Окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі, - Андрющенко

Російські окупанти вночі збили власний БПЛА у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, на ділянці між Лівобережним районом Маріуполя та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник.

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"З переляку і для прихоування власного страху поширюють плітки про збиту Точку У. Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км. Від лінії фронту на північний схід у напрямку Вугледару. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - додав Андрющенко.