Під Мелітополем горить склад військової техніки окупантів, - мер Федоров
За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі. Наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+50 Ksenia VB
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·
Вдячність навіки.
Треба рушити міст.
300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!
Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.
Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.
7
Ніяк ви, кацапи, не накуритесь?!
https://twitter.com/i/status/1546790376660471809
видео с камер наблюдения, где видно, как летает гуманитарка.....
https://twitter.com/i/status/1546791042753695744
а так выглядит склад с "гуманитаркой" до и после детонации
Невже який рашист дихнув перегаром на склад ***********?
Ви супергерої наші
добряче взялися за склади окупантів
ще треба перевести свій погляд на дальнобійну артилерію орків
і все буде УКРАЇНА!