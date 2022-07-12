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Новости Война
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Под Мелитополем горит склад военной техники оккупантов, - мэр Федоров

мелітополь

По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Сейчас жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показали густой черный дым. Верим в ВСУ", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты заблокировали въезд и выезд в районе Нового Мелитополя, - мэр Федоров

армия РФ (19115) Мелитополь (613) пожар (5935) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+50
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12.07.2022 14:22
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·

Вдячність навіки.







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12.07.2022 14:19
+22
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300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!

Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.

Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.



7

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12.07.2022 14:25
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZXlBuef-hQg-V5gHp5-Esxqyp2b3CRdJZYzUKxTaT-BzHqGF5CeoN64BvGI1bR8rLL_GXr7GMMpGz8Ajh36N9mpzoAqaYSemcC4RDYJ_4lyDRatB2ya7B9D9Jk71ogIdXdngq3-Ol3IcSwcgW4XGoB830ThEaOy6ekZhYIh9IPK1Q&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·

Вдячність навіки.







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12.07.2022 14:19 Ответить
Дофіга складів у них.
Треба рушити міст.
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12.07.2022 14:20 Ответить
та еще даже не начинали!
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12.07.2022 14:25 Ответить
Там 2 мости вже "втомились" і впали.
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12.07.2022 14:26 Ответить
Почекай, ще ж наказу главкому не було у пресі
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12.07.2022 15:12 Ответить
Ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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12.07.2022 14:21 Ответить
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12.07.2022 14:22 Ответить
Тот, у кого такая грамотность и ходить не может без посторонней помощи,не то что драпать.
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12.07.2022 14:24 Ответить
На кацапії розмножуються одні дебіли!
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12.07.2022 14:40 Ответить
У нас скоро будет 12 хаймарсов и 9 млрс, млрс как 2 хаймарса, в итоге 30 хаймарсов, собирайтесь уже
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12.07.2022 14:25 Ответить
12, 30 - не имеет значение, главное сколько к ним зарядов
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12.07.2022 14:33 Ответить
Ну это да, 30 хаймарсов это 240 управляемых ракет, мне кажется для нашего фронта этого достаточно.
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12.07.2022 14:39 Ответить
Чо, чо... Через плєчо.
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12.07.2022 14:28 Ответить
За паребрік, мля до ***** свого тікати будете у Північну корею собак доїдати
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12.07.2022 14:32 Ответить
Интересно, а что на это скажут их желтые "братья"? Пацаки там и на .. не всрались.
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12.07.2022 15:26 Ответить
Куда драпать? Сжигать рубать давить рашистскую гадину.
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12.07.2022 15:46 Ответить
невже російські солдати не розуміють, що не можна курити на військових складах?
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12.07.2022 14:22 Ответить
та шо за херня! пора окурку выпустить указ о запрете курения!
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12.07.2022 14:24 Ответить
А зачем выпускать указ, ты что, за орков болеешь? Пусть курят на здоровье, и на складах тоже.. )
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12.07.2022 14:36 Ответить
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12.07.2022 14:57 Ответить
чувак, мне глубоко *****, что обо мне думает какой-то встречный-поперечный...... )
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12.07.2022 22:21 Ответить
Так сподіваюся, що дадуть ракети до хаймерсів з дальністю ураження 300 км, це ж просто свято буде
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12.07.2022 14:24 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZWrnUihDqGOX7OxggucpYT-QffiuB0ZOJPLg9aJNVBFiIMkefMHHM9ByA2a0L5Njg5FO9L7dVJVYi2hTuNPu506qyH3sQDb2RXbPbBdpiPM0O6boM3xCbldCbZmyqPZKNg1Weqi-mIt5qJhMoDmFmwfwLrjaFnQdqRXQtC_43J6Ug&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!

Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.

Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.



7

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12.07.2022 14:25 Ответить
Когда Залужный просил ракеты для HIMARS, то он дважды повторил дальность стрельбы в 150 км. Американцы так поняли, что он просит 2 х 150 км... Как поняли, так и будут поставлять.
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12.07.2022 15:25 Ответить
Та шо ж такоє?!
Ніяк ви, кацапи, не накуритесь?!
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12.07.2022 14:25 Ответить
А можно технически увеличить дальность ракеты самостоятельно?
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12.07.2022 14:27 Ответить
Ні, звісно!
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12.07.2022 14:29 Ответить
Самодєлкін?
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12.07.2022 14:30 Ответить
Закупят положенные снаряды на 70 км, а к ним инструкция "Как увеличить дальность выстрела до 300 км", с предложением приобрести соответствующие "запчасти" там же.. )
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12.07.2022 14:45 Ответить
Зачем если я думаю что дадут на 300 км.
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12.07.2022 14:40 Ответить
теоретично можно, "как то саплямі пріклеіть дапалнітельний кантейнер с топлівом"
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12.07.2022 15:00 Ответить
***** их Вова. *****
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12.07.2022 14:31 Ответить
Гарні новини. Героям слава !!!
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12.07.2022 14:36 Ответить
хаи горит -- ***** шастать
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12.07.2022 14:37 Ответить
рашистская падла ****** про склады с "гуманитаркой" в Новой Каховке и при этом даже в глаза боится смотреть.....
https://twitter.com/i/status/1546790376660471809
видео с камер наблюдения, где видно, как летает гуманитарка.....
https://twitter.com/i/status/1546791042753695744

а так выглядит склад с "гуманитаркой" до и после детонации

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12.07.2022 14:44 Ответить
та що ж ти будеш робить з тими складами, бідося така!
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12.07.2022 14:53 Ответить
к "Каменной Могиле" еще одна прибавится "ватная могила"
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12.07.2022 14:55 Ответить
А шо трапилось?
Невже який рашист дихнув перегаром на склад ***********?
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12.07.2022 15:04 Ответить
слава ЗСУ!!!
Ви супергерої наші
добряче взялися за склади окупантів
ще треба перевести свій погляд на дальнобійну артилерію орків
і все буде УКРАЇНА!
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12.07.2022 15:05 Ответить
У Воронежі вже закінчився туалетний папір.
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12.07.2022 15:20 Ответить
А в бункере пустые чемоданы.
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12.07.2022 15:37 Ответить
Це колишня військова частина де ми були деякий час в 14 році перед відправкою в Дебальцево, молодці!!!
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12.07.2022 15:32 Ответить
Я от одного не розумію. Як так сталося, що орки за 4 місяці набудували 4 лінії оборони, якісь там бази і склади зробили, навезли туди БК на 2 війни (судячи із того як воно вчора детонувало). А наші, розуміючи, що саме із Криму, буде велика небезпека,буквально за пару днів відійшли із Херсонської і Запорізької областей. Сотні км. Та ще із Криму потрібно було вийти. Із всіма тими затоками, лиманами і мостами.
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12.07.2022 16:07 Ответить
це ж які цікаві варіанти з'являються у власників: отруїти, придушити уві сні, проломити череп... усе списати на нещасний випадок
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20.11.2022 10:30 Ответить
 
 