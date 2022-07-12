Суд запретил деятельность Рабочей партии Украины

Восьмой апелляционный административный суд (Львов) удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Рабочей партии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины. Информируем о том, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, средства и другие активы партии переданы в собственность государства", - говорится в сообщении суда на странице в фейсбуке во вторник.

Сообщается также, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Минюста и Верховной Рады Украины.

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