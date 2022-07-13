Велика колона техніки окупантів проїхала з Мелітополя до Херсона, - мер Федоров

У Мелітополі зафіксували рух колони з 40 одиниць російської військової техніки у бік Херсона.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Слід зазначити, що російська техніка також переміщується з Криму знову. Учора (12 липня. - Ред.) велика колона техніки проїхала у бік Херсона. Це близько 40 одиниць техніки, які перевозили паливо, боєприпаси", - сказав він.

При цьому Федоров переконаний, що російським окупантам не вдасться покращити свою логістику, тому що "ми чітко знаємо кожну координату переміщення їхньої техніки, і, як вона прибуде до місця дислокації, всі ці координати будуть передані відповідним службам і структурам".

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