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Новини Війна
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У Нікополі пролунали вибухи: попередньо без жертв, - мер Саюк

нікополь

У Нікополі лунали вибухи. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це у Фейсбуці повідомляє міський голова Нікополя Олександр Саюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сирени повітряної тривоги будуть вимикатись. Проте дотримуємось правил безпеки! Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих", - написав Саюк.

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Відомо, що у місті лунали вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги. Місцева влада звернулася до людей із проханням на залишати укриттів та не публікувати фото чи відео, а також зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.

Деталі події поки невідомі.

Автор: 

обстріл (28296) Нікополь (1177)


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Топ коментарі
+5
Огромные взрывы в Луганске. Опять селитра!
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12.07.2022 23:57
+2
на Луганск опустился мрак ночи, и настало время Химер, которые слетаются на запах селитры.
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13.07.2022 00:06
+1
Ну, заклик не публікувати фото і відео - це не до наших людей... на жаль.
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12.07.2022 23:56
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Ну, заклик не публікувати фото і відео - це не до наших людей... на жаль.
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12.07.2022 23:56 Відповісти
Огромные взрывы в Луганске. Опять селитра!
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12.07.2022 23:57 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1546961648669310976 https://twitter.com/i/status/1546961648669310976

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13.07.2022 00:01 Відповісти
Гмм… такої сторінки не існує. Спробуйте пошукати щось інше.
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13.07.2022 00:14 Відповісти
борятся с пропагандой успехов ВСУ.
Идите на твитер Ntcro Mancer и смотрите.
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13.07.2022 00:33 Відповісти
видео уже на Цензоре
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13.07.2022 00:35 Відповісти
на Луганск опустился мрак ночи, и настало время Химер, которые слетаются на запах селитры.
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13.07.2022 00:06 Відповісти
СкладоБахи.
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13.07.2022 00:16 Відповісти
В Никополе есть несколько воинских частей (секрет), а крупных предприятий одно - НЗФ Коломойского, работает на 50% мощности, депресняк полнейший, молодежи нет, город стариков и пристарелых. Когда я оттуда свалил, в моем подъезде из 15 квартир, жилыми было 4-ре. Самой модой мадам, было 55 лет. Скукотища, что пипец. Не хочу в Никополь.
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13.07.2022 01:17 Відповісти
 
 