В Никополе раздались взрывы: предварительно без жертв, - мэр Саюк
В Никополе раздавались взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом в фейсбуке сообщает городской голова Никополя Александр Саюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сирены воздушной тревоги будут выключаться. Однако соблюдаем правила безопасности! Предварительно известно, что ситуация прошла без жертв и пострадавших", - написал Саюк.
Известно, что в городе раздавались взрывы, сработал сигнал воздушной тревоги. Местные власти обратились к людям с просьбой не покидать укрытия и не публиковать фото или видео, а также сохранять спокойствие и ждать следующих сообщений.
Детали происшествия пока неизвестны.
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