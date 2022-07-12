У Нікополі пролунали вибухи: попередньо без жертв, - мер Саюк
У Нікополі лунали вибухи. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це у Фейсбуці повідомляє міський голова Нікополя Олександр Саюк, передає Цензор.НЕТ.
"Сирени повітряної тривоги будуть вимикатись. Проте дотримуємось правил безпеки! Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих", - написав Саюк.
Відомо, що у місті лунали вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги. Місцева влада звернулася до людей із проханням на залишати укриттів та не публікувати фото чи відео, а також зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.
Деталі події поки невідомі.
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