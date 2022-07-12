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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Сергіївку на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У вівторок, 12 липня, росіяни обстріляли касетними снарядами село Сергіївка Апостолівської громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Апостолівської тергромади Андрій Оса, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами територію села Сергіївка. Ніхто з людей не постраждав. ДСНС відпрацювала територію, але нагадую про правила безпеки - у жодному разі не брати до рук незнайомі металеві предмети чи залишки боєприпасів! У решті населених пунктів громади без надзвичайних подій. Віримо у ЗСУ та в Україну! Тримаємося! Переможемо!" - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Сергіївку на Дніпропетровщині 01
Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Сергіївку на Дніпропетровщині 02

Автор: 

обстріл (28472) воєнні злочини (1860) Дніпропетровська область (3721)


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Володя, де "Вільха М", яка ідеально підходить, щоб знищити ті установки, які стріляють по містах і селах? Де "Грім 2" "Сапсан"? Чому не захищаєш людей, наприклад асфальтом, ти ж мабуть вважав це за креще? Чому немає пояснень, що помилився, чи діяв спеціалтьно на користь ворога? Звільнені ті і віддані під суд, які нашіпбували, що нападу не буде і краще займатися "Великим будівництвом", а не обороною?
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12.07.2022 22:43 Відповісти
только что обстреляли Никополь
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12.07.2022 22:52 Відповісти
За Нікополь жах. Де там абдристович, який обіцяв, що ще в травні кацапи накивать п'ятками? А Абдристович це не людина з базару, а голос Зеленського.
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12.07.2022 23:02 Відповісти
Обіцяти - не означає одружитися.
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12.07.2022 23:15 Відповісти
А зарослі амброзії серед якої лежать залишки ********** ніщо не бере(
(у моєї жінки страшенна алергія на неї)
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13.07.2022 00:18 Відповісти
 
 