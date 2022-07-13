"Собянінський полк" формують у Москві для війни проти України, - "Медуза"

У Москві сформовано військовий підрозділ, куди набирають найманців для участі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

Вербувальники і самі найманці називають його "собянінським полком". Підрозділ щонайменше частково фінансується з бюджету Москви.

Набір в "собянінський полк" розпочався 1 липня. За інформацією видання, в основному в нього записуються не москвичі, а жителі інших регіонів. За умовами набору, записатися можуть чоловіки до 60 років. Їм обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

Найманці спочатку протягом місяця проходитимуть підготовку на полігоні Муліно у Нижньогородській області, а потім їх відправлять до України.

"Медуза" з'ясувала, що одним із вербувальників до "собянінського полку" є Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин") - повний тезка одного з колишніх командирів "народної міліції "ДНР". Він називає себе "командиром батальйону" у "собянінському полку".

"Медуза" звернулася по коментарі до мерії Москви, але голова пресслужби мера та уряду Гульнара Пенькова не відповіла на дзвінки та повідомлення у соцмережах, а представник пресслужби уряду Олександр Герасимов сказав, що "не уповноважений" відповідати на такі запитання.

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