Рашисты нанесли ракетные удары и обстреляли села Николаевщины. Погибла женщина, – ОВА

Рашисты продолжают обстреливать населённые пункты Николаевской области. В результате вражеского огня горели дома, кладбище, поля с пшеницей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки была предоставлена ​​в ОВА.

В Баштанском районе 12 июля в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской громады. В результате погибла женщина. Также разрушена котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке. Ночью, 13 июля были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады, повреждений и пострадавших нет. Ориентировочно в 04:30, 13 июля, было обстреляно с.Широкое Широковской громады.

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, с. Кавказ, с. Семеновка и с. Высунск", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после вражеских обстрелов, вчера, 12 июля, в пгт Березнеговатое возникло возгорание поля с пшеницей.

В Николаевском районе 12 июля в 12:15 в результате обстрелов с. Лиманы Галицыновской громады произошло возгорание на местном кладбище. Также, 12 июля, в 16:00 зафиксированы обстрелы Шевченковской громады. В результате которых в с. Шевченковое загорелись поля с зерновыми", - добавили в ОВА.