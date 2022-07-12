Окупанти призначили "мером" Вовчанська на Харківщині кримінального авторитета Чигринова

У захопленому Вовчанську загарбники призначили "мером" кримінального авторитета Дмитра Чигринова, який перебуває в розшуку за викрадення людини, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його інформацією, наприкінці жовтня минулого року у місті Вовчанськ двоє осіб, ім'я одного з яких Чигринов Дмитро Сергійович, вчинили тяжкі злочини: викрадення та позбавлення волі, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вимагання стосовно двох громадян. Слідчі до кінця року кожному з фігурантів повідомили про підозру, судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. В середині лютого судом було продовжено запобіжний захід для Чигринова, але вже з правом внесення застави 545 820 грн. Наступного дня, 18 лютого, той вніс необхідну суму застави та вийшов з-під варти.

"Навесні стає відомо, що Чигринова (кримінальне прізвисько - "Чиж") оголошено "мером" окупованого Вовчанська. Мабуть, це був найкращий кандидат серед тих, хто у Вовчанську підтримує окупантів", - зазначив Болвінов.

Він додав, що у травні гроші, що були внесені підозрюваним як застава, направили на користь Збройних Сил України.

"Так злодій і колаборант профінансував прискорення власного покарання або смерті. Звичайно, якщо до того його не стратять самі окупанти. Щось мені підказує, що найбільш безпечним місцем для Чигринова був саме слідчий ізолятор", - зауважив Болвінов.

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