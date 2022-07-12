Под Мелитополем горит склад военной техники оккупантов, - мэр Федоров

По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Сейчас жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показали густой черный дым. Верим в ВСУ", — говорится в сообщении.

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