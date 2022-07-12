Суд запретил деятельность Рабочей партии Украины
Восьмой апелляционный административный суд (Львов) удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Рабочей партии Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины. Информируем о том, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, средства и другие активы партии переданы в собственность государства", - говорится в сообщении суда на странице в фейсбуке во вторник.
Сообщается также, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Минюста и Верховной Рады Украины.
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Це "терористи" як курди для Туреччини чи це колгоспників обікрали?
Говорил на местном диалекте Украинского языка, учился в институте
и познакомился с людьми, которые говориле на Херсонском диалекте
Украинского языка, женился и жил в Кривом Роге, где люди говорят на
Криворожском диалекте Украинского языка. У меня родственники с Черкащины,
где говорят на "Шевченковском" диалекте Украинского языка. Сейчас живу
в Закарпатье, сдесь говорят на Закарпатском диалекте Украиского языка,
который называется Русинским. Мой товарищ из ИваноФранковска, где
Франкивський диалект Украинского языка. К чему это все? В Украине нет
московитского языка, только есть Украинский (руський) язык на разных диалектах.
Предлагаю законом это утвердить: есть гос.язык, так называемая "Шевченківська
мова", і є місцеві діалекти Української мови східної, західної, південної,
північної, центральної, закарпатської УКРАЇНИ. В Украине нет проблем
с языком.
Націонал-Соціалістіше Дойче Арбайтер Партай (NSDAP).
Націонал-Соціалістична Німецька Робітнича Партія.