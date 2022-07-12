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Зеленський призначив Субха спецпредставником з питань Африки і Близького Сходу

максим,субх

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.

Відповідний указ №491/2022 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"На зміну статті 2 указу Президента України від 30 травня 2011 року № 618/2011 "Про спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки" (зі змінами, внесеними указами від 28 грудня 2012 року № 759/2012 та від 12 березня 2014 року № 287/2014) призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки", - ідеться в документі.

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Як повідомлялося, Максим Субх до травня 2022 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.

Автор: 

Африка (305) дипломатія (710) Зеленський Володимир (23719) Близький Схід (47)


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От же сволота, не дерьмо і татарова звільняє, а призначає смотрящего за вивозом зерна в африку, щоб олігархи жиріли. Бо зерно не державне! Вас зелені покидьки найобують
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12.07.2022 21:02 Відповісти
Не тільки зерно ще ж треба щоб не заважав зброю рашистам там купувати
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12.07.2022 21:23 Відповісти
нифигассэ приоритеты у первой леди...
то я про ермака если шо,
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12.07.2022 21:04 Відповісти
они вместе мыли асфальт у входа в кабмин...
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13.07.2022 06:30 Відповісти
 
 