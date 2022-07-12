Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Сергеевку на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Во вторник, 12 июля, россияне обстреляли кассетными снарядами село Сергеевка Апостоловского общества на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр Апостоловской тергромады Андрей Оса, передает Цензор.НЕТ.

"Днем враг обстрелял кассетными боеприпасами территорию села Сергеевка. Никто из людей не пострадал. ГСЧС отработала территорию, но напоминаю о правилах безопасности - ни в коем случае не брать в руки незнакомые металлические предметы или остатки боеприпасов! В остальных населенных пунктах громады без чрезвычайных событий в ВСУ и в Украину! Держимся! Победим!" – говорится в сообщении.

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