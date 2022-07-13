Рашисти завдали ракетних ударів та обстріліяли села Миколаївщини. Загинула жінка, - ОВА

Рашисти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Внаслідок ворожого вогню горіли будинки, цвинтар, поля з пшеницею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу надали у ОВА.

" У Баштанському районі 12 липня о 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці. Вночі, 13 липня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає. Орієнтовно о 04:30, 13 липня, було обстріляно с. Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після ворожих обстрілів, вчора, 12 липня, в смт Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею.

" У Миколаївському районі 12 липня о 12:15 внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади відбулося займання на місцевому цвинтарі. Також, 12 липня, о 16:00 зафіксовані обстріли Шевченківської громади. Внаслідок яких в с. Зоря пошкоджено житлові будинки, в с. Шевченкове загорілися поля з зерновими", - додали у ОВА.