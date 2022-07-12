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Рашисти обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині з артилерії та "Ураганів"

обстріл

Ворог вдарив по Зеленодольську Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласне ГУ ДСНС.

"Російські війська обстріляли Криворізький район. Прицільно били по Зеленодольську - зі ствольної артилерії та "Ураганів". Через влучання боєприпасів виникла пожежа – загорілося 3,5 га стерні", - йдеться у дописі.

Попередньо, люди не постраждали. Рятувальники проводять перевірку – шукають небезпечні касетні елементи.

Також читайте: Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул

Автор: 

обстріл (28296) ДСНС (5093) Дніпропетровська область (3687)


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Там 30 тис. орків! В них перевага у всьому у 10-15 разів! Треба зібрати 1 млн., аби провести контрнаступ!!!
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12.07.2022 17:14 Відповісти
Ти де один мільйон зброї набереш, стратєг?
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12.07.2022 17:45 Відповісти
Наче в Херсоні щось почалося... Пишуть про постріли в місті та про колони орків з живою силою у напрямку до міста.... Чекаємо на новини та молимось за ЗСУ!
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12.07.2022 17:14 Відповісти
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12.07.2022 18:04 Відповісти
Валерий Коломиец 6a8f7b0f

класная шутка получилась
потролил наше руководство класно
ставлю зачет
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12.07.2022 18:46 Відповісти
 
 