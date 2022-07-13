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Россиянин сдал жену полиции, потому что она была против войны

рф

Муж сообщил правоохранителям, что жена не в восторге от войны и "настраивает против правительства совместного ребенка".

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области.

37-летний мужчина попросил принять меры относительно  своей жены. Он заявил, что женщина выражает антироссийские настроения, связанные с проведением "специальной военной операции", и настраивает против правительства совместного ребенка.

Полицейские приняли заявление для рассмотрения.

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Автор: 

россия (95418) русский мир (612)


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Топ комментарии
+53
Ії чоловіка - на фронт, під Ізюм, а потім додому - в пакеті. А жінка отримає 7 млн. руб.
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13.07.2022 13:54
+38
Розстрільні "трійки" скоро введуть?
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13.07.2022 13:51
+36
З наступившим 1937 роком))))
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13.07.2022 13:54
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Так ее суку нехристя. Иж ты говно якэ, против убийств и пуйла востала.
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13.07.2022 13:51 Ответить
Рашисты - НЕЛЮДИ , конченные выродки‼️30% только против убийства детей ,бомбежек
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13.07.2022 15:09 Ответить
Розстрільні "трійки" скоро введуть?
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13.07.2022 13:51 Ответить
Даже не сомневайся!
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13.07.2022 14:15 Ответить
А шо так можно було???
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13.07.2022 17:40 Ответить
а были бы из питера - расчленил бы
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13.07.2022 13:52 Ответить
Или из Обухова.
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13.07.2022 13:57 Ответить
да ты шо.. шпион
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13.07.2022 15:28 Ответить
Сравнил, какое в питере время подлета и какое мацкве)
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13.07.2022 14:57 Ответить
Дікарі сєр.
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13.07.2022 13:52 Ответить
російський schweinhund
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13.07.2022 13:52 Ответить
Його прізвище часом не морозов?
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13.07.2022 13:52 Ответить
Павлик його дід
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13.07.2022 13:59 Ответить
Пионерский отряд имени дочери пионера героя павлика морозова. (С)
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13.07.2022 14:10 Ответить
Відстій
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13.07.2022 13:53 Ответить
Ії чоловіка - на фронт, під Ізюм, а потім додому - в пакеті. А жінка отримає 7 млн. руб.
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13.07.2022 13:54 Ответить
З наступившим 1937 роком))))
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13.07.2022 13:54 Ответить
Наконец-то в рашкостане начался 1937 год. Пауки начинают пожирать друг друга. Это радует!!!
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13.07.2022 13:54 Ответить
Дєд підр, доносіл
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13.07.2022 13:54 Ответить
Это он её ещё пожалел. Другие в Параше проще поступают:
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13.07.2022 13:54 Ответить
Там ще продолженіє було. Це просто гіфку хтось зробив
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13.07.2022 14:01 Ответить
А ссылку на полное видео можно? Люблю смотреть, как киздять каZZапов.
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13.07.2022 14:07 Ответить
https://youtu.be/kF3jG3sxyH0 https://youtu.be/kF3jG3sxyH0

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13.07.2022 17:34 Ответить
Красивые дискотеки в Параше !!!
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13.07.2022 18:09 Ответить
Ідійот здав свою стряпуху. А що їсти будеш?
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13.07.2022 13:55 Ответить
в нього запасна є, а ця вже зносилась, тому і здав
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13.07.2022 13:56 Ответить
Мабуть на стакан бояри не дала
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13.07.2022 14:02 Ответить
Нахрена ему стряпуха. Лебеду можно и сырой жрать боярой запивать и лаптем занюхивать.
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13.07.2022 15:19 Ответить
РФ становится все больше похожей на СССР в годы "большого террора" 1937-38 г.г. - также сдавали родычей в НКВД как врагов народа, ждем возобновления ГУЛАГА с лагерями, заключенными и вертухаями
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13.07.2022 13:56 Ответить
А «Павліка Морозова» мабуть нагородять - відправкою на фронт .
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13.07.2022 13:56 Ответить
ну що "спецопєрація" ідеальний спосіб позбутися надоївшої другої половинки...сподіваюсь буде купа таких випадків))
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13.07.2022 13:58 Ответить
Вот это хера себе вариант от жинки сдыхаться??? Я бы даже не придумал!!!
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13.07.2022 14:01 Ответить
Наверно правнук павлика морозова
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13.07.2022 14:01 Ответить
Скрєпнєнько
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13.07.2022 14:01 Ответить
Новина, яка змінить перебіг війни!
Коли вже зрозуміємо, що є тільки один спосіб перемогти рашистів - лупити, лупити й ще раз лупити… з усіх видів зброї!
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13.07.2022 14:01 Ответить
полиции надо принять меры и отправить патриота мужа на войну, в качестве пушечного мяса=)
Жены россии будут свободными!
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13.07.2022 14:05 Ответить
хтось тобі набрид
то там можеш написати що він проти війни і все, його заберуть
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13.07.2022 14:06 Ответить
шо ці вброси нам дают -- поізгалятись
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13.07.2022 14:06 Ответить
Да.
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13.07.2022 14:11 Ответить
це погане времяпровождєніє
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13.07.2022 14:47 Ответить
Шта?
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13.07.2022 15:06 Ответить
"Островок настоящіх чєловєчєскіх ценностєй" 😆😅
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13.07.2022 14:10 Ответить
А чому ж сам на війну не пішов? Точно, десь там інша жінка у кущах.
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13.07.2022 14:12 Ответить
В мире животных.
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13.07.2022 14:12 Ответить
Тварини так не поступають.
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13.07.2022 14:18 Ответить
Нііі, тварини своїх самиць захищають, бо знають, що вони їм ще ************.
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13.07.2022 15:22 Ответить
муж кацап, а жена имеет украинские гены
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13.07.2022 14:13 Ответить
Згадався анекдот.
"Коли мій чоловік кинув мене і оженився на молодій сусідці,то я у відміску йому вийшла за батька цієї молодої шалупи заміж і стала йому тещею!"
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13.07.2022 14:15 Ответить
не, ну достала баба мужика. мыслите глобальнее, люди!
хоть как-то сдыхался.
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13.07.2022 14:17 Ответить
кацапа за то что сдал жену наградить повесткой и на передовую на фарш в чернобаевку
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13.07.2022 14:19 Ответить
Нашёл способ избавления от надоевшей жены. И россиюшка с ускорением превращается в ГУЛАГ 2.0. Скоро увидим ещё больше доносов на соседей (там типа рожа не нравится), массовые расстрелы по национальному признаку, "дело врачей" и прочее.
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13.07.2022 14:25 Ответить
Зато как просто стало извбалятся от недругов, кто то достал, просто написал донос и все, кто там сейчас разбираться будет,тем более ***** надо бесплатная рабочая сила.
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13.07.2022 18:16 Ответить
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13.07.2022 14:29 Ответить
Бухать,бухать и ещё раз бухать.( Членин).
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13.07.2022 14:40 Ответить
Призрак бродит по рашке , призрак павлика морозова.
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13.07.2022 14:51 Ответить
Кончена країна ця Московія, дуже кончена.
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13.07.2022 15:08 Ответить
московія кацапія орда)
з маленької літери
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13.07.2022 17:32 Ответить
Як кажуть британці, для міцного браку вжливі три речі : спільні погляди супругів на політику, спільні погляди в ставлення до котів /собак, і тотожність кулінарних смаків. Якщо погляди на ці три речі кардинально різняться , брак неможливий, як би чоловік і жінка не старалися.
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13.07.2022 15:14 Ответить
Підправлю трохи для вдосконалення української мови: не браку, а шлюбу, і не супругів, а подружжя. Брак і супруги то калька з російської
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13.07.2022 17:09 Ответить
В укр мові брак може бути лише виробничий, в значенні дефекту, або в значенні нестачі (дефіциту) якихось речей (брак коштів, наприклад).
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13.07.2022 17:19 Ответить
у моих родителей спільні погляди на эти 3 важливі речі абсолютно разные. И ничего, скоро 50 лет брака будет))
брешут бриты)))
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13.07.2022 20:06 Ответить
Читав якось, що на будівлі гестапо в Парижі висіла об"ява: "Доносы от русских на русских не принимаем!"
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13.07.2022 15:16 Ответить
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13.07.2022 15:23 Ответить
Таких чоловіків треба тихенько забивати і згодовувати свиням.
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13.07.2022 15:40 Ответить
для чого травити свиней?)
свиней потрібно годувати)
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13.07.2022 17:31 Ответить
Настучать на жену в полицию это настоящая спецоперация. Теперь мужа деженафицируют и десупружескообъязаннируют на несколько лет.
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13.07.2022 15:43 Ответить
Морозовы? Все повторяется))))))
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13.07.2022 15:47 Ответить
РАССИЯ - територія стукачів і 3,14дарасів!
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13.07.2022 15:52 Ответить
все вертається на круги своя - 37 рік і здача не тільки сусідів але й рідних
вам це нічого не нагадує???
"вороги народу"
кацапи - генетичні фашисти
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13.07.2022 17:29 Ответить
До гадалки не ходіть.- Онук Павліка Морозова.
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13.07.2022 18:51 Ответить
страна стукачей и вертухаев...100 лет прошло - ничего не изменилось....
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13.07.2022 20:08 Ответить
Ідіот, треба було тещу сплавити ФСБешникам!
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13.07.2022 21:02 Ответить
 
 