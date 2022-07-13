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Новости Война
13 011 39

Большая колонна техники оккупантов проехала из Мелитополя в Херсон, - мэр Федоров

москаль,ворог,кацап,русня

В Мелитополе зафиксировали движение колонны из 40 единиц российской военной техники в сторону Херсона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следует отметить, что российская техника также снова перемещается из Крыма. Вчера (12 июля. - Ред.) большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Это около 40 единиц техники, которые перевозили топливо, боеприпасы", - сказал он.

При этом Федоров убежден, что российским оккупантам не удастся улучшить свою логистику, потому что "мы знаем каждую координату перемещения их техники, и, как она прибудет к месту дислокации, все эти координаты будут переданы соответствующим службам и структурам".

Также читайте: Рашисты заблокировали въезд и выезд в районе Нового Мелитополя, - мэр Федоров

Мелитополь (613) Херсон (2799) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+30
Це відповіть на рекламу "Звільнення Херсонщини" від верещук та інших.
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13.07.2022 10:47
+16
Ну популісти тільки в муку пердіти і вміють....
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13.07.2022 10:48
+13
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
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13.07.2022 11:06
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Це відповіть на рекламу "Звільнення Херсонщини" від верещук та інших.
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13.07.2022 10:47 Ответить
Ну популісти тільки в муку пердіти і вміють....
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13.07.2022 10:48 Ответить
тоді найкраще зробити їх непопулярними. ім'я, сором і кажуть, що операція провалилася через їхні великі роти.
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13.07.2022 10:52 Ответить
вони ще можуть зливати наші території, як наприклад Маріуполь і частину півдня!
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13.07.2022 11:03 Ответить
"В Мелитополе зафиксировали движение колонны из 40 единиц российской военной техники," ну так замечательно, информация о дислокации врага имеется, осталось только их долбить и долбить..
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13.07.2022 11:29 Ответить
"Зливати" Маріуполь, ви серйозно? Тобто наш гарнізон мав загинути цілком, аби тільки не "злити"?
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13.07.2022 12:11 Ответить
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
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13.07.2022 11:06 Ответить
Заодно у тех кто останется на правом берегу, очко будет жим-жим.
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13.07.2022 11:13 Ответить
так орки будуть в пастці якщо з півночі наші зайдуть тут є шанс їм свалити на південь через міст залишито місто звичайно деякі залишаться але не всі 100% а також шанс що місто не буде так зруйновано вуличними боями тоді якщо візрвуть міст і наші почнуть з півночі наступ оркам діваться не буде куди це пастка
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13.07.2022 11:27 Ответить
то може краще зробити пастку ніж дати їм утікти?
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13.07.2022 22:02 Ответить
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13.07.2022 11:14 Ответить
Не кинули б на Херсонщину - кинули б на Донбас. Можливо навіть що всі балачки про Херсонщину - відволікаючий маневр щоб ударити під Ізюмом чи на іншому напрямку. Ну а так краще відволікати їхні сили від їхньої "головної" мети - захоплення Донеччини
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13.07.2022 12:09 Ответить
всі зелені д0Vб0N0би працююь на х-ла
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13.07.2022 15:43 Ответить
Свіже м'ясо для м'ясорубки фірми XIMARS 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😭🤪
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13.07.2022 10:48 Ответить
Там купу свинособак кілька днів тому вбили. А це чергова порція на заміну "бєзврємєнно ушедшим".
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13.07.2022 10:51 Ответить
Не "безвременно ушедшим" а пропавшим без вести на учениях.
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13.07.2022 11:31 Ответить
шматок металу ламається, коли його багаторазово згинають. атакуйте їх там, де вони м'які, дозвольте їм бігати від одного фронту до іншого, поки вони не втомляться, тому що легше рухатися через материк, ніж по його окружності (перевага захисників).
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13.07.2022 10:56 Ответить
Хай Верховний ще білборди поставить із картами контрнаступу

популіст буєв! 👿
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13.07.2022 10:56 Ответить
40 машин это большая колона?
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13.07.2022 10:57 Ответить
Батальонная группа будет
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13.07.2022 11:04 Ответить
А можна GPS
Для ВСУ?!?!
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13.07.2022 11:00 Ответить
Ту техніку все одно десь колись доведеться винищувать. Слава героям. Слава ЗСУ!
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13.07.2022 11:03 Ответить
Щоб захистити Миколаїв від обстрілів потрібно знищити міст в Херсоні, через який іде техніка та припаси для градів та смерчів, що обстрілюю Миколаїв.
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
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13.07.2022 11:04 Ответить
Є ще міст біля Нової Каховки.
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13.07.2022 11:32 Ответить
Там дві полоси по греблі Каховської ГЕС. По ній можна з РСЗВ валити. Дамбі нічого не буде, а пару підбитих бтр-ів на греблі заблокує рух надовго.
Антонівський міст полюбе треба валити, орки його вже замінували і все рівно підірвуть при відступі.
Залишиться лише ****** Каховської ГЕС з її обмеженою пропускною спроможністю...
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13.07.2022 14:14 Ответить
Таку кількість техніки перекинули без втрат.
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13.07.2022 11:10 Ответить
Мужня людина, мужні люди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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13.07.2022 11:12 Ответить
О! Починаеться. До того ж крота свого спалили, бо занервували нiпадецкi.
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13.07.2022 11:13 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.07.2022 11:15 Ответить
Це органдобрива на утилізацію поїхали. Хто дивився ролік, там в основному тентовані вантажівки та бензовози.
"Великі колони" - це коли колони по 300-400 одиниць бронетехніки йшли на Київ з білорашки та через Чернігівську і Сумську область.
Це з тієї ж самої опери, що і ранковий сюжет про "активне переміщення військової техніки" в білорашці - 10 одиниць техніки за добу, 5 з яких - польові кухні.
Автори подібних статей намагаються таким чином - такими гучними заголовками, привернути увагу читачів.
Однак, така редакційна політика призводить до того, що все жіноче населення України перебуває у постійному стресі.
Мені відразу починають дзвонити дружина, мати і сестра з питаннями "білорашка вже нападає на Київ?" чи "наступу на Херсон вже не буде?".
На місці головного редактора цензор.нет я би подумав, чи треба гнатись за такою сумнівною сенсаційністю на шкоду психичного здоров'я жіночої половини нашої країни...
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13.07.2022 11:15 Ответить
Мені дуже непрдобається хвилі залякування населення,що посиійео генепуються владою Зеленського. Зеленський вже зайшов за межі терпимості Зрадницької поведінки
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13.07.2022 11:38 Ответить
Схоже, що саме цього й намагались доягти преЗЕдент та його корисні ідіоти!
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13.07.2022 11:25 Ответить
Питання ефективної протидії щуру Зеленському
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13.07.2022 11:40 Ответить
хай десь зберуться до купи,
хімарс їх привітає
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13.07.2022 12:01 Ответить
Пора бити по мосту
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13.07.2022 12:09 Ответить
схоже, шукають Чорнобаївку
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13.07.2022 12:12 Ответить
Теперь можно деоккупировать Мелитополь?
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13.07.2022 12:25 Ответить
Маю надію, що ВСУ в курсі - що з цим робити...
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13.07.2022 13:01 Ответить
напевно, не збираються ж якось без бою перемагати і деокуповувати
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13.07.2022 15:21 Ответить
 
 