У Нікополі пролунали вибухи: попередньо без жертв, - мер Саюк

У Нікополі лунали вибухи. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це у Фейсбуці повідомляє міський голова Нікополя Олександр Саюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сирени повітряної тривоги будуть вимикатись. Проте дотримуємось правил безпеки! Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих", - написав Саюк.

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Відомо, що у місті лунали вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги. Місцева влада звернулася до людей із проханням на залишати укриттів та не публікувати фото чи відео, а також зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.

Деталі події поки невідомі.