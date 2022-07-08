УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини
10 254 25

Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України, - Bloomberg

євросоюз

Європейська комісія блокує видачу кредиту в сумі 1,5 млрд євро для України.

Про це пише з посиланням на джерела Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Видання вказує, що "обережність переважає над невідкладними потребами країни".

Запропонований кредит був заблокований бюджетним підрозділом Єврокомісії через побоювання щодо його фінансової надійності. Зазвичай такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією в мільярд євро.

Читайте: Обсяг допомоги донорів на післявоєнну відбудову України може перевищити €500 млрд, - Bloomberg

Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись, що він зможе покрити збитки у разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими кредитами.

Зазначається, що ЄС уже був змушений тимчасово знизити обсяг екстреного фінансування, яке він спрямовує Києву, оскільки пропозиція минулого тижня у розмірі мільярда євро була припинена, адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.

Також читайте: Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги

Автор: 

Єврокомісія (2142) кредит (3816) допомога (8295) Bloomberg (235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Насправді це натяк на вимогу хоч якось підчистити зелену владу в Україні.
Забагато зрадників і колаборантів привів/повернув зезидент.
показати весь коментар
08.07.2022 08:39
+24
Наша власть играется в бирюльки, хотя им давно прилетело. Что изменилось в её поведении? Есть ли у нашей власти осознание что у нас война?
показати весь коментар
08.07.2022 08:44
+20
Да скажите открыто что Зеленский окружен русскими кротами и никакого отношения к демократии не имеет и европейским ценностям. Он иначе не поймет.
показати весь коментар
08.07.2022 08:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2022 08:37 Відповісти
Та да((
показати весь коментар
08.07.2022 09:02 Відповісти
4 липня 2022 року.
«Укравтодор» отримає додаткові 5,9 млрд грн на ремонт доріг.
показати весь коментар
08.07.2022 11:09 Відповісти
Насправді це натяк на вимогу хоч якось підчистити зелену владу в Україні.
Забагато зрадників і колаборантів привів/повернув зезидент.
показати весь коментар
08.07.2022 08:39 Відповісти
Пока еврозасранцам не прилетит по их городам они так и будут играться в бирюльки. Нет у них осознания,что идет мировая война,как в 40-х. Где-то там постреливают в Украине,а их это не колышит по большому счёту. У них финансовые риски видите ли.
показати весь коментар
08.07.2022 08:42 Відповісти
Наша власть играется в бирюльки, хотя им давно прилетело. Что изменилось в её поведении? Есть ли у нашей власти осознание что у нас война?
показати весь коментар
08.07.2022 08:44 Відповісти
Сравнил х#й с трамвайной ручкой.
показати весь коментар
08.07.2022 08:53 Відповісти
та какая война? зеленый 2 месяца как включил снова предвыборную кампанию.
показати весь коментар
08.07.2022 09:21 Відповісти
Нет никакой "мировой войны". Война идет в Украине. Весь мир это видит и понимает. Как бы мы не убеждали мир в обратном.
показати весь коментар
08.07.2022 08:47 Відповісти
В 38м война тоже сугубо в Чехии шла. Весь мир это видел и понимал. А потом ещё и мирными договорами с Гитлером махали. Последующие события широко известны.
показати весь коментар
08.07.2022 08:52 Відповісти


"В 38м война тоже сугубо в Чехии шла. Весь мир это видел и понимал. А потом ещё и мирными договорами с Гитлером махали."
Тоді не було війни в Чехії, а була її здача, при чому і самою Чехією, яка не чинила опору, та ні якої, допомоги від інших країн. Так, це відбувалось за участтю Франції та Британії.
Зараз є опір окупантам, є допомога і підтримка в тому чи іншому вигляді від всіх цивілізованих країн.
Не вдлалий приклад, зараз ситуація зовсім інша.
З відомих фактів товаріСЧ робить зовсім не правильні висновки.

"Пока еврозасранцам не прилетит по их городам они так и будут играться в бирюльки."
При чому тут європейці, якщо є обгрунтовані побоювання що до використання наданних грошей навшими зебілами?

Висновок - або треба підучити історію та розвинути логічне мислення, перед тим, як щось писати,
або товаріСЧ - трольок, про що м'яко натякає використання клікуха замість ім'я.
показати весь коментар
08.07.2022 09:25 Відповісти
Ну звісно ,як завжди виповзе якийсь "історик" зі своїми повчаннями. Війна,не війна...справа в принципі. Нацизм є нацизм. Озабочєнностямі путлера не спиниш. Як і поштучною артилерією. Клікуха не подобається...А лісом би ти не пішов?
показати весь коментар
08.07.2022 10:41 Відповісти


Звісно нацизм в будь якій країні і на паРашці, це - нацизм.
Питання не в цьому і не треба за тролячою звичкою з'їджати з теми та перемикати увагу на інше,
наприклад - "Як і поштучною артилерією".

Недолуге, з тексту очевидно, що історію я таки знаю краще ніж ти.
Адекватні люди звичайно вдячні за уточнення їх коментів та правильні поради,
а от у трольків саме така реакція - безгрунтовні відмазки та лайка, я вже не кажу про ісконнА расєйську мову - мат ("Сравнил х#й с трамвайной ручкой").

Так що, трольок - швиденько за расєйськім кораблем.
показати весь коментар
08.07.2022 17:43 Відповісти
давайте ще кредитів років на 200 наберемо.., але нічого дивного у відмовленні немає
показати весь коментар
08.07.2022 08:43 Відповісти
Пропонуєте підписати Мінськ 3 або Стамбул 1 на умовах *****? Взагалі то далеко не вся зброя передається не за так. За немалу частину взагалі то сплачується. Я тільки не розумію чому цей факт керівництво замовчує. І дійсно нічого дивного у відмові немає. Останній рядок в статті все пояснює - "...адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.".
показати весь коментар
08.07.2022 09:20 Відповісти
Да скажите открыто что Зеленский окружен русскими кротами и никакого отношения к демократии не имеет и европейским ценностям. Он иначе не поймет.
показати весь коментар
08.07.2022 08:43 Відповісти
Йому все це було сказано, при чому відкрито, в очі. Під час візиту до MI-6. Спрацювало?
А в пресі цього зараз не можна писати. Тільки після війни.
показати весь коментар
08.07.2022 16:56 Відповісти
рашисти мобілізують залишки агентури на кшталт шрьодерів, меркельш, шольців, макронів, сальвіні, ніхамерів та інших адептів руZZкого міра...
показати весь коментар
08.07.2022 08:46 Відповісти
Біда ,бо урядовцям не буде грошей на дорогі авто і закордонні "робочі" поїздки !!! А нам від того ні холодно ,ні тепло !!!
показати весь коментар
08.07.2022 08:47 Відповісти
закупають москальску нафту на мільйярд доларів на день
але шкодують віддати ці гроші Україні
показати весь коментар
08.07.2022 09:01 Відповісти
Ето та самая еврокомисия которая давила на Литву чтобы пропустила рашистские конвои в окупированный Кенигсберг?
показати весь коментар
08.07.2022 09:02 Відповісти
Можна написати правду: гроші могут розікрасти зелени мавпи.
Треба запобіжник, скорочення дер аппарату на 2 милиона, смотряший з ЕС, олігархів геть тощо.
показати весь коментар
08.07.2022 09:19 Відповісти
Странно вообще что дают,липкие лапы помощника сивковича и его троцкистские убеждения загадят все.
показати весь коментар
08.07.2022 10:19 Відповісти
Законнообраного голову САП вже два роки не призначають зелені виродки, півроку країна живе без голови НАБУ. Однак нам продовжують нав'язувати думку, що Європа хєрова, бо не дає Zeкоманді писдити європейські гроші
показати весь коментар
08.07.2022 12:13 Відповісти
Це бумеранг прилетів зеленому гундосу і Ко за імітацію обіцяних Західним лідерам реформ і насамперед антикорупційних.
показати весь коментар
08.07.2022 12:32 Відповісти
 
 