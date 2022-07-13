Окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі, - Андрющенко
Російські окупанти вночі збили власний БПЛА у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, на ділянці між Лівобережним районом Маріуполя та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник.
"З переляку і для прихоування власного страху поширюють плітки про збиту Точку У. Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км. Від лінії фронту на північний схід у напрямку Вугледару. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - додав Андрющенко.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар13.07.2022 11:55
+5 Hanka Panyanka
показати весь коментар13.07.2022 11:55
+3 Krotow
показати весь коментар13.07.2022 12:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бей всех своих, чтобы чужие боялись