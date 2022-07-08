Еврокомиссия блокирует выдачу €1,5 млрд ссуды для Украины, - Bloomberg
Еврокомиссия блокирует выдачу 1,5 млрд евро кредита для Украины.
Об этом пишет со ссылкой на источники Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Издание указывает, что "осторожность преобладает над неотложными потребностями страны".
Предложенный кредит был заблокирован бюджетным подразделением Еврокомиссии из-за опасений относительно его финансовой надежности. Обычно такие займы выделяются Европейским инвестиционным банком для операций за пределами ЕС в размере не более 9% от общего объема финансирования. На этот раз комиссия хочет выделить 70% от общей суммы – как это было с предыдущим предложением в миллиард евро.
Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами.
Отмечается, что ЕС уже был вынужден временно снизить объем экстренного финансирования, направленного Киеву: предложение на прошлой неделе в размере миллиарда евро было приостановлено, ведь Германия заблокировала больший пакет в размере почти 9 млрд евро.
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«Укравтодор» отримає додаткові 5,9 млрд грн на ремонт доріг.
Забагато зрадників і колаборантів привів/повернув зезидент.
"В 38м война тоже сугубо в Чехии шла. Весь мир это видел и понимал. А потом ещё и мирными договорами с Гитлером махали."
Тоді не було війни в Чехії, а була її здача, при чому і самою Чехією, яка не чинила опору, та ні якої, допомоги від інших країн. Так, це відбувалось за участтю Франції та Британії.
Зараз є опір окупантам, є допомога і підтримка в тому чи іншому вигляді від всіх цивілізованих країн.
Не вдлалий приклад, зараз ситуація зовсім інша.
З відомих фактів товаріСЧ робить зовсім не правильні висновки.
"Пока еврозасранцам не прилетит по их городам они так и будут играться в бирюльки."
При чому тут європейці, якщо є обгрунтовані побоювання що до використання наданних грошей навшими зебілами?
Висновок - або треба підучити історію та розвинути логічне мислення, перед тим, як щось писати,
або товаріСЧ - трольок, про що м'яко натякає використання клікуха замість ім'я.
Звісно нацизм в будь якій країні і на паРашці, це - нацизм.
Питання не в цьому і не треба за тролячою звичкою з'їджати з теми та перемикати увагу на інше,
наприклад - "Як і поштучною артилерією".
Недолуге, з тексту очевидно, що історію я таки знаю краще ніж ти.
Адекватні люди звичайно вдячні за уточнення їх коментів та правильні поради,
а от у трольків саме така реакція - безгрунтовні відмазки та лайка, я вже не кажу про ісконнА расєйську мову - мат ("Сравнил х#й с трамвайной ручкой").
Так що, трольок - швиденько за расєйськім кораблем.
А в пресі цього зараз не можна писати. Тільки після війни.
але шкодують віддати ці гроші Україні
Треба запобіжник, скорочення дер аппарату на 2 милиона, смотряший з ЕС, олігархів геть тощо.