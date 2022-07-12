Під Мелітополем горить склад військової техніки окупантів, - мер Федоров

За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.



"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі. Наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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