Зеленский назначил Субха спецпредставителем по Африке и Ближнему Востоку

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Субха специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке.

Соответствующий указ №491/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"На смену статье 2 указа президента Украины от 30 мая 2011 года № 618/2011 "О специальном представителе Украины по Ближнему Востоку и Африке" (с изменениями, внесенными указами от 28 декабря 2012 года №759/2012 и от 12 марта 2014 года №287/2014) назначить Субха Максима Алиевича специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке", - говорится в документе.

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Как сообщалось, Максим Субх до мая 2022 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Алжирской Народной Демократической Республике.