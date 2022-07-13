Велика колона техніки окупантів проїхала з Мелітополя до Херсона, - мер Федоров
У Мелітополі зафіксували рух колони з 40 одиниць російської військової техніки у бік Херсона.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Слід зазначити, що російська техніка також переміщується з Криму знову. Учора (12 липня. - Ред.) велика колона техніки проїхала у бік Херсона. Це близько 40 одиниць техніки, які перевозили паливо, боєприпаси", - сказав він.
При цьому Федоров переконаний, що російським окупантам не вдасться покращити свою логістику, тому що "ми чітко знаємо кожну координату переміщення їхньої техніки, і, як вона прибуде до місця дислокації, всі ці координати будуть передані відповідним службам і структурам".
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популіст буєв! 👿
Для ВСУ?!?!
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
Антонівський міст полюбе треба валити, орки його вже замінували і все рівно підірвуть при відступі.
Залишиться лише ****** Каховської ГЕС з її обмеженою пропускною спроможністю...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"Великі колони" - це коли колони по 300-400 одиниць бронетехніки йшли на Київ з білорашки та через Чернігівську і Сумську область.
Це з тієї ж самої опери, що і ранковий сюжет про "активне переміщення військової техніки" в білорашці - 10 одиниць техніки за добу, 5 з яких - польові кухні.
Автори подібних статей намагаються таким чином - такими гучними заголовками, привернути увагу читачів.
Однак, така редакційна політика призводить до того, що все жіноче населення України перебуває у постійному стресі.
Мені відразу починають дзвонити дружина, мати і сестра з питаннями "білорашка вже нападає на Київ?" чи "наступу на Херсон вже не буде?".
На місці головного редактора цензор.нет я би подумав, чи треба гнатись за такою сумнівною сенсаційністю на шкоду психичного здоров'я жіночої половини нашої країни...
хімарс їх привітає