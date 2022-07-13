Большая колонна техники оккупантов проехала из Мелитополя в Херсон, - мэр Федоров
В Мелитополе зафиксировали движение колонны из 40 единиц российской военной техники в сторону Херсона.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Следует отметить, что российская техника также снова перемещается из Крыма. Вчера (12 июля. - Ред.) большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Это около 40 единиц техники, которые перевозили топливо, боеприпасы", - сказал он.
При этом Федоров убежден, что российским оккупантам не удастся улучшить свою логистику, потому что "мы знаем каждую координату перемещения их техники, и, как она прибудет к месту дислокации, все эти координаты будут переданы соответствующим службам и структурам".
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популіст буєв! 👿
Для ВСУ?!?!
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
Антонівський міст полюбе треба валити, орки його вже замінували і все рівно підірвуть при відступі.
Залишиться лише ****** Каховської ГЕС з її обмеженою пропускною спроможністю...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"Великі колони" - це коли колони по 300-400 одиниць бронетехніки йшли на Київ з білорашки та через Чернігівську і Сумську область.
Це з тієї ж самої опери, що і ранковий сюжет про "активне переміщення військової техніки" в білорашці - 10 одиниць техніки за добу, 5 з яких - польові кухні.
Автори подібних статей намагаються таким чином - такими гучними заголовками, привернути увагу читачів.
Однак, така редакційна політика призводить до того, що все жіноче населення України перебуває у постійному стресі.
Мені відразу починають дзвонити дружина, мати і сестра з питаннями "білорашка вже нападає на Київ?" чи "наступу на Херсон вже не буде?".
На місці головного редактора цензор.нет я би подумав, чи треба гнатись за такою сумнівною сенсаційністю на шкоду психичного здоров'я жіночої половини нашої країни...
хімарс їх привітає