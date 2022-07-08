Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України, - Bloomberg
Європейська комісія блокує видачу кредиту в сумі 1,5 млрд євро для України.
Про це пише з посиланням на джерела Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
Видання вказує, що "обережність переважає над невідкладними потребами країни".
Запропонований кредит був заблокований бюджетним підрозділом Єврокомісії через побоювання щодо його фінансової надійності. Зазвичай такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією в мільярд євро.
Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись, що він зможе покрити збитки у разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими кредитами.
Зазначається, що ЄС уже був змушений тимчасово знизити обсяг екстреного фінансування, яке він спрямовує Києву, оскільки пропозиція минулого тижня у розмірі мільярда євро була припинена, адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.
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Забагато зрадників і колаборантів привів/повернув зезидент.
"В 38м война тоже сугубо в Чехии шла. Весь мир это видел и понимал. А потом ещё и мирными договорами с Гитлером махали."
Тоді не було війни в Чехії, а була її здача, при чому і самою Чехією, яка не чинила опору, та ні якої, допомоги від інших країн. Так, це відбувалось за участтю Франції та Британії.
Зараз є опір окупантам, є допомога і підтримка в тому чи іншому вигляді від всіх цивілізованих країн.
Не вдлалий приклад, зараз ситуація зовсім інша.
З відомих фактів товаріСЧ робить зовсім не правильні висновки.
"Пока еврозасранцам не прилетит по их городам они так и будут играться в бирюльки."
При чому тут європейці, якщо є обгрунтовані побоювання що до використання наданних грошей навшими зебілами?
Висновок - або треба підучити історію та розвинути логічне мислення, перед тим, як щось писати,
або товаріСЧ - трольок, про що м'яко натякає використання клікуха замість ім'я.
Звісно нацизм в будь якій країні і на паРашці, це - нацизм.
Питання не в цьому і не треба за тролячою звичкою з'їджати з теми та перемикати увагу на інше,
наприклад - "Як і поштучною артилерією".
Недолуге, з тексту очевидно, що історію я таки знаю краще ніж ти.
Адекватні люди звичайно вдячні за уточнення їх коментів та правильні поради,
а от у трольків саме така реакція - безгрунтовні відмазки та лайка, я вже не кажу про ісконнА расєйську мову - мат ("Сравнил х#й с трамвайной ручкой").
Так що, трольок - швиденько за расєйськім кораблем.
А в пресі цього зараз не можна писати. Тільки після війни.
але шкодують віддати ці гроші Україні
Треба запобіжник, скорочення дер аппарату на 2 милиона, смотряший з ЕС, олігархів геть тощо.