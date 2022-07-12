РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11445 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 443 29

Оккупанты назначили "мэром" Волчанска на Харьковщине криминального авторитета Чигринова

чигринов

В захваченном Волчанске захватчики назначили "мэром" криминального авторитета Дмитрия Чигринова, который находится в розыске за похищение человека, причинение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его информации, в конце октября прошлого года в городе Волчанск два человека, имя одного из которых Чигринов Дмитрий Сергеевич, совершили тяжкие преступления: похищение и лишение свободы, причинение тяжких телесных повреждений, вымогательство в отношении двух граждан. Следователи до конца года каждому из фигурантов сообщили о подозрении, судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. В середине февраля судом была продлена мера пресечения для Чигринова, но уже с правом внесения залога 545 820 грн. На следующий день, 18 февраля, тот внес необходимую сумму залога и вышел из-под стражи.

"Весной становится известно, что Чигринов (уголовное прозвище - "Чиж") объявлен "мэром" оккупированного Волчанска. Пожалуй, это был лучший кандидат среди тех, кто в Волчанске поддерживает оккупантов", - отметил Болвинов.

Он добавил, что в мае деньги, внесенные подозреваемым в качестве залога, были направлены в пользу Вооруженных Сил Украины.

"Так вор и коллаборант профинансировал ускорение собственного наказания или смерти. Конечно, если до этого его не казнят сами оккупанты. Что-то мне подсказывает, что наиболее безопасным местом для Чигринова был именно следственный изолятор", - заметил Болвинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 7 тыс. предприятий в Украине ранее сотрудничали с РФ и Беларусью, - МВД

мэр (1648) оккупация (10121) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Харків'яни на такого ж авторитета молились 15 років поки воно не здохло, гєпа-наше-всьо
показать весь комментарий
12.07.2022 13:16
+9
Там і насьогодні відсотків 50 навіть після руйнування половини міста, в душі (якщо вона є) ******* *****.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:23
+9
Поедь в Харьков у***к и раскажи это людям на улице. И скажи в чем смысл придуманного домой бреда? То что обсераешь харьковчан и Харьков это понятно, вопрос зачем.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харків'яни на такого ж авторитета молились 15 років поки воно не здохло, гєпа-наше-всьо
показать весь комментарий
12.07.2022 13:16 Ответить
Там і насьогодні відсотків 50 навіть після руйнування половини міста, в душі (якщо вона є) ******* *****.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:23 Ответить
Поедь в Харьков у***к и раскажи это людям на улице. И скажи в чем смысл придуманного домой бреда? То что обсераешь харьковчан и Харьков это понятно, вопрос зачем.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:45 Ответить
Бо москаль.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:55 Ответить
Так і є. А половина з цих 50% більш пасивних, говорить, що "мы сами винаваты, шо с амириканцами связались, а путину эта нипанравилась. И нужно было расии не сапратиаляца".
показать весь комментарий
12.07.2022 13:51 Ответить
а ти шо несеш за х..ю , ідіота кусок ...
показать весь комментарий
12.07.2022 16:47 Ответить
шо пістато "фантазіравать" сидячи в теплому чані з каклєтой на вілкє на "мукачівських франтах" ?
показать весь комментарий
12.07.2022 16:46 Ответить
дивись ширше - Одеса-мама теж під уркою
показать весь комментарий
12.07.2022 13:25 Ответить
За базаром слідкуйте будьласка!!!! Не треба свої думки приєднувати до всіх харків'ян. Харків був і є українським містом і першою столицею. І найкрасивішим містом в Україні...був. Нічого. І буде. І з тим, що там більшість розмовляє російською - нічого не означає. А ось такими своїми висловами Вы створююте пропаганду для рашистських крис, які сидять тут і потім будут своїм зомбі показувати ці переписки, мов дивитись як ставляться до рускомовних харків'ян!!! Думайте, що пишете, якщо є чим думати. І якщо найдете чим думати, то не будете більш писати подібних висловів! Слава Україні і її збройним силам! Щасти!
показать весь комментарий
12.07.2022 14:21 Ответить
ГЕПА ЧИСТО ПО ЕВРЕЙСКИ ****** В РОТ И СРАКУ ХАРЬКОВЧАН СТАВ МЭРОМ БУДУЩИ МЕРТВЫМ ПО ДИАГНОЗУ-- СМЕРТЬ МОЗГА И 8 МЕСЯЦЕВ В ТАКОМ ТРАНСЕ УПРАВЛЯЛ ТИПА ГОРОДОМ.. и с войной прилетела карма в Харьков... морковка..... обернулась гробами и смертями
показать весь комментарий
12.07.2022 14:56 Ответить
Тебе це теж стосується, виродок мокшанський!!!
показать весь комментарий
12.07.2022 18:27 Ответить
Не харків'яни, а гепйониши!!!
показать весь комментарий
12.07.2022 15:04 Ответить
Йди за кораблем Олександр Бичік!!!! Я все пояснив. Якщо читати не вмієш - співчуваю тобі!!! Ще одне безмізкове недорозуміння!!!!! Ще раз повторю - Харків був, є і буде назавжди українським містом. Все, крапка!!!!!
показать весь комментарий
12.07.2022 18:25 Ответить
"Свой своя познаша" У кацапів після революції 1917 року половина влади була з "кримінальників"
показать весь комментарий
12.07.2022 13:22 Ответить
Трохи поправлю, не революції, а державного перевороту, а подруге не половина, майже стовідсотково (члєнін правда був не з криміналу), а йоська сралін це був отпєтий нальотчик.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:25 Ответить
Революція (фр., від лат. revolutio - розгортання, переворот): Докорінний переворот у житті суспільства, який призводить до ліквідації віджилого суспільного ладу й утвердження нового, прогресивного.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:03 Ответить
До сраки, бо таки переворот. Більшовики з тріском програли вибори весною 1917 року есерам, тому вдалися до збройного повалення демокрптично обраної влади.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:13 Ответить
на чолі з кримінальним вожаком"членіним" котрий за німецьку рейхсмарку зробив державний переворот в рабсіїї, через котрий,вся влада рашистів після "членіного" державного перевороту , до нинішнього дня, є владою терористів і не є лигітимною.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:46 Ответить
Спіймати та обоссяти падлюку
показать весь комментарий
12.07.2022 13:25 Ответить
Ну дык это почти элита для кацапов.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:30 Ответить
Нєдолгожитєль, або нєжилєць. Коротше тимчасовий мешканець планети.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:32 Ответить
Все проверенные кадры возвращаются домой. Этого в Харькове ждали с началом войны.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:40 Ответить
Всех так называемых криминальных авторитетов надо под нож в первую же очередь. У них кацапский менталитет, это гарантированные коллаборанты, наводчики, агентура. Это те "люди", которые живут по ауе, так называемой блатной романтике и прочей чуши, созданной кацапами.
показать весь комментарий
12.07.2022 13:47 Ответить
Кому надо?
показать весь комментарий
12.07.2022 14:06 Ответить
Изначально газетчики неправильно используют этот термин. Они всякое говно судимое в криминальные авторитеты сразу записывают. А настоящие крим.авторитеты это страшные люди, влиятельные и сильные. И их мало. В одной приграничной области один из таких влиятельных криминальных людей, как финансово так и прочими нужденными услугами очень сильно поддерживает нашу армию и обычных людей. Это не отменяет того что он преступник, но как оказалось он не предатель. Так что тут тоже от человека зависит все, нельзя всех под одну гребенку.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:11 Ответить
"Кто бил нічем - тот станєт всем." Нічого не змінюється у кацапських методах. Люмпен-пролетарії - головна опора московитського режиму.
показать весь комментарий
12.07.2022 14:08 Ответить
А чим це відрізняється від багатьох призначень Зеленського?
показать весь комментарий
12.07.2022 14:13 Ответить
Єрмак пів життя обслуговував інтереси рекетира тадеєва а зараз.
показать весь комментарий
12.07.2022 15:11 Ответить
 
 