Под Мелитополем горит склад военной техники оккупантов, - мэр Федоров
По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Сейчас жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показали густой черный дым. Верим в ВСУ", — говорится в сообщении.
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych July 8 at 7:13 PM ·
Вдячність навіки.
Треба рушити міст.
300км. Для розуміння крутості Залужний просив на 150км )) Боже, благословили Америку!
Нові РСЗВ HIMARS, які очікуються в Україні, стріляють до 300 км і мають більшу точність, - Financial Times.
Для довідки раніше передані снаряди били на 70 км.
7
Ніяк ви, кацапи, не накуритесь?!
https://twitter.com/i/status/1546790376660471809
видео с камер наблюдения, где видно, как летает гуманитарка.....
https://twitter.com/i/status/1546791042753695744
а так выглядит склад с "гуманитаркой" до и после детонации
Невже який рашист дихнув перегаром на склад ***********?
Ви супергерої наші
добряче взялися за склади окупантів
ще треба перевести свій погляд на дальнобійну артилерію орків
і все буде УКРАЇНА!