Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Сергіївку на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У вівторок, 12 липня, росіяни обстріляли касетними снарядами село Сергіївка Апостолівської громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Апостолівської тергромади Андрій Оса, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами територію села Сергіївка. Ніхто з людей не постраждав. ДСНС відпрацювала територію, але нагадую про правила безпеки - у жодному разі не брати до рук незнайомі металеві предмети чи залишки боєприпасів! У решті населених пунктів громади без надзвичайних подій. Віримо у ЗСУ та в Україну! Тримаємося! Переможемо!" - йдеться у повідомленні.

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