалтували. УПА завдала смертельного удару по польських окупантах (військових і базах їхнього забезпечення), що дав і дає нам спокою назавжди: польських колоністів тоді було понад 350 тисяч, і якби така ситуація залишилася - їх стало би на сьогодні понад мільйон. І Україна мала би проблему з полякам на Заході зараз гіршу за лнр-днр.
"Різня", гутариш? Поляків завчасно попередили, і дали часу, щоб вони покинули українські землі. І, доречі, велика частина їх (десятки тисяч) організовано пішли до Польщі і їх не чіпали.
"Геноцид", кажеш? Цікаве у вас, ляхів, поняття геноциду... Геноцид поляків з боку Українців на окупованих поляками українських землях? З таким же успіхом німці могли би звинуватити москалів у геноциді німців під Сталінградом! Слава і Дяка УПА! За те, що не маємо зараз т.з. "компактного проживання " поляків і маємо спокій на своїх Західних кордонах.
А, щодо заяв польського міністра - то керівництво країни, котре має національну гідність, мало би викликати польського посла в Києві і Львові до МЗС України, покласти раком, зачитати Ноту протесту за "розпалювання міжнаціональної і міждержавної ворожнечі", запхати тоту ноту послові у писок, відкрити двері, дати копняка у сраку і провітрити приміщення. Не жвинди, ляше. Ви отримали відплату і заслужено і припиніть скиглити.
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12.07.2022 19:15 Відповісти
Напомните кто депортировал 140 тысяч украинцев с вековых мест обитания поближе к Германии.? Лучше бы не ворошить историю, иначе придут Римляне или вообще монголы и начнут качать права. По дебильному как то у Моравецкого получилось. Не по соседски. По русски.
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12.07.2022 13:50 Відповісти
Здається,дається взнаки відставка Джонсона.Він тримав під контролем всю ту вакханалію.Моравецький,будучи політиком,несе таку єресь,коли в Бульбашії проходять так звані військові навчання,коли говний драник бульбашів на кожному кроці верещить про наміри Польщі окупувати частину України,щоб якось виправдати свою участь в війні.Притомні люди в це не повірять,але Моравецький зараз дав такий козир кацапам.Він досвідчений політик,повинен думати і зважувати всі наслідки своєї словесної діареї.
Чи гонор взяв верх над здоровим глуздом?Як при таких розкладах думати про союз Британя-Польща-Україна?На чийому полі грає пан Моравецьки?Це було його дурість,чи прихована мета-зруйнйвати майбутній союз,зіпсувати наші відносини ?Пора вже всім зрозуміти,і ворогам,і друзям-Україна не торгує своїми героями,історією,не шукає собі пана чи нове ярмо.
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12.07.2022 13:54 Відповісти
Почитайте польські сайти про ,,креси всходні,,
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12.07.2022 13:57 Відповісти
Так дурак дураком , або кацапердяївський кріт
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12.07.2022 14:46 Відповісти
Моравецькому шо в хремли написали , то він і прочитав
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13.07.2022 01:45 Відповісти
прорашистське польське чмо Моравецький, не бачить спільного,що було в тодішніх пшеків і нинішніх рашистів , протів чого боролося і УПА і нинішній народ України-це жадність і окупація української землі .І не має значення ,якої нації окупанти, і в якім часі вони окуповували українську землю ,вони всі з одного роду і брати нинішнього українського окупанта-, рашистського куйла.
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12.07.2022 13:59 Відповісти
Батька наш Бандєра,а рассея маті, ми за Украину будєм ваєваці
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12.07.2022 14:11 Відповісти
Западногерманский суд провел детальное расследование и ни в одном случае не нашел доказательств для подтверждения кровавых преступлений, которые приписывались дивизии «Галичина», «Нахтигалю» и Герою Украины генералу Роману Шухевичу, главному командиру УПА, который погиб в неравном бою с кровавыми карателями НКВД кремлёвских оккупантов 5 марта 1950. Следователи установили, что «большинство членов «Нахтигаля» хотя и знали об ужасных убийствах, осуществленных оккупантами коммуно - фашистами энкаведистами, а среди замученных были и члены семей украинских солдат, как правило, соблюдали образцовую дисциплину». На суде работала специальная следственная комиссия, которая выслушала 232 свидетеля и признала, что обвинения в адрес формирования «Нахтигаль» и командира Шухевича совершенно лишены оснований. 26 сентября 1960 года земельный суд Бонна закрыл дело, признав сфабрикованными проклятыми коммуно - фашистами кровавого ссср предоставленные доказательства. Учитывая изложенное выше, подсудимых освободили от наказания, установленного Верховным судом коммунно - фашистской ГДР. После объединения Германии в 1990 году кремлёвскими коммунофашистами обратно было обжаловано решение в земельном суде Берлина, который 24 сентября 1993 года признал решения ВС ГДР нелегитимным и преступным. Следовательно, судебные органы Германии дважды признали несостоятельными надуманные обвинения против украинского героя Романа Шухевича, воинов дивизии «Галичина» и батальона «Нахтигаль».
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12.07.2022 14:12 Відповісти
Скільки цій потворі орки заплатили ? Хто знає ?
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12.07.2022 14:17 Відповісти
Ну кого чим в дитинстві лякали
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12.07.2022 14:19 Відповісти
Стаття на сайті Радіо Свобода
"Волинська трагедія: ненависть українців до поляків формувалась десятиліттями. Передумови і мотиви "
https://www.radiosvoboda.org/a/volynska-trahediya-polyaky-ukrayintsi-dyversanty-bandy/31352114.html
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12.07.2022 14:40 Відповісти
ооооо,приїхали *****,ще там хтось хоче дати "особливий" статус полякам? хай розкаже чим займалась Армія Крайова, разом тоді посміємось *****...
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12.07.2022 14:42 Відповісти
Та не верещи ! Ти той "особливий статус" читав? Я теж був здивований і теж "бурхнув" невдоволенням А потім прочитав По суті це - дзеркальне відображення того "особливого статусу" який уряд Польщі надав українцям на своїй території!
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12.07.2022 16:58 Відповісти
а я проти БУДЬ-ЯКИХ "особливих статусів",уже були одні "особєнниє" з 14го року розгрібаємо
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12.07.2022 21:45 Відповісти
Скажи про це полякам та українським біженцям, які втекли від війни, спровокованої "блазенятами" Вони там пробують як-небудь вижить і прогодуваться (У мене так дочка з сином прожила кілька місяців - правда не в Польщі Вона там теж мала "особливий статус") А поляки- "гади" теж надали українським біженцям "особливий статус" щоб у цьому допомогти Ну - не "вороги України"?!!!
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13.07.2022 08:12 Відповісти
Московська консерва лопнула
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12.07.2022 14:43 Відповісти
Это волынский чиряк.
По-другому не бывает.
Накапливается и прорывает.
Надо понимать момент.
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12.07.2022 14:49 Відповісти
Де там ті дебіли, які ще вчора розказували про братній польський народ?
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12.07.2022 15:16 Відповісти
Не варто узагальнювати. Зрештою, допомогою Україні- Польща захищає себе, все інше - варіанти.
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12.07.2022 15:30 Відповісти
Не так. Останній раз пишу. Росіяни викидають тезис про УПА і Бандеру цілий час в польскі медіа, через коментарі, через своїх агентів впливу і просто корисних ідіотів, а також праві популістичні партії і рухи. Вони потім науськують суспільство польске, тезами, в Україні всі бандерівці, фашисти не краще за русню, не будемо їм допомагати бо потім вони прийдуть і будуть нас нашою зброєю вбивати.
Плюс частково наше бидло яке створює не найкраще враження.
Що це має на меті:
1) Зупинити постачання високоефективної зброї.
2) Забрати права в українців в Польщі і вигнати біженців.
3) Розпалити нове вогнище у відносинах двух народів.

Тепер далі, як один з інструментів це незачинений "гештальт" відносно подій на Волині, ролі Бандери/Шухевича/Клячківського в цих кривавих подіях.
На уряд тисне суспільство, з вимогами тиснути на Україну визнати "Волинську різню" як геноцид.
Польский уряд, добре розуміючи, шкідливість та не можність вирішення цього питання під час війни не пішов на радикальну заяву, але щоб зберегти обличчя партії перед своїми виборцями (PiS права консервативна партія) висловив то ще висловив, в більш м'якій формі, переклавши частину відповідальності на путінську Росію. В той самий день пресс служба PiS виходить з повідомленням, що німці винні так як під час їх окупації відбулись ці події на Волині. Що маємо з цього, частина суспільства в польші задоволена, що питання підняли, частина вини скинута на росіян і німців як компроміс в підході для українців і підтримка нашої боротьби проти росіян. Менша, маргінально-радикальна частина польских націоналістів назвали Моравецького зрадником і слугою України і УПА.
Кінець дискусії. Всім дякую.
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12.07.2022 15:48 Відповісти
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Генрі Пальмерстон (1830-1851) : " У Британії немає ані вічних союзників , ані постійних друзів , вона має лише постійні інтереси."
То Польща друг чи союзник , чи просто тимчасово по дорозі ? Треба визначатися вже сьогодні.
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12.07.2022 15:54 Відповісти
Друг, союзник і брат. Але ці відносини не можуть бути односторонні. Вони рятують наших жінок і дітей, дали їм прихисток, їжу і можливість працювати і навчатись, а не тинятись по Європі чи руїнам своїх міст.
Але треба зрозуміти, що болить в тому і полякам. Питання Волинської різні вони досить болюче і як гнійник кровоточить на здоровому тілі міждержавних і міжсцспільних відносин двох близьких народів.
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12.07.2022 16:15 Відповісти
Якшо якийсь очільник країни трохи (чи на усю бошку) довбой@б - це ше не означає шо у тій країні всі такі! Чи ви хочете шоб по нам самим судили дивлячись на якісь дії чи висловлювання деяких наших лідерів??😠
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12.07.2022 16:16 Відповісти
Поляки ніколи і нічим не відрізнялися і не відрізняються від кацапів щодо України і Українців. І ті, і інші смертельно бояться українських націоналістів, прекрасно знаючи, що це єдина Українська Сила, що не дасть розтягнути і розграбувати України, та спаплюжити Українські Національні Святині і Цінності. Теперішня польська "допомога" - то переслідування передусім власних польських інтересів - недопущення кацапської орди до польських кордонів шляхом створення "буферної" території і бойні на території України.
Керівництво УПА здійснило стратегічно правильний крок, свого часу позбавивши поляків компактного проживання на території Західної України - Галичини і Волині. Тоді в 40-х поляків-колоністів жило там близько 350 тисяч і мали свої збройні формування. Залишившись там, зараз їх було би уже близько мільйона націоналів і Польща мала би всі підстави до поступової анексії частини Західної України.Тим більше, що ідіот-зеленський ініціює Закон про особливий статус поляків в Україні!
Слава Богу і УПА, що поляки не мають у нас місць компактного проживання!
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12.07.2022 16:40 Відповісти
Дурню! Ти хоч спочатку про той "особливий статус" прочитай Розвели "срач" на голому місці!
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12.07.2022 17:03 Відповісти
Ти б не повчав усіх та не розкидався "дурнями" наліво та направо. Краще уважно роздивийся себе у дзеркалі: фас, профіль... може попустить.
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13.07.2022 08:38 Відповісти
Польський дебіл провокатор, своїми словами він грає на руку росії!
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12.07.2022 19:32 Відповісти
Хай в Смоленськ злітає там берізки вже молоді повиростали біля єродрома
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12.07.2022 21:08 Відповісти
путин небось сам офигел, когда это прочитал
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12.07.2022 23:04 Відповісти
Я знаю, що для поляків УПА хвора тема, але це було безглуздо. Все-таки президент.
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13.07.2022 03:08 Відповісти
Украина и Польша примирились по Волынской трагедии по формуле: ПРОЩАЕМ И ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ. Трагическая страница истории закрыта. Сегодня Польша и Украина вместе и наша сила вместе. Исторически.
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13.07.2022 08:52 Відповісти
В Польше тоже есть консервы.
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13.07.2022 13:28 Відповісти
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