Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на суму 200 млн євро

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив 12 липня урядовий портал.

"Кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 року). Відсотки за користування кредитом не нараховуються", – йдеться в повідомленні.

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