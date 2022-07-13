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Новости Война
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Оккупанты сбили собственный беспилотник в Мариуполе, - Андрющенко

безпілотник

Российские оккупанты ночью сбили собственный БПЛА в Мариуполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, на участке между Левобережным районом Мариуполя и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник.

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"От испуга и для сокрытия собственного страха распространяют сплетни о сбитой Точке-У. Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км. От линии фронта к северо-востоку в направлении Угледара. HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают - глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение", - добавил Андрющенко.

армия РФ (19115) беспилотник (3559) Мариуполь (5708) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+8
Ого, окупанти почали робити добру справу
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13.07.2022 11:55
+5
ну что сказать, молодцы, помощники..., наши придут и небольно зарежут
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13.07.2022 11:55
+3
Дело Гиркина цветёт и пахнет. Буржуйские самолёты закончились, теперь лупят по своим.
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13.07.2022 12:08
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Ого, окупанти почали робити добру справу
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13.07.2022 11:55 Ответить
Жест доброй воли
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13.07.2022 12:38 Ответить
ну что сказать, молодцы, помощники..., наши придут и небольно зарежут
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13.07.2022 11:55 Ответить
Орден причіплять!
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13.07.2022 12:06 Ответить
Надеюсь скоро они будут друг друга резать боясь укродрг
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13.07.2022 12:03 Ответить
З переляку що бандери будуть їх домбіть.
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13.07.2022 12:05 Ответить
Кто, какие - они только бендер знают!
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13.07.2022 12:09 Ответить
Дело Гиркина цветёт и пахнет. Буржуйские самолёты закончились, теперь лупят по своим.
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13.07.2022 12:08 Ответить
Уся ця москальська "спецоперація" - постріл собі в член.
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13.07.2022 12:14 Ответить
а если бы не сбили сами кацапы, то беспилотник сбили бы "солдаты НАТО", Лукашенко даже "сейчас на карте покажет"..
бей всех своих, чтобы чужие боялись
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13.07.2022 12:16 Ответить
А повторити слабо?
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13.07.2022 13:02 Ответить
Так це і був "повтор"! Торік білоруси збили над своєю територією кацапський безпілотник Спробували (як завжди) звинуватить "каварних украинцев" але потім вияснилося що кацапи свою "пропажу" шукають
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13.07.2022 13:19 Ответить
Рукож опство не тільки плохо, а і харашо
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13.07.2022 14:56 Ответить
 
 