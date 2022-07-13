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Италия предоставит Украине беспроцентный кредит на сумму 200 млн евро

італія

Кабинет Министров Украины принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро через административный счет МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил 12 июля правительственный портал.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования. Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком на 7,5 года). Проценты за пользование кредитом не начисляются", – говорится в сообщении.

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Италия (1640) кредит (2378) помощь (7784)


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Помніцца, хтось посилав МВФ вжопу. Нє?
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13.07.2022 09:56 Ответить
А виявилось що пішов туди сам )))
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13.07.2022 10:00 Ответить
Та ні. Туди пішли ті хто голосував і хто не голосував за того, що посилав МВФ в ж.
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13.07.2022 10:26 Ответить
Оце будуть дорогі з стразами
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13.07.2022 10:18 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
Проконтролюйте використання, будь ласка.
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13.07.2022 10:28 Ответить
 
 