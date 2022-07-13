"Собянінський полк" формують у Москві для війни проти України, - "Медуза"
У Москві сформовано військовий підрозділ, куди набирають найманців для участі у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".
Вербувальники і самі найманці називають його "собянінським полком". Підрозділ щонайменше частково фінансується з бюджету Москви.
Набір в "собянінський полк" розпочався 1 липня. За інформацією видання, в основному в нього записуються не москвичі, а жителі інших регіонів. За умовами набору, записатися можуть чоловіки до 60 років. Їм обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.
Найманці спочатку протягом місяця проходитимуть підготовку на полігоні Муліно у Нижньогородській області, а потім їх відправлять до України.
"Медуза" з'ясувала, що одним із вербувальників до "собянінського полку" є Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин") - повний тезка одного з колишніх командирів "народної міліції "ДНР". Він називає себе "командиром батальйону" у "собянінському полку".
"Медуза" звернулася по коментарі до мерії Москви, але голова пресслужби мера та уряду Гульнара Пенькова не відповіла на дзвінки та повідомлення у соцмережах, а представник пресслужби уряду Олександр Герасимов сказав, що "не уповноважений" відповідати на такі запитання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и Гений- парадоксов друг.... да неплохие строки Пушкина только вот Россия все века опровергает эти изречения .....не мешайте Дурдому ********** самой себя закапывать у землю...
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.
Уж манит опохмелки дух,
Сынуля возлияний шумных
И тремор, перепоя друг..
Чекаю,готуюся до гомеричного хохоту
У тимчасово окупований Севастополь повернулися ДЕПЛ Варшавянка.
Причому не своїм ходом, а у супроводі буксирів.
Дефективний мотлох росії ламається регулярно.
https://t.me/AFUStratCom/4189
Щоб в Україні він замовк.
Замовкне кацапня навіки
На голову важкі каліки.
- Слава Україні !
- Хаймарсам Слава !
С удовольствием повыбивал бы им зубы прикладом калаша и оставил в живых, чтобы больше никогда своим **@лом не могли ****@ть...
Алло, медведев! Ты записался добровольцем на фронт? Сапоги 37 размера нашли т**е? Шинельку 46 размера?
З'їдять, висруть й забудуть...