Рашисти обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині з артилерії та "Ураганів"

Ворог вдарив по Зеленодольську Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласне ГУ ДСНС.

"Російські війська обстріляли Криворізький район. Прицільно били по Зеленодольську - зі ствольної артилерії та "Ураганів". Через влучання боєприпасів виникла пожежа – загорілося 3,5 га стерні", - йдеться у дописі.

Попередньо, люди не постраждали. Рятувальники проводять перевірку – шукають небезпечні касетні елементи.

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