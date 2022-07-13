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Новости Война
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В Никополе раздались взрывы: предварительно без жертв, - мэр Саюк

нікополь

В Никополе раздавались взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом в фейсбуке сообщает городской голова Никополя Александр Саюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сирены воздушной тревоги будут выключаться. Однако соблюдаем правила безопасности! Предварительно известно, что ситуация прошла без жертв и пострадавших", - написал Саюк.

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Известно, что в городе раздавались взрывы, сработал сигнал воздушной тревоги. Местные власти обратились к людям с просьбой не покидать укрытия и не публиковать фото или видео, а также сохранять спокойствие и ждать следующих сообщений.

Детали происшествия пока неизвестны.

Автор: 

обстрел (26975) Никополь (1008)


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Топ комментарии
+5
Огромные взрывы в Луганске. Опять селитра!
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12.07.2022 23:57
+2
на Луганск опустился мрак ночи, и настало время Химер, которые слетаются на запах селитры.
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13.07.2022 00:06
+1
Ну, заклик не публікувати фото і відео - це не до наших людей... на жаль.
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12.07.2022 23:56
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Ну, заклик не публікувати фото і відео - це не до наших людей... на жаль.
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12.07.2022 23:56 Ответить
Огромные взрывы в Луганске. Опять селитра!
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12.07.2022 23:57 Ответить
https://twitter.com/i/status/1546961648669310976 https://twitter.com/i/status/1546961648669310976

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13.07.2022 00:01 Ответить
Гмм… такої сторінки не існує. Спробуйте пошукати щось інше.
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13.07.2022 00:14 Ответить
борятся с пропагандой успехов ВСУ.
Идите на твитер Ntcro Mancer и смотрите.
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13.07.2022 00:33 Ответить
видео уже на Цензоре
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13.07.2022 00:35 Ответить
на Луганск опустился мрак ночи, и настало время Химер, которые слетаются на запах селитры.
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13.07.2022 00:06 Ответить
СкладоБахи.
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13.07.2022 00:16 Ответить
В Никополе есть несколько воинских частей (секрет), а крупных предприятий одно - НЗФ Коломойского, работает на 50% мощности, депресняк полнейший, молодежи нет, город стариков и пристарелых. Когда я оттуда свалил, в моем подъезде из 15 квартир, жилыми было 4-ре. Самой модой мадам, было 55 лет. Скукотища, что пипец. Не хочу в Никополь.
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13.07.2022 01:17 Ответить
 
 