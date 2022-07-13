"Собянинский полк" формируют в Москве для войны против Украины, - "Медуза"
В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медуза".
Вербовщики и сами наемники называют его "собянинским полком". Подразделение по меньшей мере частично финансируется из бюджета Москвы.
Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По информации издания, в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов. По условиям набора записаться могут мужчины до 60 лет. Им обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.
Сначала наемники в течение месяца будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем отправят в Украину.
"Медуза" выяснила, что одним из вербовщиков в "собянинском полку" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") - полный тезка одного из бывших командиров "народной милиции "ДНР", который называет себя "командиром батальона" в "собянинском" полка".
"Медуза" обратилась за комментариями в мэрию Москвы, но глава прессслужбы мэра и правительства Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения в соцсетях, а представитель прессслужбы правительства Александр Герасимов сказал, что "не уполномочен" отвечать на такие вопросы.
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и Гений- парадоксов друг.... да неплохие строки Пушкина только вот Россия все века опровергает эти изречения .....не мешайте Дурдому ********** самой себя закапывать у землю...
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
Уж манит опохмелки дух,
Сынуля возлияний шумных
И тремор, перепоя друг..
Чекаю,готуюся до гомеричного хохоту
У тимчасово окупований Севастополь повернулися ДЕПЛ Варшавянка.
Причому не своїм ходом, а у супроводі буксирів.
Дефективний мотлох росії ламається регулярно.
https://t.me/AFUStratCom/4189
Щоб в Україні він замовк.
Замовкне кацапня навіки
На голову важкі каліки.
- Слава Україні !
- Хаймарсам Слава !
С удовольствием повыбивал бы им зубы прикладом калаша и оставил в живых, чтобы больше никогда своим **@лом не могли ****@ть...
Алло, медведев! Ты записался добровольцем на фронт? Сапоги 37 размера нашли т**е? Шинельку 46 размера?
З'їдять, висруть й забудуть...