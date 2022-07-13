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Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на суму 200 млн євро

італія

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив 12 липня урядовий портал.

"Кошти будуть направлені до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 року). Відсотки за користування кредитом не нараховуються", – йдеться в повідомленні.

Читайте: Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України, - Bloomberg

Автор: 

Італія (1565) кредит (3817) допомога (8321)


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Помніцца, хтось посилав МВФ вжопу. Нє?
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13.07.2022 09:56 Відповісти
А виявилось що пішов туди сам )))
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13.07.2022 10:00 Відповісти
Та ні. Туди пішли ті хто голосував і хто не голосував за того, що посилав МВФ в ж.
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13.07.2022 10:26 Відповісти
Оце будуть дорогі з стразами
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13.07.2022 10:18 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
Проконтролюйте використання, будь ласка.
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13.07.2022 10:28 Відповісти
 
 