"Собянинский полк" формируют в Москве для войны против Украины, - "Медуза"

В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".

Вербовщики и сами наемники называют его "собянинским полком". Подразделение по меньшей мере частично финансируется из бюджета Москвы.

Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По информации издания, в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов. По условиям набора записаться могут мужчины до 60 лет. Им обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.

Сначала наемники в течение месяца будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем отправят в Украину.

"Медуза" выяснила, что одним из вербовщиков в "собянинском полку" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") - полный тезка одного из бывших командиров "народной милиции "ДНР", который называет себя "командиром батальона" в "собянинском" полка".

"Медуза" обратилась за комментариями в мэрию Москвы, но глава прессслужбы мэра и правительства Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения в соцсетях, а представитель прессслужбы правительства Александр Герасимов сказал, что "не уполномочен" отвечать на такие вопросы.

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