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Новости Война
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Рашисты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине из артиллерии и "Ураганов"

обстріл

Враг ударил по Зеленодольску Криворожского района Днепропетровской области из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное ГУ ГСЧС.

"Российские войска обстреляли Криворожский район. Прицельно били по Зеленодольску - из ствольной артиллерии и "Ураганов". Из-за попадания боеприпасов возник пожар - загорелось 3,5 га стерни", - говорится в сообщении.

Предварительно люди не пострадали. Спасатели проводят проверку – ищут опасные кассетные элементы.

Читайте: Российские войска ударили из РСЗО по Апостоловской и Зеленодольской громадам на Днепропетровщине, - Резниченко

обстрел (26961) ГСЧС (4953) Днепропетровская область (3910)


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Там 30 тис. орків! В них перевага у всьому у 10-15 разів! Треба зібрати 1 млн., аби провести контрнаступ!!!
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12.07.2022 17:14 Ответить
Ти де один мільйон зброї набереш, стратєг?
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12.07.2022 17:45 Ответить
Наче в Херсоні щось почалося... Пишуть про постріли в місті та про колони орків з живою силою у напрямку до міста.... Чекаємо на новини та молимось за ЗСУ!
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12.07.2022 17:14 Ответить
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12.07.2022 18:04 Ответить
Валерий Коломиец 6a8f7b0f

класная шутка получилась
потролил наше руководство класно
ставлю зачет
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12.07.2022 18:46 Ответить
 
 