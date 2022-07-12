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Окупанти призначили "мером" Вовчанська на Харківщині кримінального авторитета Чигринова

чигринов

У захопленому Вовчанську загарбники призначили "мером" кримінального авторитета Дмитра Чигринова, який перебуває в розшуку за викрадення людини, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його інформацією, наприкінці жовтня минулого року у місті Вовчанськ двоє осіб, ім'я одного з яких Чигринов Дмитро Сергійович, вчинили тяжкі злочини: викрадення та позбавлення волі, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вимагання стосовно двох громадян. Слідчі до кінця року кожному з фігурантів повідомили про підозру, судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. В середині лютого судом було продовжено запобіжний захід для Чигринова, але вже з правом внесення застави 545 820 грн. Наступного дня, 18 лютого, той вніс необхідну суму застави та вийшов з-під варти.

"Навесні стає відомо, що Чигринова (кримінальне прізвисько - "Чиж") оголошено "мером" окупованого Вовчанська. Мабуть, це був найкращий кандидат серед тих, хто у Вовчанську підтримує окупантів", - зазначив Болвінов.

Він додав, що у травні гроші, що були внесені підозрюваним як застава, направили на користь Збройних Сил України.

"Так злодій і колаборант профінансував прискорення власного покарання або смерті. Звичайно, якщо до того його не стратять самі окупанти. Щось мені підказує, що найбільш безпечним місцем для Чигринова був саме слідчий ізолятор", - зауважив Болвінов.

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Автор: 

мер (506) окупація (6671) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
Харків'яни на такого ж авторитета молились 15 років поки воно не здохло, гєпа-наше-всьо
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12.07.2022 13:16
+9
Там і насьогодні відсотків 50 навіть після руйнування половини міста, в душі (якщо вона є) ******* *****.
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12.07.2022 13:23
+9
Поедь в Харьков у***к и раскажи это людям на улице. И скажи в чем смысл придуманного домой бреда? То что обсераешь харьковчан и Харьков это понятно, вопрос зачем.
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12.07.2022 13:45
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Харків'яни на такого ж авторитета молились 15 років поки воно не здохло, гєпа-наше-всьо
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12.07.2022 13:16 Відповісти
Там і насьогодні відсотків 50 навіть після руйнування половини міста, в душі (якщо вона є) ******* *****.
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12.07.2022 13:23 Відповісти
Поедь в Харьков у***к и раскажи это людям на улице. И скажи в чем смысл придуманного домой бреда? То что обсераешь харьковчан и Харьков это понятно, вопрос зачем.
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12.07.2022 13:45 Відповісти
Бо москаль.
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12.07.2022 13:55 Відповісти
Так і є. А половина з цих 50% більш пасивних, говорить, що "мы сами винаваты, шо с амириканцами связались, а путину эта нипанравилась. И нужно было расии не сапратиаляца".
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12.07.2022 13:51 Відповісти
а ти шо несеш за х..ю , ідіота кусок ...
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12.07.2022 16:47 Відповісти
шо пістато "фантазіравать" сидячи в теплому чані з каклєтой на вілкє на "мукачівських франтах" ?
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12.07.2022 16:46 Відповісти
дивись ширше - Одеса-мама теж під уркою
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12.07.2022 13:25 Відповісти
За базаром слідкуйте будьласка!!!! Не треба свої думки приєднувати до всіх харків'ян. Харків був і є українським містом і першою столицею. І найкрасивішим містом в Україні...був. Нічого. І буде. І з тим, що там більшість розмовляє російською - нічого не означає. А ось такими своїми висловами Вы створююте пропаганду для рашистських крис, які сидять тут і потім будут своїм зомбі показувати ці переписки, мов дивитись як ставляться до рускомовних харків'ян!!! Думайте, що пишете, якщо є чим думати. І якщо найдете чим думати, то не будете більш писати подібних висловів! Слава Україні і її збройним силам! Щасти!
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12.07.2022 14:21 Відповісти
ГЕПА ЧИСТО ПО ЕВРЕЙСКИ ****** В РОТ И СРАКУ ХАРЬКОВЧАН СТАВ МЭРОМ БУДУЩИ МЕРТВЫМ ПО ДИАГНОЗУ-- СМЕРТЬ МОЗГА И 8 МЕСЯЦЕВ В ТАКОМ ТРАНСЕ УПРАВЛЯЛ ТИПА ГОРОДОМ.. и с войной прилетела карма в Харьков... морковка..... обернулась гробами и смертями
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12.07.2022 14:56 Відповісти
Тебе це теж стосується, виродок мокшанський!!!
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12.07.2022 18:27 Відповісти
Не харків'яни, а гепйониши!!!
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12.07.2022 15:04 Відповісти
Йди за кораблем Олександр Бичік!!!! Я все пояснив. Якщо читати не вмієш - співчуваю тобі!!! Ще одне безмізкове недорозуміння!!!!! Ще раз повторю - Харків був, є і буде назавжди українським містом. Все, крапка!!!!!
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12.07.2022 18:25 Відповісти
"Свой своя познаша" У кацапів після революції 1917 року половина влади була з "кримінальників"
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12.07.2022 13:22 Відповісти
Трохи поправлю, не революції, а державного перевороту, а подруге не половина, майже стовідсотково (члєнін правда був не з криміналу), а йоська сралін це був отпєтий нальотчик.
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12.07.2022 13:25 Відповісти
Революція (фр., від лат. revolutio - розгортання, переворот): Докорінний переворот у житті суспільства, який призводить до ліквідації віджилого суспільного ладу й утвердження нового, прогресивного.
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12.07.2022 14:03 Відповісти
До сраки, бо таки переворот. Більшовики з тріском програли вибори весною 1917 року есерам, тому вдалися до збройного повалення демокрптично обраної влади.
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12.07.2022 14:13 Відповісти
на чолі з кримінальним вожаком"членіним" котрий за німецьку рейхсмарку зробив державний переворот в рабсіїї, через котрий,вся влада рашистів після "членіного" державного перевороту , до нинішнього дня, є владою терористів і не є лигітимною.
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12.07.2022 13:46 Відповісти
Спіймати та обоссяти падлюку
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12.07.2022 13:25 Відповісти
Ну дык это почти элита для кацапов.
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12.07.2022 13:30 Відповісти
Нєдолгожитєль, або нєжилєць. Коротше тимчасовий мешканець планети.
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12.07.2022 13:32 Відповісти
Все проверенные кадры возвращаются домой. Этого в Харькове ждали с началом войны.
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12.07.2022 13:40 Відповісти
Всех так называемых криминальных авторитетов надо под нож в первую же очередь. У них кацапский менталитет, это гарантированные коллаборанты, наводчики, агентура. Это те "люди", которые живут по ауе, так называемой блатной романтике и прочей чуши, созданной кацапами.
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12.07.2022 13:47 Відповісти
Кому надо?
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12.07.2022 14:06 Відповісти
Изначально газетчики неправильно используют этот термин. Они всякое говно судимое в криминальные авторитеты сразу записывают. А настоящие крим.авторитеты это страшные люди, влиятельные и сильные. И их мало. В одной приграничной области один из таких влиятельных криминальных людей, как финансово так и прочими нужденными услугами очень сильно поддерживает нашу армию и обычных людей. Это не отменяет того что он преступник, но как оказалось он не предатель. Так что тут тоже от человека зависит все, нельзя всех под одну гребенку.
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12.07.2022 14:11 Відповісти
"Кто бил нічем - тот станєт всем." Нічого не змінюється у кацапських методах. Люмпен-пролетарії - головна опора московитського режиму.
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12.07.2022 14:08 Відповісти
А чим це відрізняється від багатьох призначень Зеленського?
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12.07.2022 14:13 Відповісти
Єрмак пів життя обслуговував інтереси рекетира тадеєва а зараз.
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12.07.2022 15:11 Відповісти
 
 