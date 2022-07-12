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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Сергеевку на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Во вторник, 12 июля, россияне обстреляли кассетными снарядами село Сергеевка Апостоловского общества на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр Апостоловской тергромады Андрей Оса, передает Цензор.НЕТ.

"Днем враг обстрелял кассетными боеприпасами территорию села Сергеевка. Никто из людей не пострадал. ГСЧС отработала территорию, но напоминаю о правилах безопасности - ни в коем случае не брать в руки незнакомые металлические предметы или остатки боеприпасов! В остальных населенных пунктах громады без чрезвычайных событий в ВСУ и в Украину! Держимся! Победим!" – говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Сергеевку на Днепропетровщине 01
Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Сергеевку на Днепропетровщине 02

обстрел (27129) военные преступления (1435) Днепропетровская область (3946)


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Володя, де "Вільха М", яка ідеально підходить, щоб знищити ті установки, які стріляють по містах і селах? Де "Грім 2" "Сапсан"? Чому не захищаєш людей, наприклад асфальтом, ти ж мабуть вважав це за креще? Чому немає пояснень, що помилився, чи діяв спеціалтьно на користь ворога? Звільнені ті і віддані під суд, які нашіпбували, що нападу не буде і краще займатися "Великим будівництвом", а не обороною?
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12.07.2022 22:43 Ответить
только что обстреляли Никополь
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12.07.2022 22:52 Ответить
За Нікополь жах. Де там абдристович, який обіцяв, що ще в травні кацапи накивать п'ятками? А Абдристович це не людина з базару, а голос Зеленського.
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12.07.2022 23:02 Ответить
Обіцяти - не означає одружитися.
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12.07.2022 23:15 Ответить
А зарослі амброзії серед якої лежать залишки ********** ніщо не бере(
(у моєї жінки страшенна алергія на неї)
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13.07.2022 00:18 Ответить
 
 