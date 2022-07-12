Рашисты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине из артиллерии и "Ураганов"
Враг ударил по Зеленодольску Криворожского района Днепропетровской области из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное ГУ ГСЧС.
"Российские войска обстреляли Криворожский район. Прицельно били по Зеленодольску - из ствольной артиллерии и "Ураганов". Из-за попадания боеприпасов возник пожар - загорелось 3,5 га стерни", - говорится в сообщении.
Предварительно люди не пострадали. Спасатели проводят проверку – ищут опасные кассетные элементы.
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класная шутка получилась
потролил наше руководство класно
ставлю зачет