Россиянин сдал жену полиции, потому что она была против войны
Муж сообщил правоохранителям, что жена не в восторге от войны и "настраивает против правительства совместного ребенка".
Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области.
37-летний мужчина попросил принять меры относительно своей жены. Он заявил, что женщина выражает антироссийские настроения, связанные с проведением "специальной военной операции", и настраивает против правительства совместного ребенка.
Полицейские приняли заявление для рассмотрения.
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Коли вже зрозуміємо, що є тільки один спосіб перемогти рашистів - лупити, лупити й ще раз лупити… з усіх видів зброї!
Жены россии будут свободными!
то там можеш написати що він проти війни і все, його заберуть
"Коли мій чоловік кинув мене і оженився на молодій сусідці,то я у відміску йому вийшла за батька цієї молодої шалупи заміж і стала йому тещею!"
хоть как-то сдыхался.
з маленької літери
брешут бриты)))
свиней потрібно годувати)
вам це нічого не нагадує???
"вороги народу"
кацапи - генетичні фашисти