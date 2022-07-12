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Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

суд

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) задовольнив позов Міністерства юстиції України та заборонив діяльність Робітничої партії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України. Інформуємо про те, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Робітничої партії України; майно, кошти та інші активи партії передано у власність держави", - йдеться в повідомленні суду на сторінці у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється також, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Мін'юсту та Верховної Ради України.

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заборона (1448) партія (367) суд (11660)


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***,тільки хотів вступити.))
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12.07.2022 13:38 Відповісти
Було б не плохо щоб до новини , як належить журналістській статі, добавляли контекст ситуації.

Це "терористи" як курди для Туреччини чи це колгоспників обікрали?
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12.07.2022 13:40 Відповісти
Я родился и большую часть жизни прожил в Мелитополе, Запорожская обл..
Говорил на местном диалекте Украинского языка, учился в институте
и познакомился с людьми, которые говориле на Херсонском диалекте
Украинского языка, женился и жил в Кривом Роге, где люди говорят на
Криворожском диалекте Украинского языка. У меня родственники с Черкащины,
где говорят на "Шевченковском" диалекте Украинского языка. Сейчас живу
в Закарпатье, сдесь говорят на Закарпатском диалекте Украиского языка,
который называется Русинским. Мой товарищ из ИваноФранковска, где
Франкивський диалект Украинского языка. К чему это все? В Украине нет
московитского языка, только есть Украинский (руський) язык на разных диалектах.
Предлагаю законом это утвердить: есть гос.язык, так называемая "Шевченківська
мова", і є місцеві діалекти Української мови східної, західної, південної,
північної, центральної, закарпатської УКРАЇНИ. В Украине нет проблем
с языком.
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12.07.2022 13:42 Відповісти
Не треба засмучуватися з цього приводу і приймати якісь закони. Діалекти мови є в усіх країнах, навіть маленьких. Пишіть, читайте і розмовляйте літературною українською мовою і вас усі українці зрозуміють, не залежно від того де вони проживають, а відмінити діалекти неможливо, та і не потрібно. Це підкреслює особливий колорит кожного українського краю. Не вживайте російських слів в український мові і все буде добре.
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12.07.2022 14:33 Відповісти
судячи з твоєї грамотності, з лаптєстана ти не виїзжав.
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12.07.2022 14:58 Відповісти
А до «Слуги народу» коли нарешті дійде черга?
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12.07.2022 13:50 Відповісти
коли доведуть зраду д'Єрмака. Хоча, напевне, потрібно буде ще й Zе...
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12.07.2022 13:53 Відповісти
А коли це суд забороне ТУПИТИ Зе владі і Зе особисто ?
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12.07.2022 17:07 Відповісти
Нацисти теж називали свою партію "Робітничою", - НСДАП.
Націонал-Соціалістіше Дойче Арбайтер Партай (NSDAP).
Націонал-Соціалістична Німецька Робітнича Партія.
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12.07.2022 18:38 Відповісти
 
 