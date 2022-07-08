Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України, - Bloomberg

Європейська комісія блокує видачу кредиту в сумі 1,5 млрд євро для України.

Про це пише з посиланням на джерела Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Видання вказує, що "обережність переважає над невідкладними потребами країни".

Запропонований кредит був заблокований бюджетним підрозділом Єврокомісії через побоювання щодо його фінансової надійності. Зазвичай такі позики виділяються Європейським інвестиційним банком для операцій за межами ЄС в розмірі не більше 9% від загального обсягу фінансування. Цього разу комісія хоче виділити 70% від загальної суми – як це було з попередньою пропозицією в мільярд євро.

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Представник комісії заявив, що ЄС має переконатись, що він зможе покрити збитки у разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов'язаних із цими кредитами.

Зазначається, що ЄС уже був змушений тимчасово знизити обсяг екстреного фінансування, яке він спрямовує Києву, оскільки пропозиція минулого тижня у розмірі мільярда євро була припинена, адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.

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