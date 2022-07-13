Большая колонна техники оккупантов проехала из Мелитополя в Херсон, - мэр Федоров

В Мелитополе зафиксировали движение колонны из 40 единиц российской военной техники в сторону Херсона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следует отметить, что российская техника также снова перемещается из Крыма. Вчера (12 июля. - Ред.) большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Это около 40 единиц техники, которые перевозили топливо, боеприпасы", - сказал он.

При этом Федоров убежден, что российским оккупантам не удастся улучшить свою логистику, потому что "мы знаем каждую координату перемещения их техники, и, как она прибудет к месту дислокации, все эти координаты будут переданы соответствующим службам и структурам".

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