Италия предоставит Украине беспроцентный кредит на сумму 200 млн евро

Кабинет Министров Украины принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро через административный счет МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил 12 июля правительственный портал.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования. Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком на 7,5 года). Проценты за пользование кредитом не начисляются", – говорится в сообщении.

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