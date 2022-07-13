Россиянин сдал жену полиции, потому что она была против войны

Муж сообщил правоохранителям, что жена не в восторге от войны и "настраивает против правительства совместного ребенка".

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области.

37-летний мужчина попросил принять меры относительно своей жены. Он заявил, что женщина выражает антироссийские настроения, связанные с проведением "специальной военной операции", и настраивает против правительства совместного ребенка.

Полицейские приняли заявление для рассмотрения.

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