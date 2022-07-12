Моравецький порівняв агресивне насадження Путіним "русского мира" з діями УПА

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вбачає у агресивній політиці президента РФ Володимира Путіна схожість з діями українських націоналістичних організацій.

Про це йдеться й повідомленні на його фейсбук-сторінці, пише Цензор.НЕТ.

"Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА - Путін, який намагається принести русский мир", - йдеться у повідомленні.

Судячи з долученої світлини, ці слова Моравецький міг проголосити напередодні під час церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії. Кілька років тому Сейм Польщі визнав 11 липня "Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої".

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