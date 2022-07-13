Оккупанты сбили собственный беспилотник в Мариуполе, - Андрющенко
Российские оккупанты ночью сбили собственный БПЛА в Мариуполе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, на участке между Левобережным районом Мариуполя и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник.
"От испуга и для сокрытия собственного страха распространяют сплетни о сбитой Точке-У. Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км. От линии фронта к северо-востоку в направлении Угледара. HIMARS не дает покоя даже там, где оккупанты считают - глубокий тыл. И это абсолютно справедливое опасение", - добавил Андрющенко.
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бей всех своих, чтобы чужие боялись