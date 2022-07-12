Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Сергіївку на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
У вівторок, 12 липня, росіяни обстріляли касетними снарядами село Сергіївка Апостолівської громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Апостолівської тергромади Андрій Оса, передає Цензор.НЕТ.
"Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами територію села Сергіївка. Ніхто з людей не постраждав. ДСНС відпрацювала територію, але нагадую про правила безпеки - у жодному разі не брати до рук незнайомі металеві предмети чи залишки боєприпасів! У решті населених пунктів громади без надзвичайних подій. Віримо у ЗСУ та в Україну! Тримаємося! Переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(у моєї жінки страшенна алергія на неї)