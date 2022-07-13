Рашисты нанесли ракетные удары и обстреляли села Николаевщины. Погибла женщина, – ОВА
Рашисты продолжают обстреливать населённые пункты Николаевской области. В результате вражеского огня горели дома, кладбище, поля с пшеницей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки была предоставлена в ОВА.
В Баштанском районе 12 июля в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской громады. В результате погибла женщина. Также разрушена котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке. Ночью, 13 июля были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады, повреждений и пострадавших нет. Ориентировочно в 04:30, 13 июля, было обстреляно с.Широкое Широковской громады.
Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, с. Кавказ, с. Семеновка и с. Высунск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вражеских обстрелов, вчера, 12 июля, в пгт Березнеговатое возникло возгорание поля с пшеницей.
В Николаевском районе 12 июля в 12:15 в результате обстрелов с. Лиманы Галицыновской громады произошло возгорание на местном кладбище. Также, 12 июля, в 16:00 зафиксированы обстрелы Шевченковской громады. В результате которых в с. Шевченковое загорелись поля с зерновыми", - добавили в ОВА.
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