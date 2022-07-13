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Окупанти готуються до ведення бойових дій у Мелітополі, - мер Федоров

мелітополь

У Мелітополі окупанти готуються до ведення бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Російські окупанти готуються до бойових дій у Мелітополі, про що свідчать дії колаборантів. Так, наприклад, вчора самопроголошений "керівник" департаменту охорони здоров’я зібрав нараду і доручив закладам охорони здоров’я підготувати запас їжі, води та заклеїти вікна.

Він також розповів, що окупанти вирішили не випускати людей із міста.

"Вони збирають людей на блокпостах, щоб прикрити перегрупування своїх військ", - Федоров.

Водночас, за його словами, у місті залишаються приблизно 70 тис. жителів.

Також Федоров розповів, що у перші дні окупації росіяни наполягали на тому, щоб місто переключило свою газотранспортну систему на російську.

"Я не можу підтвердити інформацію з боку російських пропагандистів щодо переходу на газотранспортну систему РФ, адже ані тоді, ані зараз ми не маємо інформації щодо технічної можливості такого переходу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика колона техніки окупантів проїхала з Мелітополя до Херсона, - мер Федоров

Автор: 

армія рф (17271) Мелітополь (770) окупація (6680) Федоров Іван (647)


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Чекають наступу ЗСУ.
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13.07.2022 13:47 Відповісти
Окупанти не Азов, будуть драпати з Мелітополя навипередки. 100%
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13.07.2022 13:48 Відповісти
ми саме на це сподіваємось, але....
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13.07.2022 13:52 Відповісти
Взагалі, навіщо ЗСУ брати місто? Треба обійти та оточити. Чи як Зюков, при штурмі Берлину, класти бійців штабелями?
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13.07.2022 14:46 Відповісти
Йоу...
"Окупанти готуються до ведення бойових дій у Мелітополі"
Цікаво, з ким?!
Мабуть сам пан Федоров піде визволяти рідне місто?
Бо судячі з мапи, місто Мелітополь геть далеко від зони бойових дій.
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13.07.2022 15:55 Відповісти
 
 