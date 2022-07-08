РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11732 посетителя онлайн
Новости
10 254 25

Еврокомиссия блокирует выдачу €1,5 млрд ссуды для Украины, - Bloomberg

євросоюз

Еврокомиссия блокирует выдачу 1,5 млрд евро кредита для Украины.

Об этом пишет со ссылкой на источники Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Издание указывает, что "осторожность преобладает над неотложными потребностями страны".

Предложенный кредит был заблокирован бюджетным подразделением Еврокомиссии из-за опасений относительно его финансовой надежности. Обычно такие займы выделяются Европейским инвестиционным банком для операций за пределами ЕС в размере не более 9% от общего объема финансирования. На этот раз комиссия хочет выделить 70% от общей суммы – как это было с предыдущим предложением в миллиард евро.

Читайте: Объем помощи доноров на послевоенное восстановление Украины может превысить €500 млрд, - Bloomberg

Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами.

Отмечается, что ЕС уже был вынужден временно снизить объем экстренного финансирования, направленного Киеву: предложение на прошлой неделе в размере миллиарда евро было приостановлено, ведь Германия заблокировала больший пакет в размере почти 9 млрд евро.

Также читайте: Украина на конференции в Швейцарии договорилась о привлечении $1,9 млрд помощи, - Шмыгаль

Еврокомиссия (1443) кредит (2378) помощь (7764) Bloomberg (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Насправді це натяк на вимогу хоч якось підчистити зелену владу в Україні.
Забагато зрадників і колаборантів привів/повернув зезидент.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:39
+24
Наша власть играется в бирюльки, хотя им давно прилетело. Что изменилось в её поведении? Есть ли у нашей власти осознание что у нас война?
показать весь комментарий
08.07.2022 08:44
+20
Да скажите открыто что Зеленский окружен русскими кротами и никакого отношения к демократии не имеет и европейским ценностям. Он иначе не поймет.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.07.2022 08:37 Ответить
Та да((
показать весь комментарий
08.07.2022 09:02 Ответить
4 липня 2022 року.
«Укравтодор» отримає додаткові 5,9 млрд грн на ремонт доріг.
показать весь комментарий
08.07.2022 11:09 Ответить
Насправді це натяк на вимогу хоч якось підчистити зелену владу в Україні.
Забагато зрадників і колаборантів привів/повернув зезидент.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:39 Ответить
Пока еврозасранцам не прилетит по их городам они так и будут играться в бирюльки. Нет у них осознания,что идет мировая война,как в 40-х. Где-то там постреливают в Украине,а их это не колышит по большому счёту. У них финансовые риски видите ли.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:42 Ответить
Наша власть играется в бирюльки, хотя им давно прилетело. Что изменилось в её поведении? Есть ли у нашей власти осознание что у нас война?
показать весь комментарий
08.07.2022 08:44 Ответить
Сравнил х#й с трамвайной ручкой.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:53 Ответить
та какая война? зеленый 2 месяца как включил снова предвыборную кампанию.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:21 Ответить
Нет никакой "мировой войны". Война идет в Украине. Весь мир это видит и понимает. Как бы мы не убеждали мир в обратном.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:47 Ответить
В 38м война тоже сугубо в Чехии шла. Весь мир это видел и понимал. А потом ещё и мирными договорами с Гитлером махали. Последующие события широко известны.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:52 Ответить


"В 38м война тоже сугубо в Чехии шла. Весь мир это видел и понимал. А потом ещё и мирными договорами с Гитлером махали."
Тоді не було війни в Чехії, а була її здача, при чому і самою Чехією, яка не чинила опору, та ні якої, допомоги від інших країн. Так, це відбувалось за участтю Франції та Британії.
Зараз є опір окупантам, є допомога і підтримка в тому чи іншому вигляді від всіх цивілізованих країн.
Не вдлалий приклад, зараз ситуація зовсім інша.
З відомих фактів товаріСЧ робить зовсім не правильні висновки.

"Пока еврозасранцам не прилетит по их городам они так и будут играться в бирюльки."
При чому тут європейці, якщо є обгрунтовані побоювання що до використання наданних грошей навшими зебілами?

Висновок - або треба підучити історію та розвинути логічне мислення, перед тим, як щось писати,
або товаріСЧ - трольок, про що м'яко натякає використання клікуха замість ім'я.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:25 Ответить
Ну звісно ,як завжди виповзе якийсь "історик" зі своїми повчаннями. Війна,не війна...справа в принципі. Нацизм є нацизм. Озабочєнностямі путлера не спиниш. Як і поштучною артилерією. Клікуха не подобається...А лісом би ти не пішов?
показать весь комментарий
08.07.2022 10:41 Ответить


Звісно нацизм в будь якій країні і на паРашці, це - нацизм.
Питання не в цьому і не треба за тролячою звичкою з'їджати з теми та перемикати увагу на інше,
наприклад - "Як і поштучною артилерією".

Недолуге, з тексту очевидно, що історію я таки знаю краще ніж ти.
Адекватні люди звичайно вдячні за уточнення їх коментів та правильні поради,
а от у трольків саме така реакція - безгрунтовні відмазки та лайка, я вже не кажу про ісконнА расєйську мову - мат ("Сравнил х#й с трамвайной ручкой").

Так що, трольок - швиденько за расєйськім кораблем.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:43 Ответить
давайте ще кредитів років на 200 наберемо.., але нічого дивного у відмовленні немає
показать весь комментарий
08.07.2022 08:43 Ответить
Пропонуєте підписати Мінськ 3 або Стамбул 1 на умовах *****? Взагалі то далеко не вся зброя передається не за так. За немалу частину взагалі то сплачується. Я тільки не розумію чому цей факт керівництво замовчує. І дійсно нічого дивного у відмові немає. Останній рядок в статті все пояснює - "...адже Німеччина заблокувала більший пакет у розмірі майже 9 млрд євро.".
показать весь комментарий
08.07.2022 09:20 Ответить
Да скажите открыто что Зеленский окружен русскими кротами и никакого отношения к демократии не имеет и европейским ценностям. Он иначе не поймет.
показать весь комментарий
08.07.2022 08:43 Ответить
Йому все це було сказано, при чому відкрито, в очі. Під час візиту до MI-6. Спрацювало?
А в пресі цього зараз не можна писати. Тільки після війни.
показать весь комментарий
08.07.2022 16:56 Ответить
рашисти мобілізують залишки агентури на кшталт шрьодерів, меркельш, шольців, макронів, сальвіні, ніхамерів та інших адептів руZZкого міра...
показать весь комментарий
08.07.2022 08:46 Ответить
Біда ,бо урядовцям не буде грошей на дорогі авто і закордонні "робочі" поїздки !!! А нам від того ні холодно ,ні тепло !!!
показать весь комментарий
08.07.2022 08:47 Ответить
закупають москальску нафту на мільйярд доларів на день
але шкодують віддати ці гроші Україні
показать весь комментарий
08.07.2022 09:01 Ответить
Ето та самая еврокомисия которая давила на Литву чтобы пропустила рашистские конвои в окупированный Кенигсберг?
показать весь комментарий
08.07.2022 09:02 Ответить
Можна написати правду: гроші могут розікрасти зелени мавпи.
Треба запобіжник, скорочення дер аппарату на 2 милиона, смотряший з ЕС, олігархів геть тощо.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:19 Ответить
Странно вообще что дают,липкие лапы помощника сивковича и его троцкистские убеждения загадят все.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:19 Ответить
Законнообраного голову САП вже два роки не призначають зелені виродки, півроку країна живе без голови НАБУ. Однак нам продовжують нав'язувати думку, що Європа хєрова, бо не дає Zeкоманді писдити європейські гроші
показать весь комментарий
08.07.2022 12:13 Ответить
Це бумеранг прилетів зеленому гундосу і Ко за імітацію обіцяних Західним лідерам реформ і насамперед антикорупційних.
показать весь комментарий
08.07.2022 12:32 Ответить
 
 