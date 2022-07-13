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Новини Війна
13 011 39

Велика колона техніки окупантів проїхала з Мелітополя до Херсона, - мер Федоров

москаль,ворог,кацап,русня

У Мелітополі зафіксували рух колони з 40 одиниць російської військової техніки у бік Херсона.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Слід зазначити, що російська техніка також переміщується з Криму знову. Учора (12 липня. - Ред.) велика колона техніки проїхала у бік Херсона. Це близько 40 одиниць техніки, які перевозили паливо, боєприпаси", - сказав він.

При цьому Федоров переконаний, що російським окупантам не вдасться покращити свою логістику, тому що "ми чітко знаємо кожну координату переміщення їхньої техніки, і, як вона прибуде до місця дислокації, всі ці координати будуть передані відповідним службам і структурам".

Також читайте: Під Мелітополем горить склад військової техніки окупантів, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) Херсон (3338) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+30
Це відповіть на рекламу "Звільнення Херсонщини" від верещук та інших.
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13.07.2022 10:47
+16
Ну популісти тільки в муку пердіти і вміють....
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13.07.2022 10:48
+13
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
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13.07.2022 11:06
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Це відповіть на рекламу "Звільнення Херсонщини" від верещук та інших.
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13.07.2022 10:47 Відповісти
Ну популісти тільки в муку пердіти і вміють....
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13.07.2022 10:48 Відповісти
тоді найкраще зробити їх непопулярними. ім'я, сором і кажуть, що операція провалилася через їхні великі роти.
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13.07.2022 10:52 Відповісти
вони ще можуть зливати наші території, як наприклад Маріуполь і частину півдня!
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13.07.2022 11:03 Відповісти
"В Мелитополе зафиксировали движение колонны из 40 единиц российской военной техники," ну так замечательно, информация о дислокации врага имеется, осталось только их долбить и долбить..
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13.07.2022 11:29 Відповісти
"Зливати" Маріуполь, ви серйозно? Тобто наш гарнізон мав загинути цілком, аби тільки не "злити"?
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13.07.2022 12:11 Відповісти
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
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13.07.2022 11:06 Відповісти
Заодно у тех кто останется на правом берегу, очко будет жим-жим.
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13.07.2022 11:13 Відповісти
так орки будуть в пастці якщо з півночі наші зайдуть тут є шанс їм свалити на південь через міст залишито місто звичайно деякі залишаться але не всі 100% а також шанс що місто не буде так зруйновано вуличними боями тоді якщо візрвуть міст і наші почнуть з півночі наступ оркам діваться не буде куди це пастка
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13.07.2022 11:27 Відповісти
то може краще зробити пастку ніж дати їм утікти?
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13.07.2022 22:02 Відповісти
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13.07.2022 11:14 Відповісти
Не кинули б на Херсонщину - кинули б на Донбас. Можливо навіть що всі балачки про Херсонщину - відволікаючий маневр щоб ударити під Ізюмом чи на іншому напрямку. Ну а так краще відволікати їхні сили від їхньої "головної" мети - захоплення Донеччини
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13.07.2022 12:09 Відповісти
всі зелені д0Vб0N0би працююь на х-ла
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13.07.2022 15:43 Відповісти
Свіже м'ясо для м'ясорубки фірми XIMARS 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😭🤪
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13.07.2022 10:48 Відповісти
Там купу свинособак кілька днів тому вбили. А це чергова порція на заміну "бєзврємєнно ушедшим".
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13.07.2022 10:51 Відповісти
Не "безвременно ушедшим" а пропавшим без вести на учениях.
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13.07.2022 11:31 Відповісти
шматок металу ламається, коли його багаторазово згинають. атакуйте їх там, де вони м'які, дозвольте їм бігати від одного фронту до іншого, поки вони не втомляться, тому що легше рухатися через материк, ніж по його окружності (перевага захисників).
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13.07.2022 10:56 Відповісти
Хай Верховний ще білборди поставить із картами контрнаступу

популіст буєв! 👿
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13.07.2022 10:56 Відповісти
40 машин это большая колона?
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13.07.2022 10:57 Відповісти
Батальонная группа будет
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13.07.2022 11:04 Відповісти
А можна GPS
Для ВСУ?!?!
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13.07.2022 11:00 Відповісти
Ту техніку все одно десь колись доведеться винищувать. Слава героям. Слава ЗСУ!
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13.07.2022 11:03 Відповісти
Щоб захистити Миколаїв від обстрілів потрібно знищити міст в Херсоні, через який іде техніка та припаси для градів та смерчів, що обстрілюю Миколаїв.
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
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13.07.2022 11:04 Відповісти
Є ще міст біля Нової Каховки.
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13.07.2022 11:32 Відповісти
Там дві полоси по греблі Каховської ГЕС. По ній можна з РСЗВ валити. Дамбі нічого не буде, а пару підбитих бтр-ів на греблі заблокує рух надовго.
Антонівський міст полюбе треба валити, орки його вже замінували і все рівно підірвуть при відступі.
Залишиться лише ****** Каховської ГЕС з її обмеженою пропускною спроможністю...
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13.07.2022 14:14 Відповісти
Таку кількість техніки перекинули без втрат.
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13.07.2022 11:10 Відповісти
Мужня людина, мужні люди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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13.07.2022 11:12 Відповісти
О! Починаеться. До того ж крота свого спалили, бо занервували нiпадецкi.
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13.07.2022 11:13 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.07.2022 11:15 Відповісти
Це органдобрива на утилізацію поїхали. Хто дивився ролік, там в основному тентовані вантажівки та бензовози.
"Великі колони" - це коли колони по 300-400 одиниць бронетехніки йшли на Київ з білорашки та через Чернігівську і Сумську область.
Це з тієї ж самої опери, що і ранковий сюжет про "активне переміщення військової техніки" в білорашці - 10 одиниць техніки за добу, 5 з яких - польові кухні.
Автори подібних статей намагаються таким чином - такими гучними заголовками, привернути увагу читачів.
Однак, така редакційна політика призводить до того, що все жіноче населення України перебуває у постійному стресі.
Мені відразу починають дзвонити дружина, мати і сестра з питаннями "білорашка вже нападає на Київ?" чи "наступу на Херсон вже не буде?".
На місці головного редактора цензор.нет я би подумав, чи треба гнатись за такою сумнівною сенсаційністю на шкоду психичного здоров'я жіночої половини нашої країни...
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13.07.2022 11:15 Відповісти
Мені дуже непрдобається хвилі залякування населення,що посиійео генепуються владою Зеленського. Зеленський вже зайшов за межі терпимості Зрадницької поведінки
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13.07.2022 11:38 Відповісти
Схоже, що саме цього й намагались доягти преЗЕдент та його корисні ідіоти!
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13.07.2022 11:25 Відповісти
Питання ефективної протидії щуру Зеленському
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13.07.2022 11:40 Відповісти
хай десь зберуться до купи,
хімарс їх привітає
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13.07.2022 12:01 Відповісти
Пора бити по мосту
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13.07.2022 12:09 Відповісти
схоже, шукають Чорнобаївку
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13.07.2022 12:12 Відповісти
Теперь можно деоккупировать Мелитополь?
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13.07.2022 12:25 Відповісти
Маю надію, що ВСУ в курсі - що з цим робити...
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13.07.2022 13:01 Відповісти
напевно, не збираються ж якось без бою перемагати і деокуповувати
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13.07.2022 15:21 Відповісти
 
 