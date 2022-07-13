Оккупанты готовятся к ведению боевых действий в Мелитополе, - мэр Федоров
В Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Российские оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе, о чем свидетельствуют действия коллаборантов. Так, например, вчера самопровозглашенный "руководитель" департамента здравоохранения собрал совещание и поручил здравоохранениям подготовить запас еды, воды и заклеить окна.
Он также рассказал, что оккупанты решили не выпускать людей из города.
"Они собирают людей на блокпостах, чтобы прикрыть перегруппировку своих войск", – Федоров.
В то же время, по его словам, в городе остаются около 70 тыс. жителей.
Также Федоров рассказал, что в первые дни оккупации россияне настаивали на том, чтобы город переключил свою газотранспортную систему на российскую.
"Я не могу подтвердить информацию со стороны российских пропагандистов о переходе на газотранспортную систему РФ, ведь ни тогда, ни сейчас у нас нет информации о технической возможности такого перехода", - отметил он.
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"Окупанти готуються до ведення бойових дій у Мелітополі"
Цікаво, з ким?!
Мабуть сам пан Федоров піде визволяти рідне місто?
Бо судячі з мапи, місто Мелітополь геть далеко від зони бойових дій.