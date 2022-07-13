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Оккупанты готовятся к ведению боевых действий в Мелитополе, - мэр Федоров

мелітополь

В Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Российские оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе, о чем свидетельствуют действия коллаборантов. Так, например, вчера самопровозглашенный "руководитель" департамента здравоохранения собрал совещание и поручил здравоохранениям подготовить запас еды, воды и заклеить окна.

Он также рассказал, что оккупанты решили не выпускать людей из города.

"Они собирают людей на блокпостах, чтобы прикрыть перегруппировку своих войск", – Федоров.

В то же время, по его словам, в городе остаются около 70 тыс. жителей.

Также Федоров рассказал, что в первые дни оккупации россияне настаивали на том, чтобы город переключил свою газотранспортную систему на российскую.

"Я не могу подтвердить информацию со стороны российских пропагандистов о переходе на газотранспортную систему РФ, ведь ни тогда, ни сейчас у нас нет информации о технической возможности такого перехода", - отметил он.

Читайте: Большая колонна техники оккупантов проехала из Мелитополя в Херсон, - мэр Федоров

армия РФ (19123) Мелитополь (613) оккупация (10130) Федоров Иван (466)


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Чекають наступу ЗСУ.
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13.07.2022 13:47 Ответить
Окупанти не Азов, будуть драпати з Мелітополя навипередки. 100%
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13.07.2022 13:48 Ответить
ми саме на це сподіваємось, але....
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13.07.2022 13:52 Ответить
Взагалі, навіщо ЗСУ брати місто? Треба обійти та оточити. Чи як Зюков, при штурмі Берлину, класти бійців штабелями?
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13.07.2022 14:46 Ответить
Йоу...
"Окупанти готуються до ведення бойових дій у Мелітополі"
Цікаво, з ким?!
Мабуть сам пан Федоров піде визволяти рідне місто?
Бо судячі з мапи, місто Мелітополь геть далеко від зони бойових дій.
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13.07.2022 15:55 Ответить
 
 