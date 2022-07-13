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Новини Війна
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Окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі, - Андрющенко

безпілотник

Російські окупанти вночі збили власний БПЛА у Маріуполі.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, на ділянці між Лівобережним районом Маріуполя та Каліновкою вночі окупанти збили власний безпілотник.

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"З переляку і для прихоування власного страху  поширюють плітки про збиту Точку У. Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км. Від лінії фронту на північний схід у напрямку Вугледару. HIMARS не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання", - додав Андрющенко.

армія рф (17264) безпілотник (4121) Маріуполь (3226) Андрющенко Петро (693)


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Топ коментарі
+8
Ого, окупанти почали робити добру справу
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13.07.2022 11:55
+5
ну что сказать, молодцы, помощники..., наши придут и небольно зарежут
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13.07.2022 11:55
+3
Дело Гиркина цветёт и пахнет. Буржуйские самолёты закончились, теперь лупят по своим.
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13.07.2022 12:08
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Ого, окупанти почали робити добру справу
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13.07.2022 11:55 Відповісти
Жест доброй воли
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13.07.2022 12:38 Відповісти
ну что сказать, молодцы, помощники..., наши придут и небольно зарежут
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13.07.2022 11:55 Відповісти
Орден причіплять!
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13.07.2022 12:06 Відповісти
Надеюсь скоро они будут друг друга резать боясь укродрг
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13.07.2022 12:03 Відповісти
З переляку що бандери будуть їх домбіть.
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13.07.2022 12:05 Відповісти
Кто, какие - они только бендер знают!
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13.07.2022 12:09 Відповісти
Дело Гиркина цветёт и пахнет. Буржуйские самолёты закончились, теперь лупят по своим.
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13.07.2022 12:08 Відповісти
Уся ця москальська "спецоперація" - постріл собі в член.
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13.07.2022 12:14 Відповісти
а если бы не сбили сами кацапы, то беспилотник сбили бы "солдаты НАТО", Лукашенко даже "сейчас на карте покажет"..
бей всех своих, чтобы чужие боялись
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13.07.2022 12:16 Відповісти
А повторити слабо?
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13.07.2022 13:02 Відповісти
Так це і був "повтор"! Торік білоруси збили над своєю територією кацапський безпілотник Спробували (як завжди) звинуватить "каварних украинцев" але потім вияснилося що кацапи свою "пропажу" шукають
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13.07.2022 13:19 Відповісти
Рукож опство не тільки плохо, а і харашо
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13.07.2022 14:56 Відповісти
 
 