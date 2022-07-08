Еврокомиссия блокирует выдачу €1,5 млрд ссуды для Украины, - Bloomberg

Еврокомиссия блокирует выдачу 1,5 млрд евро кредита для Украины.

Об этом пишет со ссылкой на источники Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Издание указывает, что "осторожность преобладает над неотложными потребностями страны".

Предложенный кредит был заблокирован бюджетным подразделением Еврокомиссии из-за опасений относительно его финансовой надежности. Обычно такие займы выделяются Европейским инвестиционным банком для операций за пределами ЕС в размере не более 9% от общего объема финансирования. На этот раз комиссия хочет выделить 70% от общей суммы – как это было с предыдущим предложением в миллиард евро.

Читайте: Объем помощи доноров на послевоенное восстановление Украины может превысить €500 млрд, - Bloomberg

Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами.

Отмечается, что ЕС уже был вынужден временно снизить объем экстренного финансирования, направленного Киеву: предложение на прошлой неделе в размере миллиарда евро было приостановлено, ведь Германия заблокировала больший пакет в размере почти 9 млрд евро.

Также читайте: Украина на конференции в Швейцарии договорилась о привлечении $1,9 млрд помощи, - Шмыгаль