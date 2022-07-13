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Новини Війна
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"Собянінський полк" формують у Москві для війни проти України, - "Медуза"

рф,арміярф,путін

У Москві сформовано військовий підрозділ, куди набирають найманців для участі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

Вербувальники і самі найманці називають його "собянінським полком". Підрозділ щонайменше частково фінансується з бюджету Москви.

Набір в "собянінський полк" розпочався 1 липня. За інформацією видання, в основному в нього записуються не москвичі, а жителі інших регіонів. За умовами набору, записатися можуть чоловіки до 60 років. Їм обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

Найманці спочатку протягом місяця проходитимуть підготовку на полігоні Муліно у Нижньогородській області, а потім їх відправлять до України.

"Медуза" з'ясувала, що одним із вербувальників до "собянінського полку" є Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин") - повний тезка одного з колишніх командирів "народної міліції "ДНР". Він називає себе "командиром батальйону" у "собянінському полку".

"Медуза" звернулася по коментарі до мерії Москви, але голова пресслужби мера та уряду Гульнара Пенькова не відповіла на дзвінки та повідомлення у соцмережах, а представник пресслужби уряду Олександр Герасимов сказав, що "не уповноважений" відповідати на такі запитання.

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Автор: 

росія (65002) найманці рф (2050)


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Топ коментарі
+15
А впєрєді ш шашкай на бєлам канє в красних камісарскіх шараварах сам сабянін...
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13.07.2022 10:54
+11
Собянчики - трупанчики
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13.07.2022 10:54
+9
Вот дошла очередь и масквачей. Не думаю что у них потроха другого цвета, чем у бурятов
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13.07.2022 10:56
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Собянчики - трупанчики
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13.07.2022 10:54 Відповісти
Бордюроплиткоукладальники
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13.07.2022 11:06 Відповісти
" О сколько нам откьітий дивньіх,готовит просвещеня век??"
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13.07.2022 10:54 Відповісти
и Опыт- сын ошибок трудных....
и Гений- парадоксов друг.... да неплохие строки Пушкина только вот Россия все века опровергает эти изречения .....не мешайте Дурдому ********** самой себя закапывать у землю...
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13.07.2022 11:03 Відповісти
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13.07.2022 11:05 Відповісти
открытий ЧУДНЫХ .... просвещенья ДУХ....
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
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13.07.2022 11:08 Відповісти
Во сколько ж нам гендель откроют
Уж манит опохмелки дух,
Сынуля возлияний шумных
И тремор, перепоя друг..
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13.07.2022 11:27 Відповісти
А впєрєді ш шашкай на бєлам канє в красних камісарскіх шараварах сам сабянін...
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13.07.2022 10:54 Відповісти
"Дарагая мая сталіца - залатая мая масква"
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13.07.2022 10:55 Відповісти
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13.07.2022 10:57 Відповісти
в основному в нього записуються не москвичі, а жителі інших регіонів. -а що москвічі не повинні защіщать родіну ?не хочуть захищати ***** чи то інший сорт і оні что то другое?
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13.07.2022 10:56 Відповісти
Раньше это называлась "лимита" - прописка в Мацквабале. Только тогда набирали на производство, куда простых масквачей не заманить было. Например, строительство метро или разнорабочим на АЗЛК. Ну а теперь на убой в Украину. Но у покойников совсем другая "прописка"
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13.07.2022 11:01 Відповісти
" Панаєхали" !!
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13.07.2022 11:04 Відповісти
Найсмішнішою буде:- " мобілізація кацапні"
Чекаю,готуюся до гомеричного хохоту
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13.07.2022 10:56 Відповісти
Вот дошла очередь и масквачей. Не думаю что у них потроха другого цвета, чем у бурятов
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13.07.2022 10:56 Відповісти
Незабаром взнаємо 🤔🧐😁
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13.07.2022 10:59 Відповісти
"За інформацією видання, в основному в нього записуються не москвичі, а жителі інших регіонів."
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13.07.2022 11:47 Відповісти
Масквіч в окопі - 😂
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13.07.2022 10:59 Відповісти
...як та "Алроса", яку на буксирі воювати водять

У тимчасово окупований Севастополь повернулися ДЕПЛ Варшавянка.

Причому не своїм ходом, а у супроводі буксирів.
Дефективний мотлох росії ламається регулярно.
https://t.me/AFUStratCom/4189
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13.07.2022 11:03 Відповісти
так буряты и так уже поджаренные
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13.07.2022 11:00 Відповісти
Ті,що лишилися в круговій обороні в Бурятії
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13.07.2022 11:03 Відповісти
У гебнявих нездатність розуміти,що переируєні наративи столітньої давнини неспрацюють,принципово. Імунітет
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13.07.2022 11:01 Відповісти
Уже таке було - "батальйон Пригожина" Правда - оборону тримав у центрі Донецька (у готелі) весь час свого існування
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13.07.2022 11:04 Відповісти
полігон Муліно у Нижньогородській області, це є полігон, котрий збудували фріци і на якому німецькі інструктори натаскували рашистські окупаційні війска для окупації українського Криму ,
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13.07.2022 11:06 Відповісти
З москви формують новий полк,
Щоб в Україні він замовк.
Замовкне кацапня навіки
На голову важкі каліки.
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13.07.2022 11:06 Відповісти
Мужикі на фронт. Баби в сльози ...(Класік)
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13.07.2022 11:07 Відповісти
А кацапи в курсі, що у нас є нове привітання:

- Слава Україні !
- Хаймарсам Слава !
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13.07.2022 11:07 Відповісти
Это то, о чем говорил ***** -- "мы еще и не начинали?" Это их "начало"? С концом-то всё понятно.
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13.07.2022 11:09 Відповісти
"Собянинская тушёнка"
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13.07.2022 11:10 Відповісти
Нарештi трупи московитiв почнуть йти до маскви
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13.07.2022 11:10 Відповісти
це іще кому пощастить...
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13.07.2022 11:13 Відповісти
и его утопят.
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13.07.2022 11:11 Відповісти
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13.07.2022 11:12 Відповісти
А мАсквічєй нє бЯрут ілі нєхАтятЬ дохнуть за *****?
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13.07.2022 11:12 Відповісти
цей полк треба підсмажити по особливому , це ж не буряти якісь ! котлету по київськи зробити з них чи щось таке ...
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13.07.2022 11:15 Відповісти
Собачанин впереди с шашкой на коне будет?
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13.07.2022 11:15 Відповісти
Як писав Іван Савельєв - " И в 14м году и сейчас я утверждал и утверждаю - вьіиграть эту войну очень просто. Надо их убить. ВСЕХ." Источник:
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13.07.2022 11:17 Відповісти
московию надо спалить.
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13.07.2022 11:17 Відповісти
будут лепить горбатым новую легенду "28 собянинцев" ))
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13.07.2022 11:22 Відповісти
Там медведев, соловьёв и скабеева обещали порвать нас как Тузик грелку. Они уже в полку?
С удовольствием повыбивал бы им зубы прикладом калаша и оставил в живых, чтобы больше никогда своим **@лом не могли ****@ть...
Алло, медведев! Ты записался добровольцем на фронт? Сапоги 37 размера нашли т**е? Шинельку 46 размера?
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13.07.2022 11:24 Відповісти
московских телок готовят для горячих кадыровских тик токеров

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13.07.2022 11:29 Відповісти
Черв'якам пох*й шо жерти...
З'їдять, висруть й забудуть...
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13.07.2022 11:30 Відповісти
Як вдало підібрали голову пресслужби. Пенькова, краще і не охарактерізуєш!
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13.07.2022 11:32 Відповісти
Хорошая новость. Наконец жмуры кацапские пойдут и в Маскву! И ли в этом полку тоже москвичей не будет?
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13.07.2022 11:37 Відповісти
200 тис рублів в місяць = 1000 долларів (або навіть менше). Ще й у Москві. Це ж наскільки росіяни насправді ніщєброди, що за копійки готові здохнути за можливість вкрасти пральну машинку.
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13.07.2022 11:40 Відповісти
Ни шо толку????Нихуя руським это не поможет.....Эти части,так сказать добровольцев-патриотов много формируют...и Кавказ и Башкирия и даже видел в нете....Тигры с Приморского края О как!!!!Думаю погоду они в войне не зделают......мясо и мало))Ясно что нам крови попьют....но кардинально что-то то нет......
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13.07.2022 11:48 Відповісти
Машовец писал как раз что в России формируют нацбатальоны по всей стране. Это видимо московский.
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13.07.2022 12:02 Відповісти
Ніхто цим жмурам по 200 тисяч платити нє будє вони назад прїдуть у деревляних бушлатах при услоіі хіба щось зостанется.
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13.07.2022 16:26 Відповісти
 
 